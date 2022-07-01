SCF430/10
Компактный и легкий для сцеживания
Ручной молокоотсос Philips Avent разработан с учетом понимания принципов сосания ребенка, размеров и форм груди, поэтому обеспечивает естественное и бережное сцеживание. 95% медицинских специалистов рекомендуют продукцию Philips Avent в период грудного вскармливания**Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Технология Natural Motion совмещает деликатную стимуляцию соска и сцеживание, как это делает малыш. Для комфортного и удобного сцеживания.
У каждой женщины своя форма и размер сосков. Но больше не нужно подбирать насадку, потому что новая цельносиликоновая насадка бережно адаптируется под вас. Подходит для 99,98 % сосков (до 30 мм).***
Если ваш новорожденный ребенок регулярно не пьет достаточно молока за процедуру кормления или ему сложно пить молоко, выберите соску с более быстрой подачей молока. Если проблемы с кормлением сохраняются, обратитесь к врачу.
Благодаря небольшим размерам и легкому весу молокоотсос удобно хранить и брать с собой в дорогу. Для сцеживания в любом месте, в любое время.
Современный портативный ручной молокоотсос — идеально подходит для мам, которым нужно бережно сцедить молоко непосредственно перед или в перерывах между кормлениями малыша.
Самостоятельно и свободно настраивайте ритм работы молокоотсоса во время фаз стимуляции и сцеживания, чтобы обеспечить комфортный вам поток молока.
Расслабьтесь и займите удобное сидячее положение при сцеживании — благодаря специальной конструкции насадки молокоотсос позволяет сидеть ровно, не наклоняясь вперед.
Небольшое количество деталей молокоотсоса позволяют без труда собирать и очищать молокоотсос.
Для кормления малыша сцеженным молоком просто прикрепите соску к бутылочке, которые входят в комплект молокоотсоса. Для хранения молока перед последующим кормлением закройте бутылочку с помощью уплотнительного диска, входящего в набор молокоотсоса.
Все дети требуют особого подхода при кормлении и держат комфортный им темп. Мы разработали соски с разной скоростью потока, чтобы вы могли найти оптимальный вариант для вашего малыша. Все соски Natural Response изготовлены из мягкого силикона.
Материал
В комплект входят:
Функции
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