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    Маркировка класса энергоэффективности

    ЖК-монитор 4K Ultra HD

    278E1A/00

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    Просто потрясающе

    Монитор E Line 27" — это элегантный, стильный дизайн и потрясающее качество изображения для вашего рабочего пространства. Сверхвысокое разрешение 4K UHD и широкий угол обзора обеспечивают реалистичную картинку при просмотре с любого угла.

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    ЖК-монитор 4K Ultra HD

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    Просто потрясающе

    • E Line
    • 68,6 см (27")
    • 3840 x 2160 (4K UHD)
    SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

    SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

    SmartContrast — технология Philips, которая анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии.

    HDMI — универсальный вход для подключения разнообразных цифровых источников

    HDMI — универсальный вход для подключения разнообразных цифровых источников

    Устройство HDMI Ready обладает всем необходимым аппаратным обеспечением для работы через мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI). С помощью одного HDMI-кабеля цифровой видео- и аудиоконтент высокого качества передается с ПК или с любого количества аудио- и видеоисточников (включая телеприставки, проигрыватели DVD, ресиверы А/В и видеокамеры).

    Разъем DisplayPort для наилучшего качества изображения

    Интерфейс DisplayPort осуществляет прямую передачу цифровых сигналов с компьютера на монитор без преобразования. DisplayPort превосходит стандарт DVI и полностью поддерживает передачу данных с помощью 15-метрового кабеля со скоростью 10,8 Гбит/с. Высокая производительность и нулевая задержка обеспечивают наиболее быструю частоту обновления изображения. Поэтому интерфейс DisplayPort — это лучший выбор не только для повседневного использования дома или на работе, но и для ресурсоемких игр, просмотра фильмов, редактирования видео и т. д. А вопросы совместимости решаются использованием различных адаптеров.

    Встроенные стерео АС для воспроизведения мультимедиа

    Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.

    Экологически безопасные материалы, соответствующие международным стандартам

    При производстве новой линейки мониторов Philips предпочтение было отдано экологически безопасным материалам. Все пластиковые элементы корпуса, металлические рамы и упаковочные материалы полностью пригодны для вторичной переработки. В некоторых моделях используется до 65 % переработанного пластика. Соответствие стандартам RoHS означает существенное сокращение количества ртути и отсутствие токсичных веществ, таких как свинец. Содержание ртути в мониторах с подсветкой CCFL значительно снижено, а в мониторах со светодиодной подсветкой ртуть не используется вообще.

    Технология для устранения мерцания уменьшает нагрузку на глаза

    Из-за особенностей системы управления яркостью на экранах со светодиодной подсветкой изображение может мерцать, что приводит к усталости глаз. Технология Philips для устранения мерцания использует инновационный способ регулировки яркости, обеспечивая более комфортный просмотр.

    Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

    В дисплеях IPS используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями, дисплеи IPS обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.

    Управление кабелями позволит создать уютное рабочее место без лишних проводов

    Этот монитор оснащен удобным решением для управления кабелями, которое позволит вам работать без лишних проводов. В длинном гнезде можно незаметно разместить кабели. Это позволит сделать рабочее место более стильным и поможет сэкономить пространство при расположении возле стены или окна. Профессиональный внешний вид и никаких запутанных проводов под столом.

    Режим LowBlue для продуктивности и защиты глаз

    Исследования показали, что, как и УФ-лучи, коротковолновый синий свет светодиодных дисплеев может негативно воздействовать на глаза, в результате чего со временем зрение может ухудшиться. Режим Philips LowBlue использует интеллектуальную технологию для уменьшения длины волны вредного синего света, что позволяет поддерживать хорошее самочувствие.

    Технология UltraClear и разрешение 4K UHD (3840 x 2160) для максимальной четкости

    Эти дисплеи Philips оснащены качественными панелями и обеспечивают невероятно четкое изображение в формате 4K UHD (3840 x 2160). Дисплеи Philips с кристально чистым изображением подойдут и требовательным к деталям профессионалам, работающим с программами CAD, и специалистам по 3D-графике, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами.

    Игровой режим SmartImage специально для геймеров

    Новый игровой дисплей Philips отличается удобным доступом к экранному меню с множеством различных настроек специально для геймеров. Режим FPS (шутер от первого лица) улучшает отображение темных сцен, позволяя лучше видеть скрытые в темноте предметы. Режим Racing (для гоночных симуляторов) увеличивает время отклика дисплея, повышает цветопередачу и улучшает изображение. Режим RTS (стратегия в реальном времени) имеет специальный режим SmartFrame, позволяющий подсвечивать определенные области и изменять размер и качество изображения. Возможность сохранения двух пользовательских настроек для разных игр гарантирует превосходный результат.

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      27 дюймов / 68,6 см
      Формат изображения
      16:9
      Тип ЖК-панели
      Технология IPS
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,155 x 0,155 мм
      Цвета дисплея
      1,07 млрд. цветов
      Цветовая гамма (стандартная)
      NTSC: 106,84 %, Adobe RGB: 105,01 %, DCI-P3: 97,59 %*, sRGB 127,17 %*
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1000:1
      SmartContrast
      Mega Infinity DCR
      Время отклика (типич.)
      4 мс (серый к серому)*
      Угол просмотра
      178º (Г) / 178º (В), при C/R > 10
      Улучшение изображения
      Игровой режим SmartImage
      Максимальное разрешение
      3840 x 2160 при 60 Гц*
      Рабочая область просмотра
      596,74 (Г) x 335,66 (В)
      Частота сканирования
      30–83 кГц (Г) / 59–61 Гц (В)
      sRGB
      Да
      Дельта E
      < 2
      Без мерцания
      Да
      Плотность пикселей
      163 PPI
      Режим LowBlue
      Да
      Покрытие экрана дисплея
      Антиблик, жесткость 3H, матовость 25 %
      SmartUniformity
      97~102 %

    • Подключения

      Вход сигнала
      DisplayPort, 1 шт., HDMI x2
      Синхронизация входного сигнала
      Раздельная синхронизация, Синхронизация по зеленому
      Аудиовход/аудиовыход
      Аудиовход ПК, Выход для наушников

    • Комфорт

      Встроенные АС
      3 Вт x 2
      Совместимость с системой Plug & Play
      DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10/8.1/8/7
      Удобство пользователя
      Вкл./выкл. питание, Меню, Громкость, Вход, Игровой режим SmartImage
      Языки экранных меню
      Португальский (Бразилия), Чешский, Голландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский, Японский, Корейский, Польский, Португальский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Шведский, Традиционный китайский, Турецкий, Украинский
      Другие удобства
      Замок Kensington, Крепление VESA (100x100 мм)

    • Подставка

      Наклон
      -5/20 градусов

    • Питание

      Источник питания
      Внешнее, 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      В выключенном состоянии
      < 0,3 Вт (типич.)
      В активном режиме
      20,3 Вт (типич.) (метод проверки EnergyStar)
      В режиме ожидания
      < 0,5 Вт (типич.)
      LED-индикатор питания
      Режим работы — белый, Режим ожидания — белый (мигающий)
      Маркировка класса энергоэффективности
      F

    • Размеры

      Изделие с подставкой (мм)
      613 x 461 x 192 миллиметра
      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      663 x 519 x 152 миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      613 x 368 x 45 миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      6,84 кг
      Изделие с подставкой (кг)
      4,78 кг
      Изделие без подставки (кг)
      4,18 кг

    • Условия эксплуатации

      Высота
      Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
      Диапазон температур (эксплуатация)
      от 0 до 40 °C
      Среднее время между отказами
      50 000 ч (без подсветки) часов
      Относительная влажность
      20–80 %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 до 60 °C

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      EnergyStar 8.0, RoHS, Не содержит ртуть
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      CU-EAC, TUV/ISO9241-307, cETLus, Маркировка CE, FCC класс B, ICES-003, CCC, CECP, TUV-BAUART

    • Корпус

      Цвет
      Черный
      Отделка
      Глянцевая

    • Комплект поставки?

      Кабели
      Кабель HDMI, аудиокабель, кабель питания
      Монитор с подставкой
      Да
      Пользовательская документация
      Да

    Badge-D2C

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    • Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.
    • Максимальное разрешение доступно при передаче сигнала через видеовходы HDMI и DP.
    • Время отклика соответствует значению SmartResponse
    • Охват NTSC, DCI-P3, Adobe RGB в цветовом пространстве CIE1976
    • Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931
    • Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.

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