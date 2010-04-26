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  • Светодиодный дисплей: фантастический контраст! Светодиодный дисплей: фантастический контраст! Светодиодный дисплей: фантастический контраст!

    LED-монитор

    160EL1SB/00

    Светодиодный дисплей: фантастический контраст!

    Экологичный светодиодный дисплей с непревзойденным коэффициентом контрастности 1000000:1.160EL1 с двойными входами, естественными цветами, функцией SmartContrast и глянцевым покрытием — ваш лучший выбор

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    LED-монитор

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    Светодиодный дисплей: фантастический контраст!

    • 15,6' (39,6 см) E-line
    • 1366x768 HD
    SmartContrast 1 000 000:1 для невероятно насыщенных оттенков черного

    SmartContrast 1 000 000:1 для невероятно насыщенных оттенков черного

    Вам необходим ЖК-дисплей с высочайшей контрастностью и яркостью изображения? Современные средства обработки видео в сочетании с уникальной технологией приглушения и усиления подсветки от Philips обеспечивают невероятную реалистичность. SmartContrast усиливает контрастность и гарантирует превосходную передачу черного цвета, а также всех темных оттенков и областей. Это создает яркое реалистичное изображение с высоким контрастом и яркими, живыми цветами.

    Автоматическое переключение между широкоэкранным и форматом 4:3

    Автоматическое переключение между широкоэкранным и форматом 4:3

    Удобный выбор формата в меню от Philips для переключения между форматом 4:3 и режимом полноэкранного просмотра, что позволяет работать с широкими документами без необходимости их прокрутки, просматривать медиафайлы в режиме широкоэкранного просмотра, а также в исходном формате 4:3, без искажений.

    Стандарт sRGB обеспечивает соответствие цветов на экране и распечатками

    Стандарт sRGB обеспечивает соответствие цветов на экране и распечатками

    sRGB — это отраслевой стандарт, гарантирующий максимально возможное соответствие цветов изображения на экране и на распечатке.

    Технология светодиодной подсветки обеспечивает естественность цветопередачи

    Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

    Экологически безопасный дисплей без содержания ртути

    Мониторы Philips со светодиодной подсветкой не содержат ртути — одного из самых токсичных материалов, оказывающего негативное воздействие на людей и животных. Этот факт снижает негативное воздействие монитора на окружающую среду от момента его производства до утилизации.

    Совместимость со стандартами RoHS по защите окружающей среды

    Дисплеи Philips разработаны и произведены в соответствии с жесткими стандартами Restriction of Hazardous Substances (RoHS), ограничивающими применение свинца и других, вредных для окружающей среды веществ.

    Стандарт Energy Star обеспечивает низкое энергопотребление

    Программа снижения энергопотребления Агентства по охране окружающей среды США Energy Star была поддержана во многих странах. Сертификат Energy Star подтверждает, что приобретенная вами продукция соответствует последним стандартам энергопотребления. Новые мониторы Philips имеют сертификат Energy Star 5.0 и соответствуют данным стандартам или даже превосходят их. Например, по требованиям Energy Star 5.0 устройство должно потреблять не более 1 Вт электроэнергии в режиме ожидания, при этом мониторы Philips потребляют в данном режиме менее 0,5 Вт. Более подробную информацию можно найти на веб-сайте www.energystar.gov.

    Широкоэкранный дисплей 16:9 превосходно подходит для игр и видео

    Формат изображения — это соотношение ширины и высоты видеоизображения. Формат изображения 16:9 является общепринятым стандартом для телевидения с высокой четкостью изображения и европейского цифрового телевидения. Формат изображения 16:9 обеспечивает отличное отображение игр и видео без черных полос в верхней и нижней части и без ухудшения изображения, которое появляется при растяжении изображения по размеру экрана.

    Быстрое время отклика Вкл. - Выкл. 8 мс: великолепные текст и графика

    Время отклика Вкл. - Выкл. — это интервал времени, необходимый жидкокристаллической ячейке для перехода из активного (черный цвет) в неактивное (белый цвет) состояние и обратно в активное (черный цвет). Измеряется в миллисекундах. Низкие значения этого параметра означают более быстрые переходы из одного состояния в другое и, следовательно, приводят к менее видимым искажениям отображения текста или графики. Время отклика имеет большое значение при отображении бизнес-приложений: документов, графики и фотографий.

    Глянцевое покрытие для украшения Вашего интерьера

    Привлекательное, элегантное глянцевое покрытие дополнит и украсит Ваш интерьер.

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      15,6 дюймов / 39,6 см
      Формат изображения
      16:9
      Тип ЖК-панели
      TFT-ЖКД
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,252 x 0,252 мм
      Оптимальное разрешение
      1366 x 768 @ 60 Гц
      Яркость
      250  кд/м²
      Цвета дисплея
      16,7 M
      SmartContrast
      1 000 000:1
      Время отклика (типич.)
      8  мс
      Угол просмотра
      • 110º (Г) / 85º (В)
      • @ C/R > 5
      Частота сканирования
      30-60 кГц (Г) / 56-76 Гц (В)
      sRGB
      Да

    • Подключения

      Вход сигнала
      VGA (аналоговый)
      Синхронизация входного сигнала
      • Раздельная синхронизация
      • Синхронизация по зеленому

    • Комфорт

      Совместимость с системой Plug & Play
      • DDC CI
      • Windows 7/Vista/XP/2000/98
      • sRGB
      Удобство пользователя
      • Яркость
      • Меню
      • Автоматические режимы
      • Вкл./выкл. питание
      Языки экранных меню
      • Английский
      • Французский
      • Русский
      • Упрощенный китайский
      • Испанский
      • Португальский
      • Корейский
      Другие удобства
      • Крепление VESA (75x75 мм)
      • Замок Kensington

    • Подставка

      Наклон
      -5/20  градусов

    • Питание

      Источник питания
      • Встроенный
      • 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
      В выключенном состоянии
      <0,5 Вт
      В активном режиме
      9,5 Вт (метод проверки EnergyStar 5.0)
      В режиме ожидания
      <0,8 Вт
      LED-индикатор питания
      • Рабочий режим: зеленый
      • Режим ожидания/отключения: янтарный

    • Размеры

      Изделие с подставкой (мм)
      303 x 376 x 156  миллиметра
      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      323 x 439 x 145  миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      244 x 376 x 59  миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      4,08  кг
      Изделие с подставкой (кг)
      2,7  кг
      Изделие без подставки (кг)
      2,51  кг

    • Условия эксплуатации

      Диапазон температур (эксплуатация)
      0—40  °C
      Среднее время между отказами
      40 000  часов
      Относительная влажность
      20 - 80  %
      Диапазон температур (хранение)
      -20 - 60  °C

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      • EPEAT Silver
      • RoHS
      • EnergyStar 5.0

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      • Маркировка CE
      • FCC
      • Класс B
      • UL/cUL

    • Корпус

      Цвет
      Черный
      Отделка
      Глянцевое покрытие

    Badge-D2C

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