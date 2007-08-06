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  • Усильте свои впечатления Усильте свои впечатления Усильте свои впечатления

    Плоский телевизор

    15PFL4122/10

    Усильте свои впечатления

    Этот телевизор с ЖК экраном не только украсит интерьер своим европейским стилем и лаконичным дизайном, но так же и даст великолепные аудио и видео ощущения благодаря технологиям Crystal Clear III и Incredible Surround™.

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    Плоский телевизор

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    Усильте свои впечатления

    с технологией Crystal Clear III

    • 38 см (15")
    • ЖК
    Вход HDMI для передачи цифрового сигнала HD через один кабель

    Вход HDMI для передачи цифрового сигнала HD через один кабель

    Технология HDMI осуществляет цифровое RGB-соединение источника сигнала и экрана без сжатия. Исключение любого преобразования в аналоговый сигнал позволяет достичь безупречного качества изображения. Неискаженный сигнал позволяет достичь пониженного мерцания и сделать изображение более контрастным. Технология HDMI осуществляет интеллектуальное взаимодействие с источником сигнала, используя при этом наибольшее выходное разрешение. Вход HDMI является полностью обратно совместимым с источниками сигнала в формате DVI и кроме того содержит цифровой звук. HDMI использует технологию защиты от копирования HDCP.

    Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.

    Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.

    Функция прогрессивной развертки удваивает разрешение изображения по вертикали, что выражается в заметно более четком изображении. Вместо передачи на экран сначала поля с нечетным числом строк, а затем поля с четным числом строк, оба поля записываются одновременно. Мгновенно создается полноэкранное изображение с максимальным разрешением. При такой скорости ваш глаз воспринимает более четкое изображение, не имеющее строчной структуры.

    Функции Smart Picture и Smart Sound для настройки пользовательских параметров

    Предварительно настроенные режимы телевизора Philips обеспечивают прямой доступ одной кнопкой на ДУ к функциям Smart Picture и Smart Sound. Можно выбирать оптимальные настройки изображения и звука для различных режимов изображения и звука.

    ЖК-дисплей XGA высокой четкости, разрешение 1024 x 768 пикселей

    Этот дисплей XGA на основе современной технологии ЖК-экрана имеет широкоэкранное HD разрешение 1024 x 768p пикселей. Обеспечивается великолепное стабильное изображение с прогрессивной разверткой и оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Такие живые и четкие изображения улучшают качество просмотра.

    Компактный и плоский дизайн, который подходит для любой комнаты

    Внешний вид, подчеркивающий изящность и компактность формы, экономит пространство и удобно располагается в любом месте.

    Вход PC позволяет также использовать телевизор как монитор компьютера.

    С входом PC вы можете подсоединить телевизор к компьютеру и использовать его как монитор компьютера.

    Технология Incredible Surround™ для улучшенного звучания

    Incredible Surround — это технология Philips для обработки аудиосигнала, резко усиливающая ширину стереобазы, обеспечивая полное погружение слушателя в музыку. Используя новейшие методы электронного сдвига фаз, эта технология микширует звуки левого и правого каналов таким образом, что расширяется виртуальное расстояние между двумя АС. Это усиливает стереоэффект и создает более естественное звуковое измерение. Технология Incredible Surround позволяет ощутить эффект полностью объемного звука с большей глубиной без использования дополнительных АС.

    1000-страничный гипертекст обеспечивает быстрый доступ к телетексту

    Телетекст - это система, передаваемая большинством вещательных компаний. 1000 сменяющихся страниц интеллектуального текста дают быстрый доступ к информации.

    Crystal Clear III для получения естественного изображения улучшенного качества

    В технологии Crystal Clear III сочетается целый ряд усовершенствований: функции гребенчатый фильтр 2D, динамическая контрастность, Растянутый голубой, Green enhancement, позволяющие получить самые естественные цвета.

    • Изображение/дисплей

      Формат изображения
      4:3
      Размер экрана по диагонали (в дюймах)
      15  (дюймы)
      Размер экрана по диагонали (метрич.)
      38  см
      Разрешение панели
      1024 x 768 пикселов
      Яркость
      270  кд/м²
      Коэфф. контрастности (типич.)
      700:1
      Улучшение изображения
      Технология Crystal Clear III, Двухмерный гребенчатый фильтр, Растянутый голубой, Функция "Улучшение зеленого", Регулировка цветовой температуры, Прогрессивное сканирование, Автокоррекция телесного оттенка

    • Тюнер/прием/передача

      Воспроизведение видео
      NTSC, SECAM, PAL

    • Звук

      Выходная мощность (среднеквадр.)
      2 x 3 Вт
      Улучшение звука
      Incredible Surround

    • Подключения

      Другие подключения
      Выход для наушников, Аудиовход для компьютера, Вход VGA с ПК

    • Питание

      Электропитание
      90-240 В переменного тока, 50/60 Гц
      Температура окружающей среды
      5 °C – 40 °C
      Энергопотребление в режиме ожидания
      < 1 Вт

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      Настольная подставка, Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Инструкция по эксплуатации, Регистрационная карта, Гарантийный сертификат, Пульт ДУ, Батарейки для пульта ДУ

    • Размеры

      Ширина устройства
      390 миллиметра
      Высота устройства
      389 миллиметра
      Глубина устройства
      101 миллиметра
      Вес продукта
      2,84 кг
      Вес, включая упаковку
      5,4 кг
      Совместимое настенное крепление
      100 x 100 мм

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Настольная подставка
    • Шнур питания
    • Краткое руководство пользователя
    • Инструкция по эксплуатации
    • Регистрационная карта
    • Гарантийный сертификат
    • Пульт ДУ
    • Батарейки для пульта дистанционного управления
    Badge-D2C

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    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

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