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  • Кристальная четкость изображений Кристальная четкость изображений Кристальная четкость изображений
    Маркировка класса энергоэффективности

    ЖК-монитор QHD

    272B8QJEB/01

    Кристальная четкость изображений

    Монитор Philips 27" Quad HD выводит эффективность выполнения задач на новый уровень. Благодаря кристальной четкости изображений в разрешении Quad HD можно оценить масштаб и четкость работы. Функция предотвращения мерцания и режим LowBlue защищают глаза от вредного воздействия.

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    ЖК-монитор QHD

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    Кристальная четкость изображений

    высокая производительность для качественного изображения

    • B Line
    • 68,6 см (27")
    • 2560 x 1440 (QHD)

    1,074 млрд. цветов для плавного перехода тонов и детализации

    Дисплей с глубиной цвета 10 бит обеспечивает насыщенную и глубокую цветопередачу в диапазоне 1,074 миллиарда цветов и 12-битовую обработку сигнала для создания естественного изображения без резких переходов и цветовых полос.

    Создано в соответствии с экологическими стандартами

    Этот монитор создан с учетом экологичности и снижения эксплуатационных расходов; он соответствует экологическим стандартам, таким как: ENERGY STAR, EPEAT, сертификация TCO. Больше информации о сертификации см. здесь: ENERGY STAR: https://www.energystar.gov/ EPEAT: https://www.epeat.net/ Сертификация TCO: https://tcocertified.com/

    Режим LowBlue для продуктивности и защиты глаз

    Исследования показали, что, как и УФ-лучи, коротковолновый синий свет светодиодных дисплеев может негативно воздействовать на глаза, в результате чего со временем зрение может ухудшиться. Режим Philips LowBlue использует интеллектуальную технологию для уменьшения длины волны вредного синего света, что позволяет поддерживать хорошее самочувствие.

    Кристально чистое изображение благодаря Quad HD 2560 x 1440 пикселей

    Эти мониторы Philips обеспечивают кристально чистое изображение с разрешением Quad HD 2560 x 1440 или 2560 x 1080 пикселей. Дисплеи оснащены высокопроизводительными панелями с высокой плотностью пикселей и широкополосными портами подключения (среди которых USB-C, DisplayPort, HDMI), благодаря чему изображения и графика буквально оживают на глазах. Дисплеи Philips обеспечат кристально чистое изображение всем и каждому: и взыскательным профессионалам, работающим с программами CAD-CAM, и специалистам по 3D-графике, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами.

    Порт USB 3.0 для быстрой передачи данных и удобной зарядки телефона

    Передача данных по интерфейсу USB 3.0 осуществляется со скоростью 5 Гбит/с, что почти в 10 раз быстрее, чем по стандарту USB 2.0, что позволяет значительно сократить время передачи данных и сэкономить вам время и деньги. Обладая увеличенной пропускной способностью, высокой скоростью передачи данных, эффективным управлением питанием и отличной общей производительностью, USB 3.0 соответствует мировым стандартам, позволяя использовать устройства памяти большего объема. Благодаря технологии Sync-N-Go вам больше не придется ждать, когда освободится пропускной канал. Обратная совместимость с устройствами USB 2.0 гарантирует защиту ваших вложений в эти устройства.

    SmartErgoBase для эргономичного расположения и удобства пользователя

    SmartErgoBase — это подставка под монитор для удобного и эргономичного расположения дисплея и организации кабелей. Регулировка разворота, наклона и угла поворота обеспечивает максимальный комфорт пользователя. Регулировка высоты подставки гарантирует оптимальный угол просмотра и уменьшает физическую усталость в течение рабочего дня, а возможность организации кабелей уменьшает беспорядок и придает рабочему месту профессиональный вид.

    SmartConnect с разъемами DisplayPort, HDMI и VGA

    Благодаря широким возможностям подключения через разнообразные порты (VGA, Display Port, универсальный HDMI) эти мониторы Philips обеспечивают высокое разрешение несжатого видео- и аудиоконтента. Подключение USB обеспечивает сверхбыструю передачу данных и универсальность соединений. Какой бы источник вы ни подключали, монитор Philips готов ко всему, поэтому не сомневайтесь — ваши вложения окупят себя и в будущем!

    Встроенные стерео АС для воспроизведения мультимедиа

    Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.

    Технология для устранения мерцания уменьшает нагрузку на глаза

    Из-за особенностей системы управления яркостью на экранах со светодиодной подсветкой изображение может мерцать, что приводит к усталости глаз. Технология Philips для устранения мерцания использует инновационный способ регулировки яркости, обеспечивая более комфортный просмотр.

    Технология IPS: безупречные цвета и широкий угол обзора

    В IPS-дисплеях используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра дисплея практически под любым углом, — даже при повороте на 90 градусов! По сравнению со стандартными TN-панелями IPS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      68,5 см (27 дюймов)
      Формат изображения
      16:9
      Тип ЖК-панели
      Технология IPS
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,233 x 0,233 мм
      Оптимальное разрешение
      2560 x 1440 при 60 Гц
      Цвета дисплея
      1,07 млрд. цветов
      Цветовая гамма (стандартная)
      NTSC: 72 % (CIE1931)
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1000:1
      SmartContrast
      50 000 000:1
      Время отклика (типич.)
      5 мс (серый к серому)*
      Угол просмотра
      178º (Г) / 178º (В), при C/R > 10
      Улучшение изображения
      SmartImage
      Рабочая область просмотра
      596,7 (Г) x 335,7 (В)
      Частота сканирования
      30 — 83 кГц (Г) / 56 -76 Гц (В)
      sRGB
      Да
      Без мерцания
      Да
      Плотность пикселей
      109 PPI
      Режим LowBlue
      Да
      Покрытие экрана дисплея
      Антиблик, жесткость 3H, матовость 25 %
      EasyRead
      Да
      Adaptive sync (VRR)
      Да

    • Подключения

      Вход сигнала
      VGA (аналоговый), DVI-Dual Link (цифровой, HDCP), DisplayPort 1.2, HDMI 1.4
      USB
      USB 3.0 — 2 шт. (1 шт. для быстрой зарядки)*, USB 2.0 x 2
      Синхронизация входного сигнала
      Раздельная синхронизация, Синхронизация по зеленому
      Аудиовход/аудиовыход
      Аудиовход ПК, Выход для наушников

    • Комфорт

      Встроенные АС
      2 Вт, 2 шт.
      Совместимость с системой Plug & Play
      DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10/8.1/8/7
      Удобство пользователя
      SmartImage, Вход, Яркость, Меню, Вкл./выкл. питание
      Языки экранных меню
      Португальский (Бразилия), Чешский, Голландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский, Японский, Корейский, Польский, Португальский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Шведский, Традиционный китайский, Турецкий, Украинский
      Другие удобства
      Замок Kensington, Крепление VESA (100x100 мм)
      ПО для управления
      ПО SmartControl

    • Подставка

      Поворот на шарнире
      +/- 90 градусов
      Настройка высоты
      130 миллиметра
      поворотный
      - 175/175 градусов
      Наклон
      -5/30 градусов

    • Питание

      Режим ECO
      16,4 Вт (типич.)
      Источник питания
      Встроенный, 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      В выключенном состоянии
      0 Вт с выключателем нулевого энергопотребления
      В активном режиме
      34,2 Вт (типич.)
      В режиме ожидания
      < 0,5 Вт (типич.)
      LED-индикатор питания
      Режим работы — белый, Режим ожидания — белый (мигающий)
      Маркировка класса энергоэффективности
      F

    • Размеры

      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      699 x 454 x 242 миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      625 x 370 x 51 миллиметра
      Изделие с подставкой (макс. высота)
      625 x 530 x 224 миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      9,96 кг
      Изделие с подставкой (кг)
      6,90 кг
      Изделие без подставки (кг)
      4,59 кг

    • Условия эксплуатации

      Высота
      Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
      Диапазон температур (эксплуатация)
      от 0 °C до 40 °C °C
      Относительная влажность
      20–80 %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 °C до 60 °C °C
      Среднее время между отказами (экспериментально)
      70 000 ч (без подсветки)

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      Сертификат TCO Edge, RoHS, WEEE
      Доля переработанного пластика
      85%
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %
      Специфические вещества
      Не содержит ПВХ/бромсодержащий антипирен, Не содержит ртуть

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      Маркировка CE, FCC класс B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TUV Ergo, TUV/GS, ICES-003, УКРАИНСКИЙ, CCC, MEPS, PSE, RCM, VCCI

    • Корпус

      Отделка
      Текстура
      Основание
      Черный
      Фронтальная рамка
      Черный
      Задняя панель
      Черный

    • Комплект поставки?

      Кабели
      Кабель D-Sub, кабель HDMI, кабель DP, аудиокабель, кабель питания
      Монитор с подставкой
      Да
      Пользовательская документация
      Да

    Badge-D2C

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    • Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.
    • Быстрая зарядка по стандарту USB BC 1.2
    • Время отклика соответствует значению SmartResponse
    • Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.

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