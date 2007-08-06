Другие продукты в комплекте
- Настольная подставка
- Шнур питания
- Краткое руководство пользователя
- Инструкция по эксплуатации
- Регистрационная карта
- Гарантийный сертификат
- Пульт ДУ
- Батарейки для пульта дистанционного управления
15PFL4122/10
Усильте свои впечатления
Этот телевизор с ЖК экраном не только украсит интерьер своим европейским стилем и лаконичным дизайном, но так же и даст великолепные аудио и видео ощущения благодаря технологиям Crystal Clear III и Incredible Surround™.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Технология HDMI осуществляет цифровое RGB-соединение источника сигнала и экрана без сжатия. Исключение любого преобразования в аналоговый сигнал позволяет достичь безупречного качества изображения. Неискаженный сигнал позволяет достичь пониженного мерцания и сделать изображение более контрастным. Технология HDMI осуществляет интеллектуальное взаимодействие с источником сигнала, используя при этом наибольшее выходное разрешение. Вход HDMI является полностью обратно совместимым с источниками сигнала в формате DVI и кроме того содержит цифровой звук. HDMI использует технологию защиты от копирования HDCP.
Функция прогрессивной развертки удваивает разрешение изображения по вертикали, что выражается в заметно более четком изображении. Вместо передачи на экран сначала поля с нечетным числом строк, а затем поля с четным числом строк, оба поля записываются одновременно. Мгновенно создается полноэкранное изображение с максимальным разрешением. При такой скорости ваш глаз воспринимает более четкое изображение, не имеющее строчной структуры.
Предварительно настроенные режимы телевизора Philips обеспечивают прямой доступ одной кнопкой на ДУ к функциям Smart Picture и Smart Sound. Можно выбирать оптимальные настройки изображения и звука для различных режимов изображения и звука.
Этот дисплей XGA на основе современной технологии ЖК-экрана имеет широкоэкранное HD разрешение 1024 x 768p пикселей. Обеспечивается великолепное стабильное изображение с прогрессивной разверткой и оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Такие живые и четкие изображения улучшают качество просмотра.
Внешний вид, подчеркивающий изящность и компактность формы, экономит пространство и удобно располагается в любом месте.
С входом PC вы можете подсоединить телевизор к компьютеру и использовать его как монитор компьютера.
Incredible Surround — это технология Philips для обработки аудиосигнала, резко усиливающая ширину стереобазы, обеспечивая полное погружение слушателя в музыку. Используя новейшие методы электронного сдвига фаз, эта технология микширует звуки левого и правого каналов таким образом, что расширяется виртуальное расстояние между двумя АС. Это усиливает стереоэффект и создает более естественное звуковое измерение. Технология Incredible Surround позволяет ощутить эффект полностью объемного звука с большей глубиной без использования дополнительных АС.
Телетекст - это система, передаваемая большинством вещательных компаний. 1000 сменяющихся страниц интеллектуального текста дают быстрый доступ к информации.
В технологии Crystal Clear III сочетается целый ряд усовершенствований: функции гребенчатый фильтр 2D, динамическая контрастность, Растянутый голубой, Green enhancement, позволяющие получить самые естественные цвета.
Изображение/дисплей
Тюнер/прием/передача
Звук
Подключения
Питание
Аксессуары
Размеры
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