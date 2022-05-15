Естественное и бережное сцеживание
Оцените бережный комфорт портативного ручного молокоотсоса Philips Avent с технологией Natural Motion, имитирующей сосание младенца для быстрого сцеживания. Вы можете легко настроить ритм и герметичность. Подходит практически для любых сосков. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Естественное и бережное сцеживание
Оцените бережный комфорт портативного ручного молокоотсоса Philips Avent с технологией Natural Motion, имитирующей сосание младенца для быстрого сцеживания. Вы можете легко настроить ритм и герметичность. Подходит практически для любых сосков. Узнать обо всех преимуществах
Естественное и бережное сцеживание
Оцените бережный комфорт портативного ручного молокоотсоса Philips Avent с технологией Natural Motion, имитирующей сосание младенца для быстрого сцеживания. Вы можете легко настроить ритм и герметичность. Подходит практически для любых сосков. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Естественное и бережное сцеживание
Оцените бережный комфорт портативного ручного молокоотсоса Philips Avent с технологией Natural Motion, имитирующей сосание младенца для быстрого сцеживания. Вы можете легко настроить ритм и герметичность. Подходит практически для любых сосков. Узнать обо всех преимуществах
Технология Natural Motion полностью воссоздает процесс сосания малышом: комбинирует процесс стимуляции соска и процесс сосания для быстрого притока молока. Для удобного и комфортного сцеживания.
Один размер для всех. У каждой женщины своя форма и размер сосков, и силиконовая насадка бережно адаптируется под вас. Подходит для 99,98 % сосков (до 30 мм).**
Благодаря небольшим размерам и легкому весу молокоотсос удобно хранить и брать с собой в дорогу, что делает процесс сцеживания в пути более простым и незаметным.
Современный портативный ручной молокоотсос — идеально для матерей, которым нужно бережно сцедить молоко вдалеке от дома или перед кормлением грудью.
Свободно настраивайте ритм работы насоса, чтобы обеспечить комфортный поток молока.
Расслабьтесь и займите удобное сидячее положение при сцеживании — благодаря особому дизайну устройство позволяет сидеть ровно, не наклоняясь вперед.
Малое число деталей позволяют без труда собирать и очищать наш новый молокоотсос.
Для кормления сцеженным молоком просто прикрепите мягкую соску к бутылочке. Для хранения молока перед последующим кормлением закройте бутылочку с помощью герметичного диска.
Материал
Функции
В комплект входят:
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