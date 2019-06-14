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    Изогнутый ЖК-монитор Full HD

    271E1SCA/00

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    Просто эффект погружения

    Изогнутый дисплей E Line 27" имеет стильный корпус и передает изображение с полноценным эффектом погружения. Наслаждайтесь картинкой Full HD и плавными переходами с технологией AMD FreeSync.

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    Изогнутый ЖК-монитор Full HD

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    Просто эффект погружения

    • E Line
    • 68,6 см (27")
    • 1920 x 1080 (Full HD)

    SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

    SmartContrast — технология Philips, которая анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии.

    Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

    Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Этот дисплей оснащен улучшенным разрешением Full HD 1920 x 1080: четкая детализация в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.

    Встроенные стерео АС для воспроизведения мультимедиа

    Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.

    Технология для устранения мерцания уменьшает нагрузку на глаза

    Из-за особенностей системы управления яркостью на экранах со светодиодной подсветкой изображение может мерцать, что приводит к усталости глаз. Технология Philips для устранения мерцания использует инновационный способ регулировки яркости, обеспечивая более комфортный просмотр.

    Дисплей VA обеспечивает превосходное качество изображения и широкий угол просмотра

    Светодиодный дисплей Philips VA оснащен передовой технологией многозонного вертикального совмещения, которая обеспечивает сверхвысокий коэффициент статического контраста, формируя более яркую, живую картинку. Благодаря такому дисплею без труда можно работать в стандартных офисных программах, но особенно он эффективен для просмотра фотографий, веб-страниц и фильмов, для игр, а также для работы с мощными графическими приложениями. Технология оптимизированной обработки пикселей расширяет угол обзора до 178/178 градусов, и в результате вы видите четкое изображение.

    Технология AMD FreeSync™ для сглаженного игрового процесса

    Благодаря новому монитору Philips вам больше не нужно выбирать между разрывами изображения и задержкой кадров во время игрового процесса. Технология AMD FreeSync™ обеспечивает плавный вывод изображения без помех практически при любой частоте кадров и быстрый отклик.

    Игровой режим SmartImage специально для геймеров

    Новый игровой дисплей Philips отличается удобным доступом к экранному меню с множеством различных настроек специально для геймеров. Режим FPS (шутер от первого лица) улучшает отображение темных сцен, позволяя лучше видеть скрытые в темноте предметы. Режим Racing (для гоночных симуляторов) увеличивает время отклика дисплея, повышает цветопередачу и улучшает изображение. Режим RTS (стратегия в реальном времени) имеет специальный режим SmartFrame, позволяющий подсвечивать определенные области и изменять размер и качество изображения. Возможность сохранения двух пользовательских настроек для разных игр гарантирует превосходный результат.

    Дисплей с изогнутым корпусом для максимальных впечатлений

    Настольные мониторы с изогнутым корпусом моментально завладеют вашим вниманием. Изогнутый корпус помогает сконцентрироваться, вовлекая пользователя в процесс.

    Экологически безопасный дисплей без содержания ртути

    Мониторы Philips со светодиодной подсветкой не содержат ртути — одного из самых токсичных материалов, оказывающего негативное воздействие на людей и животных. Этот факт снижает негативное воздействие монитора на окружающую среду от момента его производства до утилизации.

    Режим LowBlue для продуктивности и защиты глаз

    Исследования показали, что, как и УФ-лучи, коротковолновый синий свет светодиодных дисплеев может негативно воздействовать на глаза, в результате чего со временем зрение может ухудшиться. Режим Philips LowBlue использует интеллектуальную технологию для уменьшения длины волны вредного синего света, что позволяет поддерживать хорошее самочувствие.

    HDMI — универсальный вход для подключения разнообразных цифровых источников

    Устройство HDMI Ready обладает всем необходимым аппаратным обеспечением для работы через мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI). С помощью одного HDMI-кабеля цифровой видео- и аудиоконтент высокого качества передается с ПК или с любого количества аудио- и видеоисточников (включая телеприставки, проигрыватели DVD, ресиверы А/В и видеокамеры).

    • Picture/Display

      Panel Size
      27 дюймов / 68,6 см
      Aspect ratio
      16:9
      LCD panel type
      VA, ЖК
      Backlight type
      Система W-LED
      Pixel pitch
      0,311 x 0,311 мм
      Display colors
      16,7 M
      Color gamut (typical)
      NTSC 83 %*, sRGB 100 %*
      Contrast ratio (typical)
      3 000:1
      SmartContrast
      Mega Infinity DCR
      Response time (typical)
      4 мс (серый к серому)*
      Viewing angle
      178º (Г) / 178º (В), при C/R > 10
      Picture enhancement
      Игровой режим SmartImage
      Maximum resolution
      1920 x 1080 с частотой 75 Гц*
      Effective viewing area
      597,9 (Г) x 336,3 (В) — при радиусе изгиба 1500*
      Scanning Frequency
      30–85 кГц (Г) / 48–76 Гц (В)
      sRGB
      Да
      Flicker-free
      Да
      Pixel Density
      82 PPI
      LowBlue Mode
      Да
      Display Screen Coating
      Антиблик, жесткость 3H, матовость 25 %
      AMD FreeSync™ technology
      Да

    • Connectivity

      Signal Input
      VGA (аналоговый), HDMI (цифровой, HDCP)
      Sync Input
      Раздельная синхронизация, Синхронизация по зеленому
      Audio (In/Out)
      Аудиовход ПК, Выход для наушников

    • Convenience

      Built-in Speakers
      3 Вт x 2
      Plug & Play Compatibility
      DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10/8.1/8/7
      User convenience
      Вкл./выкл. питание, Меню, Громкость, Вход, Игровой режим SmartImage
      OSD Languages
      Португальский (Бразилия), Чешский, Голландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский, Японский, Корейский, Польский, Португальский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Шведский, Традиционный китайский, Турецкий, Украинский
      Other convenience
      Замок Kensington, Крепление VESA (100x100 мм)

    • Stand

      Tilt
      -5/20 градусов

    • Power

      Power supply
      Внешнее, 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      Off mode
      < 0,3 Вт (типич.)
      On mode
      33,2 Вт (типич.)
      Standby mode
      < 0,5 Вт (типич.)
      Power LED indicator
      Режим работы — белый, Режим ожидания — белый (мигающий)
      Energy Label Class
      E

    • Dimensions

      Product with stand (mm)
      611 x 462 x 202 миллиметра
      Packaging in mm (WxHxD)
      730 x 524 x 160 миллиметра
      Product without stand (mm)
      611 x 367 x 43 миллиметра

    • Weight

      Product with packaging (kg)
      6,70 кг
      Product with stand (kg)
      4,50 кг
      Product without stand (kg)
      3,81 кг

    • Operating conditions

      Altitude
      Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
      Temperature range (operation)
      от 0 до 40 °C
      MTBF
      50 000 ч (без подсветки) часов
      Relative humidity
      20–80 %
      Temperature range (storage)
      от -20 до 60 °C

    • Sustainability

      Environmental and energy
      RoHS, Не содержит ртуть
      Recyclable packaging material
      100  %

    • Compliance and standards

      Regulatory Approvals
      Маркировка CE, CU-EAC, TUV-BAUART

    • Cabinet

      Color
      Черный
      Finish
      Текстурирование

    • What's in the box?

      Cables
      Кабель HDMI, аудиокабель, кабель питания
      Monitor with stand
      Да
      User Documentation
      Да

    Badge-D2C

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    • Радиус изгиба дисплея в мм
    • Максимальное разрешение доступно только при передаче сигнала через видеовход HDMI.
    • Время отклика соответствует значению SmartResponse
    • Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976
    • Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931
    • Advanced Micro Devices, Inc., 2020 г. Все права защищены. AMD, логотип AMD в виде стрелки, AMD FreeSync™ и их сочетание являются зарегистрированными товарными знаками компании Advanced Micro Devices, Inc. Другие названия товаров, используемые в этом документе, приведены исключительно с целью аутентификации и могут являться товарными знаками соответствующих компаний.
    • Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.

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