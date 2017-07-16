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  • Яркое и четкое изображение на широком экране Яркое и четкое изображение на широком экране Яркое и четкое изображение на широком экране

    ЖК-монитор Full HD

    273V7QJAB/01

    Яркое и четкое изображение на широком экране

    Превосходный широкий дисплей в компактном, тонком корпусе поражает качеством и разрешением изображения, а также обеспечивает комфорт для глаз.

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    ЖК-монитор Full HD

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    Яркое и четкое изображение на широком экране

    • V Line
    • 68,6 см (27")
    • 1920 x 1080 (Full HD)

    Режим EasyRead обеспечивает комфорт при чтении

    Оцените комфорт и удобочитаемость даже объемных документов с большим количеством текста. Режим EasyMode создает эффект бумажной страницы, что снижает нагрузку на глаза за счет регулировки цветности и изменения масштаба на цифровом дисплее.

    Дисплей с тонкой рамкой для безграничных возможностей отображения

    Новый дисплей Philips оснащен тонкой рамкой. Она практически незаметна и максимально увеличивает область просмотра. Дисплеи с ультратонкой рамкой особенно подходят для работы в многоэкранном режиме с такими приложениями, как игры, профессиональные приложения для графического дизайна и другие — создается впечатление, будто вы смотрите на один большой экран.

    Технология для устранения мерцания уменьшает нагрузку на глаза

    Из-за особенностей системы управления яркостью на экранах со светодиодной подсветкой изображение может мерцать, что приводит к усталости глаз. Технология Philips для устранения мерцания использует инновационный способ регулировки яркости, обеспечивая более комфортный просмотр.

    Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

    Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Этот дисплей оснащен улучшенным разрешением Full HD 1920 x 1080: четкая детализация в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.

    Технология SmartImage для удобной настройки изображения

    SmartImage — это уникальная современная технология Philips, позволяющая анализировать отображаемое содержимое на экране для оптимизации характеристик дисплея. Удобный для пользователя интерфейс предоставляет выбор различных режимов, таких как "Офис", "Фото", "Видео", "Игра", "Экономичный" и т. д. в соответствии с используемым приложением. В зависимости от выбранного режима SmartImage динамически оптимизирует контрастность, насыщенность цвета и резкость изображений и видео, обеспечивая исключительное качество изображения. В режиме "Экономичный" потребление энергии максимально снижено. В любое время можно легко установить необходимый режим нажатием одной кнопки.

    SmartConnect с разъемами DisplayPort, HDMI и VGA

    Благодаря широким возможностям подключения через разнообразные порты (VGA, Display Port, универсальный HDMI) эти мониторы Philips обеспечивают высокое разрешение несжатого видео- и аудиоконтента. Подключение USB обеспечивает сверхбыструю передачу данных и универсальность соединений. Какой бы источник вы ни подключали, монитор Philips готов ко всему, поэтому не сомневайтесь — ваши вложения окупят себя и в будущем!

    Встроенные акустические системы помогают сохранить порядок на столе

    Два стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.

    Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

    В дисплеях IPS используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями, дисплеи IPS обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.

    SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

    SmartContrast — технология Philips, которая анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии.

    Режим LowBlue для продуктивности и защиты глаз

    Исследования показали, что, как и УФ-лучи, коротковолновый синий свет светодиодных дисплеев может негативно воздействовать на глаза, в результате чего со временем зрение может ухудшиться. Режим Philips LowBlue использует интеллектуальную технологию для уменьшения длины волны вредного синего света, что позволяет поддерживать хорошее самочувствие.

    • Picture/Display

      Panel Size
      27 дюймов / 68,6 см
      Aspect ratio
      16:9
      LCD panel type
      Технология IPS
      Backlight type
      Система W-LED
      Pixel pitch
      0,311 х 0,311 мм
      Display colors
      16,7 M
      Contrast ratio (typical)
      1000:1
      SmartContrast
      10 000 000:1
      Response time (typical)
      4 мс (серый к серому)*
      Viewing angle
      178º (Г) / 178º (В), при C/R > 10
      Maximum resolution
      1920 x 1080 с частотой 75 Гц*
      Effective viewing area
      597,89 (Г) x 336,31 (В)
      Scanning Frequency
      30–83 кГц (Г)/56–76 Гц (В)
      sRGB
      Да
      Flicker-free
      Да
      Pixel Density
      82 PPI
      LowBlue Mode
      Да
      Display Screen Coating
      Антиблик, жесткость 3H, матовость 25 %

    • Connectivity

      Signal Input
      VGA (аналоговый), HDMI (цифровой, HDCP), DisplayPort 1.2
      Sync Input
      Раздельная синхронизация, Синхронизация по зеленому
      Audio (In/Out)
      Аудиовход ПК, Выход для наушников

    • Convenience

      Built-in Speakers
      2 Вт x 2
      Plug & Play Compatibility
      DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10/8.1/8/7
      User convenience
      Вкл./выкл. питание, Меню/ОК, Громкость/вверх, Ввод/вниз, SmartImage/назад
      OSD Languages
      Португальский (Бразилия), Чешский, Голландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский, Японский, Корейский, Польский, Португальский, Русский, Испанский, Упрощенный китайский, Шведский, Турецкий, Традиционный китайский, Украинский
      Other convenience
      Замок Kensington, Крепление VESA (100x100 мм)

    • Stand

      Tilt
      -5/20 градусов

    • Power

      Power supply
      Встроенный, 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      Off mode
      0,3 Вт (типич.)
      On mode
      15,40 Вт (типич.) (метод проверки EnergyStar)
      Standby mode
      0,5 Вт (станд.)
      Power LED indicator
      Режим работы — белый, Режим ожидания — белый (мигающий)
      Energy Label Class
      E

    • Dimensions

      Product with stand (mm)
      613 x 454 x 227 миллиметра
      Packaging in mm (WxHxD)
      664 x 452 x 134 миллиметра
      Product without stand (mm)
      613 x 368 x 45 миллиметра

    • Weight

      Product with packaging (kg)
      6,19 кг
      Product with stand (kg)
      4,37 кг
      Product without stand (kg)
      3,80 кг

    • Operating conditions

      Altitude
      Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
      Temperature range (operation)
      от 0 °C до 40 °C °C
      MTBF
      50 000 ч (без подсветки) часов
      Relative humidity
      20–80 %
      Temperature range (storage)
      от -20 °C до 60 °C °C

    • Sustainability

      Environmental and energy
      RoHS, Не содержит ртуть, WEEE
      Recyclable packaging material
      100  %

    • Compliance and standards

      Regulatory Approvals
      CU, SEMKO, cETLus, TUV/ISO9241-307, Маркировка CE, FCC класс B, ICES-003, RCM, УКРАИНСКИЙ, KCC, BSMI, Сертификат TUV: сокращение излучения синего света

    • Cabinet

      Color
      Черный
      Finish
      Текстурирование

    • What's in the box?

      Cables
      Кабель HDMI, кабель питания
      Monitor with stand
      Да
      User Documentation
      Да

    Badge-D2C

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    • Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.
    • Максимальное разрешение доступно при передаче сигнала через видеовходы HDMI и DP.
    • Время отклика соответствует значению SmartResponse

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