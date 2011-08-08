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  • Наслаждайтесь отличным качеством яркого LED-изображения Наслаждайтесь отличным качеством яркого LED-изображения Наслаждайтесь отличным качеством яркого LED-изображения

    LED-монитор

    196V3LAB/00

    Наслаждайтесь отличным качеством яркого LED-изображения

    Благодаря стильному плоскому дисплею вы получите огромное удовольствие от просмотра. Основные функции, такие как SmartContrast, способствуют насыщенности и яркости изображения, а стереодинамики усилят впечатление от звучания... кажется, выбор очевиден!

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    LED-монитор

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    Наслаждайтесь отличным качеством яркого LED-изображения

    • V Line
    • 47 см (18,5")

    Контрастность SmartContrast 10 000 000:1 для насыщенных оттенков черного

    Вам необходим ЖК-дисплей с высочайшей контрастностью и яркостью изображения? Современные средства обработки видео в сочетании с уникальной технологией приглушения и усиления подсветки от Philips обеспечивают невероятную реалистичность. SmartContrast усиливает контрастность и гарантирует превосходную передачу черного цвета, а также всех темных оттенков и областей. Это создает яркое реалистичное изображение с высоким контрастом и яркими, живыми цветами.

    Простая настройка характеристик дисплея с помощью SmartControl Lite

    SmartControl Lite — программное обеспечение нового поколения для управления монитором с поддержкой 3D изображения. Графический интерфейс позволяет пользователю выполнять тонкую настройку различных параметров монитора, таких как "Цвет", "Яркость", "Калибровка экрана", "Multi-media", "Управление идентификатором" и т. д. с помощью мыши.

    Стандарт Energy Star обеспечивает низкое энергопотребление

    Программа снижения энергопотребления Агентства по охране окружающей среды США Energy Star была поддержана во многих странах. Сертификат Energy Star подтверждает, что приобретенная вами продукция соответствует последним стандартам энергопотребления. Новые мониторы Philips имеют сертификат Energy Star 5.0 и соответствуют данным стандартам или даже превосходят их. Например, по требованиям Energy Star 5.0 устройство должно потреблять не более 1 Вт электроэнергии в режиме ожидания, при этом мониторы Philips потребляют в данном режиме менее 0,5 Вт. Более подробную информацию можно найти на веб-сайте www.energystar.gov.

    Светодиодная технология для естественных цветов

    Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

    Встроенные акустические системы помогают сохранить порядок на столе

    Два стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.

    Экологически безопасный дисплей без содержания ртути

    Мониторы Philips со светодиодной подсветкой не содержат ртути — одного из самых токсичных материалов, оказывающего негативное воздействие на людей и животных. Этот факт снижает негативное воздействие монитора на окружающую среду от момента его производства до утилизации.

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      18,5 дюймов / 47 см
      Формат изображения
      16:9
      Тип ЖК-панели
      TFT-ЖКД
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,30 x 0,3 мм
      Оптимальное разрешение
      1366 x 768 @ 60 Гц
      Цвета дисплея
      16,7 M
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1000:1
      SmartContrast
      10 000 000:1
      Угол просмотра
      170º (Г) / 160º (В), при C/R > 10
      Рабочая область просмотра
      409,8 (В) x 230,4 (Ш)
      Частота сканирования
      30—83 кГц (Г) / 56—75 Гц (В)
      sRGB
      Да

    • Подключения

      Вход сигнала
      VGA (аналоговый), DVI-D (цифровой HDCP)
      Синхронизация входного сигнала
      Раздельная синхронизация, Синхронизация по зеленому
      Аудиовход/аудиовыход
      Аудиовход ПК

    • Комфорт

      Совместимость с системой Plug & Play
      DDC CI, Windows 7, Mac OS X, sRGB
      Удобство пользователя
      Автоматические режимы, Громкость, Яркость, Меню, Вкл./выкл. питание
      Языки экранных меню
      Английский, Французский, Немецкий, Испанский, Итальянский, Русский, Упрощенный китайский, Португальский, Турецкий
      Другие удобства
      Замок Kensington

    • Подставка

      Наклон
      -5/+20 градусов

    • Питание

      Источник питания
      Встроенный, 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
      В выключенном состоянии
      0,5 Вт
      В активном режиме
      13,42 Вт (метод проверки EnergyStar 5.0)
      В режиме ожидания
      0,5 Вт
      LED-индикатор питания
      Режим работы — белый, Режим ожидания — белый (мигающий)

    • Размеры

      Изделие с подставкой (мм)
      463 x 358 x 204 миллиметра
      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      507 x 377 x 101 миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      463 x 284 x 44 миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      3,36 кг
      Изделие с подставкой (кг)
      2,39 кг
      Изделие без подставки (кг)
      2,09 кг

    • Условия эксплуатации

      Диапазон температур (эксплуатация)
      от 0 °C до 40 °C °C
      Среднее время между отказами
      30 000 часов
      Относительная влажность
      20–80 %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 °C до 60 °C °C

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      EPEAT Silver, RoHS, EnergyStar 5.0, Не содержит ртуть
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      BSMI, Маркировка CE, SEMKO, GOST, TUV/GS, TUV Ergo, UL/cUL, FCC класс B, PSB, SASO, WEEE

    • Корпус

      Цвет
      Черный
      Отделка
      Глянцевая (передняя панель)/текстурная (задняя панель)

    Badge-D2C

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