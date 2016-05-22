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  • Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача
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    ЖК-монитор

    193V5LSB2/01

    Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача

    Оцените яркие изображения с этим LED-дисплеем Philips. Компактный дизайн и крепление VESA позволят создать идеальную рабочую конфигурацию. Отличный выбор!

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    ЖК-монитор

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    Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача

    • V Line
    • 47 см (18,5")

    Светодиодная LED-технология для ярких цветов

    Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

    Экологически безопасный дисплей без содержания ртути

    Мониторы Philips со светодиодной подсветкой не содержат ртути — одного из самых токсичных материалов, оказывающего негативное воздействие на людей и животных. Этот факт снижает негативное воздействие монитора на окружающую среду от момента его производства до утилизации.

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      18,5 дюймов / 47 см
      Формат изображения
      16:9
      Тип ЖК-панели
      TFT-ЖКД
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,30 x 0,30 мм
      Оптимальное разрешение
      1366 x 768 @ 60 Гц
      Яркость
      200  кд/м²
      Цвета дисплея
      16,7 M
      Коэфф. контрастности (типич.)
      700:1
      Время отклика (типич.)
      5  мс
      Угол просмотра
      • 90 º (Г) / 65 º (В)
      • @ C/R > 10
      Рабочая область просмотра
      409,8 (В) x 230,4 (Ш)
      Частота сканирования
      30—83 кГц (Г) / 56—75 Гц (В)
      sRGB
      Да

    • Подключения

      Вход сигнала
      VGA (аналоговый)
      Синхронизация входного сигнала
      Раздельная синхронизация

    • Комфорт

      Совместимость с системой Plug & Play
      • DDC CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7
      • Windows 8
      Удобство пользователя
      Вкл./выкл. питание
      Языки экранных меню
      • Португальский (Бразилия)
      • Чешский
      • Голландский
      • Английский
      • Финский
      • Французский
      • Немецкий
      • Греческий
      • Венгерский
      • Итальянский
      • Японский
      • Корейский
      • Польский
      • Португальский
      • Русский
      • Упрощенный китайский
      • Испанский
      • Шведский
      • Традиционный китайский
      • Турецкий
      • Украинский
      Другие удобства
      • Замок Kensington
      • Крепление VESA (100x100 мм)

    • Подставка

      Наклон
      -3/10  градусов

    • Питание

      Источник питания
      • Встроенный
      • 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      В выключенном состоянии
      0,3 Вт (типич.)
      В активном режиме
      8,76 Вт (типич.) (метод проверки EnergyStar)
      В режиме ожидания
      0,5 Вт (станд.)
      LED-индикатор питания
      • Режим работы — белый
      • Режим ожидания — белый (мигающий)
      Маркировка класса энергоэффективности
      E

    • Размеры

      Изделие с подставкой (мм)
      437 x 338 x 170  миллиметра
      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      481 x 350 x 103  миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      437 x 273 x 48  миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      3,00  кг
      Изделие с подставкой (кг)
      2,15  кг
      Изделие без подставки (кг)
      1,94  кг

    • Условия эксплуатации

      Высота
      Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
      Диапазон температур (эксплуатация)
      от 0 °C до 40 °C  °C
      Среднее время между отказами
      30 000  часов
      Относительная влажность
      20–80  %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 °C до 60 °C  °C

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      • RoHS
      • Не содержит ртуть
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      • BSMI
      • Маркировка CE
      • cETLus
      • FCC класс B
      • GOST
      • PSB
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV/ISO9241-307
      • WEEE

    • Корпус

      Цвет
      Черный
      Отделка
      Матовая (передняя панель)/текстурная (задняя панель)

    Badge-D2C

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