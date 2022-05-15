$
$

Ключевые слова для поиска

1

Philips Avent

Ручной молокоотсос

SCF430/10
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Естественное и бережное сцеживание Естественное и бережное сцеживание Естественное и бережное сцеживание
    -{discount-value}
  • Play Pause

    Philips Avent Ручной молокоотсос

    SCF430/10
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Естественное и бережное сцеживание

    Оцените бережный комфорт портативного ручного молокоотсоса Philips Avent с технологией Natural Motion, имитирующей сосание младенца для быстрого сцеживания. Вы можете легко настроить ритм и герметичность. Подходит практически для любых сосков. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Ручной молокоотсос

    Естественное и бережное сцеживание

    Оцените бережный комфорт портативного ручного молокоотсоса Philips Avent с технологией Natural Motion, имитирующей сосание младенца для быстрого сцеживания. Вы можете легко настроить ритм и герметичность. Подходит практически для любых сосков. Узнать обо всех преимуществах

    Естественное и бережное сцеживание

    Оцените бережный комфорт портативного ручного молокоотсоса Philips Avent с технологией Natural Motion, имитирующей сосание младенца для быстрого сцеживания. Вы можете легко настроить ритм и герметичность. Подходит практически для любых сосков. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Ручной молокоотсос

    Естественное и бережное сцеживание

    Оцените бережный комфорт портативного ручного молокоотсоса Philips Avent с технологией Natural Motion, имитирующей сосание младенца для быстрого сцеживания. Вы можете легко настроить ритм и герметичность. Подходит практически для любых сосков. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все Молокоотсосы

      Естественное и бережное сцеживание

      с заботой о маме и малыше

      • Удобное сцеживание и кормление
      • Стандартный комплект
      Технология Natural Motion для быстрого сцеживания молока

      Технология Natural Motion для быстрого сцеживания молока

      Технология Natural Motion полностью воссоздает процесс сосания малышом: комбинирует процесс стимуляции соска и процесс сосания для быстрого притока молока. Для удобного и комфортного сцеживания.

      Насадка адаптируется к 99,98% сосков разной формы и размеров

      Насадка адаптируется к 99,98% сосков разной формы и размеров

      Один размер для всех. У каждой женщины своя форма и размер сосков, и силиконовая насадка бережно адаптируется под вас. Подходит для 99,98 % сосков (до 30 мм).**

      Компактный и легкий, удобно брать с собой

      Компактный и легкий, удобно брать с собой

      Благодаря небольшим размерам и легкому весу молокоотсос удобно хранить и брать с собой в дорогу, что делает процесс сцеживания в пути более простым и незаметным.

      Легко стимулирует поток молока перед и во время кормления

      Легко стимулирует поток молока перед и во время кормления

      Современный портативный ручной молокоотсос — идеально для матерей, которым нужно бережно сцедить молоко вдалеке от дома или перед кормлением грудью.

      Выберите свой ритм и следите за потоком молока

      Выберите свой ритм и следите за потоком молока

      Свободно настраивайте ритм работы насоса, чтобы обеспечить комфортный поток молока.

      Удобная позиция при сцеживании: не надо наклоняться вперед

      Удобная позиция при сцеживании: не надо наклоняться вперед

      Расслабьтесь и займите удобное сидячее положение при сцеживании — благодаря особому дизайну устройство позволяет сидеть ровно, не наклоняясь вперед.

      Легко мыть и собирать

      Легко мыть и собирать

      Малое число деталей позволяют без труда собирать и очищать наш новый молокоотсос.

      Сцеживание и кормление

      Сцеживание и кормление

      Для кормления сцеженным молоком просто прикрепите мягкую соску к бутылочке. Для хранения молока перед последующим кормлением закройте бутылочку с помощью герметичного диска.

      • Материал

        Бутылочка
        • полипропилен
        • Не содержит бисфенол-А*
        Молокоотсос
        Не содержит бисфенол-А*
        Соска
        • силикон
        • Не содержит бисфенол-А*

      • Функции

        Не нужно наклоняться вперед
        Сцеживание в удобном положении
        Мягкая насадка с адаптивной формой
        Деликатная стимуляция
        Портативный и легкий
        Удобство в дороге

      • В комплект входят:

        Бутылочка 125 мл с соской 0 мес.+
        1 шт.
        Одноразовые вкладыши для бюстгальтера
        2 шт.
        Крышка
        1 шт.
        Подушечка
        1 шт.
        Комплект для сцеживания с ручкой
        1 шт.

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Награды

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          • Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 april 2019, ((109 participants, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, May 1993, (20 participants (Caucasian), USA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 participants, Australia).

          Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

          Я понимаю

          You are about to visit a Philips global content page

          You are about to visit the Philips USA website.

          Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.