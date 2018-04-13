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    ЖК-монитор

    221S8LDAB/00

    Надежность и все необходимые функции

    Монитор S Line предназначен для эффективного ведения дел. Функция предотвращения мерцания и режим LowBlue защищают глаза от вредного воздействия и повышают работоспособность.

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    ЖК-монитор

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    Надежность и все необходимые функции

    для эффективного ведения дел

    • S Line
    • 22 (диагональ 54,6 см/21,5")
    • 1920 x 1080 (Full HD)
    Технология SmartImage для удобной настройки изображения

    Технология SmartImage для удобной настройки изображения

    SmartImage — это уникальная современная технология Philips, позволяющая анализировать отображаемое содержимое на экране для оптимизации характеристик дисплея. Удобный для пользователя интерфейс предоставляет выбор различных режимов, таких как "Офис", "Фото", "Видео", "Игра", "Экономичный" и т. д. в соответствии с используемым приложением. В зависимости от выбранного режима SmartImage динамически оптимизирует контрастность, насыщенность цвета и резкость изображений и видео, обеспечивая исключительное качество изображения. В режиме "Экономичный" потребление энергии максимально снижено. В любое время можно легко установить необходимый режим нажатием одной кнопки.

    Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

    Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

    Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Этот дисплей оснащен улучшенным разрешением Full HD 1920 x 1080: четкая детализация в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.

    Режим LowBlue для продуктивности и защиты глаз

    Режим LowBlue для продуктивности и защиты глаз

    Исследования показали, что, как и УФ-лучи, коротковолновый синий свет светодиодных дисплеев может негативно воздействовать на глаза, в результате чего со временем зрение может ухудшиться. Режим Philips LowBlue использует интеллектуальную технологию для уменьшения длины волны вредного синего света, что позволяет поддерживать хорошее самочувствие.

    Технология для устранения мерцания уменьшает нагрузку на глаза

    Технология для устранения мерцания уменьшает нагрузку на глаза

    Из-за особенностей системы управления яркостью на экранах со светодиодной подсветкой изображение может мерцать, что приводит к усталости глаз. Технология Philips для устранения мерцания использует инновационный способ регулировки яркости, обеспечивая более комфортный просмотр.

    Встроенные стерео АС для воспроизведения мультимедиа

    Встроенные стерео АС для воспроизведения мультимедиа

    Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.

    HDMI — универсальный вход для подключения разнообразных цифровых источников

    HDMI — универсальный вход для подключения разнообразных цифровых источников

    Устройство HDMI Ready обладает всем необходимым аппаратным обеспечением для работы через мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI). С помощью одного HDMI-кабеля цифровой видео- и аудиоконтент высокого качества передается с ПК или с любого количества аудио- и видеоисточников (включая телеприставки, проигрыватели DVD, ресиверы А/В и видеокамеры).

    Режим EasyRead обеспечивает комфорт при чтении

    Режим EasyRead обеспечивает комфорт при чтении

    Упаковка полностью пригодна для вторичной переработки

    При производстве новой линейки мониторов Philips предпочтение было отдано экологически безопасным материалам. Все пластиковые элементы корпуса, металлические рамы и упаковочные материалы полностью пригодны для вторичной переработки. В некоторых моделях используется не менее 65 % переработанного пластика, что позволяет сократить объем отходов. Строгое соответствие стандартам RoHS означает существенное сокращение и полное отсутствие токсичных веществ, таких как ртуть и свинец. Корпуса мониторов изготавливаются без использования ПВХ или бромсодержащего антипирена. Более подробную информацию см. на веб-сайте Philips http://www.asimpleswitch.com/global/

    Корпус не содержит ПВХ и бромсодержащего антипирена

    Корпус этого монитора Philips не содержит бромированных огнестойких добавок и поливинилхлорида

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      21,5 дюйма / 54,6 см
      Формат изображения
      16:9
      Тип ЖК-панели
      TFT-ЖКД (TN)
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,248 x 0,248 мм
      Оптимальное разрешение
      1920 x 1080 при 60 Гц
      Яркость
      250  кд/м²
      Цвета дисплея
      16,7 M
      Цветовая гамма (стандартная)
      NTSC: 72 % (CIE1931)
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1000:1
      SmartContrast
      20 000 000:1
      Время отклика (типич.)
      1 мс (серый к серому)*
      Угол просмотра
      • 170º (Г) / 160º (В)
      • @ C/R > 10
      Улучшение изображения
      SmartImage
      Рабочая область просмотра
      476,64 (В) x 268,11 (Ш)
      Частота сканирования
      Горизонтальное: 30–83 кГц (аналоговый); 30–85 кГц (HDMI, адаптивная синхронизация для HDMI) / Вертикальное: 50–76 Гц (аналоговый, цифровой); 48–76 Гц (HDMI, адаптивная синхронизация для HDMI)
      sRGB
      Да
      Без мерцания
      Да
      Плотность пикселей
      102 PPI
      Режим LowBlue
      Да
      Покрытие экрана дисплея
      Антиблик, жесткость 3H, матовость 25 %
      EasyRead
      Да
      Адаптивная синхронизация (VRR)
      Да

    • Подключения

      Вход сигнала
      • DVI-D (цифровой HDCP)
      • VGA (аналоговый)
      • HDMI 1.4
      Синхронизация входного сигнала
      • Раздельная синхронизация
      • Синхронизация по зеленому
      Аудиовход/аудиовыход
      • Аудиовход ПК
      • Выход для наушников

    • Комфорт

      Встроенные АС
      2 Вт, 2 шт.
      Совместимость с системой Plug & Play
      • DDC CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10/8.1/8/7
      Удобство пользователя
      • SmartImage
      • Вход
      • Яркость
      • Меню
      • Вкл./выкл. питание
      Языки экранных меню
      • Португальский (Бразилия)
      • Чешский
      • Голландский
      • Английский
      • Финский
      • Французский
      • Немецкий
      • Греческий
      • Венгерский
      • Итальянский
      • Японский
      • Корейский
      • Польский
      • Португальский
      • Русский
      • Упрощенный китайский
      • Испанский
      • Шведский
      • Традиционный китайский
      • Турецкий
      • Украинский
      Другие удобства
      • Замок Kensington
      • Крепление VESA (100x100 мм)
      ПО для управления
      ПО SmartControl

    • Подставка

      Наклон
      - 5/25  градусов

    • Питание

      Режим ECO
      9,1 Вт (типич.)
      Источник питания
      • Встроенный
      • 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      В выключенном состоянии
      < 0,3 Вт (типич.)
      В активном режиме
      13,04 Вт (типич.) (метод проверки EnergyStar)
      В режиме ожидания
      < 0,3 Вт (типич.)
      LED-индикатор питания
      • Режим работы — белый
      • Режим ожидания — белый (мигающий)
      Маркировка класса энергоэффективности
      E

    • Размеры

      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      560 x 452 x 138  миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      504 x 304 x 47  миллиметра
      Изделие с подставкой (макс. высота)
      504 x 395 x 208  миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      4,41  кг
      Изделие с подставкой (кг)
      2,80  кг
      Изделие без подставки (кг)
      2,46  кг

    • Условия эксплуатации

      Высота
      Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
      Диапазон температур (эксплуатация)
      от 0 °C до 40 °C  °C
      Относительная влажность
      20–80  %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 °C до 60 °C  °C
      Среднее время между отказами (экспериментально)
      70 000 ч (без подсветки)

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      • EnergyStar 8.0
      • EPEAT*
      • Сертификация TCO
      • RoHS
      • WEEE
      Доля переработанного пластика
      25%
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %
      Специфические вещества
      • Не содержит ПВХ/бромсодержащий антипирен
      • Не содержит ртуть

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      • Маркировка CE
      • FCC класс B
      • SEMKO
      • CU-EAC
      • EPA
      • УКРАИНСКИЙ
      • ICES-003
      • MEPS
      • BSMI
      • PSB
      • VCCI
      • cETLus
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • CB

    • Корпус

      Отделка
      Текстура
      Основание
      Черный/черный
      Фронтальная рамка
      Черный/черный
      Задняя панель
      Черный/черный

    • Комплект поставки

      Кабели
      Кабель D-Sub, кабель HDMI, аудиокабель, кабель питания
      Монитор с подставкой
      Да
      Пользовательская документация
      Да

    Badge-D2C

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    • Время отклика соответствует значению SmartResponse
    • Стандарт EPEAT действителен только в странах, в которых зарегистрированы продукты Philips. Для получения информации о регистрации в вашей стране посетите веб-сайт https://www.epeat.net/.
    • Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.

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