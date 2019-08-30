278E1A/00
Просто потрясающе
Монитор E Line 27" — это элегантный, стильный дизайн и потрясающее качество изображения для вашего рабочего пространства. Сверхвысокое разрешение 4K UHD и широкий угол обзора обеспечивают реалистичную картинку при просмотре с любого угла.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
SmartContrast — технология Philips, которая анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии.
Устройство HDMI Ready обладает всем необходимым аппаратным обеспечением для работы через мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI). С помощью одного HDMI-кабеля цифровой видео- и аудиоконтент высокого качества передается с ПК или с любого количества аудио- и видеоисточников (включая телеприставки, проигрыватели DVD, ресиверы А/В и видеокамеры).
Интерфейс DisplayPort осуществляет прямую передачу цифровых сигналов с компьютера на монитор без преобразования. DisplayPort превосходит стандарт DVI и полностью поддерживает передачу данных с помощью 15-метрового кабеля со скоростью 10,8 Гбит/с. Высокая производительность и нулевая задержка обеспечивают наиболее быструю частоту обновления изображения. Поэтому интерфейс DisplayPort — это лучший выбор не только для повседневного использования дома или на работе, но и для ресурсоемких игр, просмотра фильмов, редактирования видео и т. д. А вопросы совместимости решаются использованием различных адаптеров.
Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.
При производстве новой линейки мониторов Philips предпочтение было отдано экологически безопасным материалам. Все пластиковые элементы корпуса, металлические рамы и упаковочные материалы полностью пригодны для вторичной переработки. В некоторых моделях используется до 65 % переработанного пластика. Соответствие стандартам RoHS означает существенное сокращение количества ртути и отсутствие токсичных веществ, таких как свинец. Содержание ртути в мониторах с подсветкой CCFL значительно снижено, а в мониторах со светодиодной подсветкой ртуть не используется вообще.
Из-за особенностей системы управления яркостью на экранах со светодиодной подсветкой изображение может мерцать, что приводит к усталости глаз. Технология Philips для устранения мерцания использует инновационный способ регулировки яркости, обеспечивая более комфортный просмотр.
В дисплеях IPS используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями, дисплеи IPS обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.
Этот монитор оснащен удобным решением для управления кабелями, которое позволит вам работать без лишних проводов. В длинном гнезде можно незаметно разместить кабели. Это позволит сделать рабочее место более стильным и поможет сэкономить пространство при расположении возле стены или окна. Профессиональный внешний вид и никаких запутанных проводов под столом.
Исследования показали, что, как и УФ-лучи, коротковолновый синий свет светодиодных дисплеев может негативно воздействовать на глаза, в результате чего со временем зрение может ухудшиться. Режим Philips LowBlue использует интеллектуальную технологию для уменьшения длины волны вредного синего света, что позволяет поддерживать хорошее самочувствие.
Эти дисплеи Philips оснащены качественными панелями и обеспечивают невероятно четкое изображение в формате 4K UHD (3840 x 2160). Дисплеи Philips с кристально чистым изображением подойдут и требовательным к деталям профессионалам, работающим с программами CAD, и специалистам по 3D-графике, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами.
Новый игровой дисплей Philips отличается удобным доступом к экранному меню с множеством различных настроек специально для геймеров. Режим FPS (шутер от первого лица) улучшает отображение темных сцен, позволяя лучше видеть скрытые в темноте предметы. Режим Racing (для гоночных симуляторов) увеличивает время отклика дисплея, повышает цветопередачу и улучшает изображение. Режим RTS (стратегия в реальном времени) имеет специальный режим SmartFrame, позволяющий подсвечивать определенные области и изменять размер и качество изображения. Возможность сохранения двух пользовательских настроек для разных игр гарантирует превосходный результат.
Изображение/дисплей
Подключения
Комфорт
Подставка
Питание
Размеры
Вес
Условия эксплуатации
Забота об окружающей среде
Соответствие стандартам
Корпус
Комплект поставки?
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.