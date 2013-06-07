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  • Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача
    Маркировка класса энергоэффективности

    ЖК-монитор

    203V5LSB26/10

    Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача

    Оцените яркие изображения с этим LED-дисплеем Philips. Компактный дизайн и крепление VESA позволят создать идеальную рабочую конфигурацию. Отличный выбор!

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    ЖК-монитор

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    Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача

    • V Line
    • 20 (диагональ 49,5 см/19,5")

    Светодиодная LED-технология для ярких цветов

    Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

    Экологически безопасный дисплей без содержания ртути

    Мониторы Philips со светодиодной подсветкой не содержат ртути — одного из самых токсичных материалов, оказывающего негативное воздействие на людей и животных. Этот факт снижает негативное воздействие монитора на окружающую среду от момента его производства до утилизации.

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      49,5 см/19,5 дюйма
      Формат изображения
      16:9
      Тип ЖК-панели
      TFT-ЖКД
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,26 x 0,26 мм
      Оптимальное разрешение
      1600 x 900 при 60 Гц
      Цвета дисплея
      16,7 M
      Коэфф. контрастности (типич.)
      600:1
      Угол просмотра
      90 º (Г) / 50 º (В), при C/R > 10
      Рабочая область просмотра
      433,9 (В) x 236,3 (Г)
      Частота сканирования
      30—83 кГц (Г) / 56—75 Гц (В)
      sRGB
      Да

    • Подключения

      Вход сигнала
      VGA (аналоговый)
      Синхронизация входного сигнала
      Раздельная синхронизация, Синхронизация по зеленому

    • Комфорт

      Совместимость с системой Plug & Play
      DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
      Удобство пользователя
      Вкл./выкл. питание
      Языки экранных меню
      Португальский (Бразилия), Чешский, Голландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский, Японский, Корейский, Польский, Португальский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Шведский, Традиционный китайский, Турецкий, Украинский
      Другие удобства
      Замок Kensington, Крепление VESA (100x100 мм)

    • Подставка

      Наклон
      -3/10 градусов

    • Питание

      Источник питания
      Встроенный, 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      В выключенном состоянии
      0,5 Вт (станд.)
      В активном режиме
      14,52 Вт (типич., метод проверки EnergyStar 6.0)
      В режиме ожидания
      0,5 Вт (станд.)
      LED-индикатор питания
      Режим работы — белый, Режим ожидания — белый (мигающий)
      Маркировка класса энергоэффективности
      E

    • Размеры

      Изделие с подставкой (мм)
      465 x 345 x 170 миллиметра
      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      503 x 350 x 109 миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      465 x 285 x 48 миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      3,23 кг
      Изделие с подставкой (кг)
      2,33 кг
      Изделие без подставки (кг)
      2,03 кг

    • Условия эксплуатации

      Высота
      Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
      Диапазон температур (эксплуатация)
      от 0 °C до 40 °C °C
      Среднее время между отказами
      30 000 часов
      Относительная влажность
      20–80 %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 °C до 60 °C °C

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      RoHS, Не содержит ртуть
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      BSMI, Маркировка CE, FCC класс B, GOST, SEMKO, TUV/ISO9241-307, cETLus, WEEE

    • Корпус

      Цвет
      Черный
      Отделка
      Матовая (передняя панель)/текстурная (задняя панель)

    • Комплект поставки?

      Кабели
      VGA, кабель питания
      Монитор с подставкой
      Да
      Пользовательская документация
      Да

    Badge-D2C

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