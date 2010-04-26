160EL1SB/00
Светодиодный дисплей: фантастический контраст!
Экологичный светодиодный дисплей с непревзойденным коэффициентом контрастности 1000000:1.160EL1 с двойными входами, естественными цветами, функцией SmartContrast и глянцевым покрытием — ваш лучший выборУзнать обо всех преимуществах
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Вам необходим ЖК-дисплей с высочайшей контрастностью и яркостью изображения? Современные средства обработки видео в сочетании с уникальной технологией приглушения и усиления подсветки от Philips обеспечивают невероятную реалистичность. SmartContrast усиливает контрастность и гарантирует превосходную передачу черного цвета, а также всех темных оттенков и областей. Это создает яркое реалистичное изображение с высоким контрастом и яркими, живыми цветами.
Удобный выбор формата в меню от Philips для переключения между форматом 4:3 и режимом полноэкранного просмотра, что позволяет работать с широкими документами без необходимости их прокрутки, просматривать медиафайлы в режиме широкоэкранного просмотра, а также в исходном формате 4:3, без искажений.
sRGB — это отраслевой стандарт, гарантирующий максимально возможное соответствие цветов изображения на экране и на распечатке.
Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.
Мониторы Philips со светодиодной подсветкой не содержат ртути — одного из самых токсичных материалов, оказывающего негативное воздействие на людей и животных. Этот факт снижает негативное воздействие монитора на окружающую среду от момента его производства до утилизации.
Дисплеи Philips разработаны и произведены в соответствии с жесткими стандартами Restriction of Hazardous Substances (RoHS), ограничивающими применение свинца и других, вредных для окружающей среды веществ.
Программа снижения энергопотребления Агентства по охране окружающей среды США Energy Star была поддержана во многих странах. Сертификат Energy Star подтверждает, что приобретенная вами продукция соответствует последним стандартам энергопотребления. Новые мониторы Philips имеют сертификат Energy Star 5.0 и соответствуют данным стандартам или даже превосходят их. Например, по требованиям Energy Star 5.0 устройство должно потреблять не более 1 Вт электроэнергии в режиме ожидания, при этом мониторы Philips потребляют в данном режиме менее 0,5 Вт. Более подробную информацию можно найти на веб-сайте www.energystar.gov.
Формат изображения — это соотношение ширины и высоты видеоизображения. Формат изображения 16:9 является общепринятым стандартом для телевидения с высокой четкостью изображения и европейского цифрового телевидения. Формат изображения 16:9 обеспечивает отличное отображение игр и видео без черных полос в верхней и нижней части и без ухудшения изображения, которое появляется при растяжении изображения по размеру экрана.
Время отклика Вкл. - Выкл. — это интервал времени, необходимый жидкокристаллической ячейке для перехода из активного (черный цвет) в неактивное (белый цвет) состояние и обратно в активное (черный цвет). Измеряется в миллисекундах. Низкие значения этого параметра означают более быстрые переходы из одного состояния в другое и, следовательно, приводят к менее видимым искажениям отображения текста или графики. Время отклика имеет большое значение при отображении бизнес-приложений: документов, графики и фотографий.
Привлекательное, элегантное глянцевое покрытие дополнит и украсит Ваш интерьер.
Изображение/дисплей
Подключения
Комфорт
Подставка
Питание
Размеры
Вес
Условия эксплуатации
Забота об окружающей среде
Соответствие стандартам
Корпус
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