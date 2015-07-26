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  • Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача
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    ЖК-монитор с функцией SmartControl Lite

    223V5LHSB2/00

    Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача

    Оцените яркое изображение на светодиодном дисплее Philips с HDMI и функцией SmartControl lite. Выбор очевиден!

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    ЖК-монитор с функцией SmartControl Lite

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    Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача

    • V Line
    • 22 (диагональ 54,6 см/21,5")
    SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

    SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

    SmartContrast — технология Philips, которая анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии.

    Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

    Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

    Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Этот дисплей оснащен улучшенным разрешением Full HD 1920 x 1080: четкая детализация в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.

    HDMI-ready для развлечений в формате Full HD

    HDMI-ready для развлечений в формате Full HD

    Устройство HDMI Ready обладает всем необходимым аппаратным обеспечением для работы через мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI). С помощью одного HDMI-кабеля цифровой видео- и аудиоконтент высокого качества передается с ПК или с любого количества аудио- и видеоисточников (включая телеприставки, проигрыватели DVD, ресиверы А/В и видеокамеры).

    Светодиодная LED-технология для ярких цветов

    Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

    Простая настройка характеристик дисплея с помощью SmartControl Lite

    SmartControl Lite — программное обеспечение нового поколения для управления монитором с поддержкой 3D изображения. Графический интерфейс позволяет пользователю выполнять тонкую настройку различных параметров монитора, таких как "Цвет", "Яркость", "Калибровка экрана", "Multi-media", "Управление идентификатором" и т. д. с помощью мыши.

    Экологически безопасный дисплей без содержания ртути

    Мониторы Philips со светодиодной подсветкой не содержат ртути — одного из самых токсичных материалов, оказывающего негативное воздействие на людей и животных. Этот факт снижает негативное воздействие монитора на окружающую среду от момента его производства до утилизации.

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      21,5 дюйма / 54,6 см
      Формат изображения
      16:9
      Тип ЖК-панели
      TFT-ЖКД
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,248x 0,248 мм
      Оптимальное разрешение
      1920 x 1080 при 60 Гц
      Яркость
      200  кд/м²
      Цвета дисплея
      16,7 M
      Коэфф. контрастности (типич.)
      600:1
      SmartContrast
      10 000 000:1
      Время отклика (типич.)
      5  мс
      Угол просмотра
      • 90 º (Г) / 65 º (В)
      • @ C/R > 10
      Рабочая область просмотра
      476,64 (В) x 268,11 (Ш)
      Частота сканирования
      30–83 кГц (Г)/56–76 Гц (В)
      sRGB
      Да

    • Подключения

      Вход сигнала
      • HDMI (цифровой, HDCP)
      • VGA (аналоговый)
      Синхронизация входного сигнала
      • Раздельная синхронизация
      • Синхронизация по зеленому

    • Комфорт

      Совместимость с системой Plug & Play
      • DDC CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7
      • Windows 8
      Удобство пользователя
      • Авто/вниз
      • 4:3 широкоформатный/вверх
      • Яркость/назад
      • Меню/ОК
      • Вкл./выкл. питание
      Языки экранных меню
      • Португальский (Бразилия)
      • Чешский
      • Голландский
      • Английский
      • Финский
      • Французский
      • Немецкий
      • Венгерский
      • Итальянский
      • Японский
      • Корейский
      • Польский
      • Португальский
      • Русский
      • Упрощенный китайский
      • Испанский
      • Шведский
      • Турецкий
      • Украинский
      • Греческий
      • Традиционный китайский
      Другие удобства
      • Замок Kensington
      • Крепление VESA (100x100 мм)

    • Подставка

      Наклон
      -5/20  градусов

    • Питание

      Источник питания
      • Встроенный
      • 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      В выключенном состоянии
      0,5 Вт
      В активном режиме
      15,3 Вт (типич.) (метод проверки EnergyStar 7.0)
      В режиме ожидания
      0,5 Вт
      LED-индикатор питания
      • Режим работы — белый
      • Режим ожидания — белый (мигающий)
      Маркировка класса энергоэффективности
      E

    • Размеры

      Изделие с подставкой (мм)
      503 x 376 x 213  миллиметра
      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      555 x 414 x 107  миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      503 x 316 x 50  миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      3,87  кг
      Изделие с подставкой (кг)
      2,61  кг
      Изделие без подставки (кг)
      2,35  кг

    • Условия эксплуатации

      Высота
      Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
      Диапазон температур (эксплуатация)
      от 0 °C до 40 °C  °C
      Среднее время между отказами
      30 000  часов
      Относительная влажность
      20–80  %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 °C до 60 °C  °C

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      • RoHS
      • Не содержит ртуть
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      • BSMI
      • Маркировка CE
      • FCC класс B
      • SEMKO
      • TUV/ISO9241-307
      • cETLus
      • EAC
      • INMETRO

    • Корпус

      Цвет
      Черный
      Отделка
      Матовая (передняя панель)/текстурная (задняя панель)

    • Комплект поставки

      Кабели
      VGA, кабель питания
      Монитор с подставкой
      Да
      Пользовательская документация
      Да

    Badge-D2C

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