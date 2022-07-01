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    Philips Avent Ручной молокоотсос

    SCF430/10

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    Компактный и легкий для сцеживания

    Ручной молокоотсос Philips Avent разработан с учетом понимания принципов сосания ребенка, размеров и форм груди, поэтому обеспечивает естественное и бережное сцеживание. 95% медицинских специалистов рекомендуют продукцию Philips Avent в период грудного вскармливания**

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    Philips Avent Ручной молокоотсос

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    Компактный и легкий для сцеживания

    в любом месте, в любое время

    • Удобное сцеживание и кормление
    • Стандартный комплект
    Естественное и бережное сцеживание

    Естественное и бережное сцеживание

    Технология Natural Motion совмещает деликатную стимуляцию соска и сцеживание, как это делает малыш. Для комфортного и удобного сцеживания.

    Подходит для всех форм и размеров сосков

    Подходит для всех форм и размеров сосков

    У каждой женщины своя форма и размер сосков. Но больше не нужно подбирать насадку, потому что новая цельносиликоновая насадка бережно адаптируется под вас. Подходит для 99,98 % сосков (до 30 мм).***

    Очень важно найти подходящую соску

    Очень важно найти подходящую соску

    Если ваш новорожденный ребенок регулярно не пьет достаточно молока за процедуру кормления или ему сложно пить молоко, выберите соску с более быстрой подачей молока. Если проблемы с кормлением сохраняются, обратитесь к врачу.

    Компактный и легкий, удобно брать с собой

    Компактный и легкий, удобно брать с собой

    Благодаря небольшим размерам и легкому весу молокоотсос удобно хранить и брать с собой в дорогу. Для сцеживания в любом месте, в любое время.

    Быстрый приток молока

    Быстрый приток молока

    Современный портативный ручной молокоотсос — идеально подходит для мам, которым нужно бережно сцедить молоко непосредственно перед или в перерывах между кормлениями малыша.

    Самостоятельное управление процессом сцеживания

    Самостоятельное управление процессом сцеживания

    Самостоятельно и свободно настраивайте ритм работы молокоотсоса во время фаз стимуляции и сцеживания, чтобы обеспечить комфортный вам поток молока.

    Сцеживание в комфортном положении

    Сцеживание в комфортном положении

    Расслабьтесь и займите удобное сидячее положение при сцеживании — благодаря специальной конструкции насадки молокоотсос позволяет сидеть ровно, не наклоняясь вперед.

    Легко мыть и собирать

    Легко мыть и собирать

    Небольшое количество деталей молокоотсоса позволяют без труда собирать и очищать молокоотсос.

    Для сцеживания и кормления малыша

    Для сцеживания и кормления малыша

    Для кормления малыша сцеженным молоком просто прикрепите соску к бутылочке, которые входят в комплект молокоотсоса. Для хранения молока перед последующим кормлением закройте бутылочку с помощью уплотнительного диска, входящего в набор молокоотсоса.

    Выберите соску, подходящую вашему малышу

    Выберите соску, подходящую вашему малышу

    Все дети требуют особого подхода при кормлении и держат комфортный им темп. Мы разработали соски с разной скоростью потока, чтобы вы могли найти оптимальный вариант для вашего малыша. Все соски Natural Response изготовлены из мягкого силикона.

    • Материал

      Бутылочка
      • полипропилен
      • Не содержит бисфенол-А*
      Молокоотсос
      Не содержит бисфенол-А*
      Соска
      Не содержит бисфенол-А
      Соска
      • Силикон
      • Не содержит бисфенол-А*
      Молокоотсос
      Не содержит бисфенол-А*

    • В комплект входят:

      Одноразовые вкладыши для бюстгальтера
      2  шт.
      Крышка
      1  шт.
      Насадка
      1  шт.
      Комплект для сцеживания с ручкой
      1  шт.
      Соска с медленным потоком
      1 шт.
      Бутылочка 125 мл
      1 шт.

    • Функции

      Не нужно наклоняться вперед
      Сцеживание в удобном положении
      Мягкая насадка с адаптивной формой
      Деликатная стимуляция
      Портативный и легкий
      Удобство в дороге

    Badge-D2C

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    • Молокоотсос без бисфенола-А: касается только бутылочки и других частей, с которыми контактирует грудное молоко. Соответствие требованиям Регламента ЕС 10/2011.
    • *По результатам маркетингового исследования среди врачей-неонатологов, акушеров-гинекологов и среднего медицинского персонала, проведенного Евразийской исследовательской компанией Webka Marketing, для Philips Avent в декабре 2024 г., среди 170 специалистов
    • **На основании: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 апреля 2019 г., ((109 участниц, Израиль); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, май 1993 г., (20 участниц европеоидной расы, США); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 участниц, Австралия).
    • ***Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
    • ****РУ № РЗН 2022/17376 от 27.05.2022

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