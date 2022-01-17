27E1N3300A/00
Простые подключения с USB-C
Этот многофункциональный монитор Philips подключается через USB-C для конфигурации без лишних проводов. Смотрите видео высокого разрешения, передавайте данные и заряжайте ноутбук — все это с подключением всего одним кабелем. Отличный вариант для профессионалов, предпочитающих портативность.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Этот дисплей Philips оснащен разъемом USB Type-C для подачи питания. С интеллектуальным и гибким управлением питанием вы сможете напрямую заряжать совместимое устройство. Тонкий двусторонний интерфейс USB-C обеспечивает подключение посредством одного кабеля. Вы можете просматривать видео высокого разрешения и передавать данные со сверхвысокой скоростью, одновременно с этим заряжая совместимое устройство.
Благодаря новому монитору Philips вам больше не нужно выбирать между разрывами изображения и задержкой кадров во время игрового процесса. Технология AMD FreeSync™ обеспечивает плавный вывод изображения без помех практически при любой частоте кадров и быстрый отклик.
MPRT (время отклика движущегося изображения) — это более понятный способ описания времени отклика, который напрямую соотносится с длительностью отображения эффекта размытия перед тем, как изображения становятся четкими. Игровой монитор Philips с MRPT 1 мс эффективно устраняет размытие изображения и обеспечивает резкую картинку для более захватывающего игрового процесса. Лучший выбор для увлекательных динамичных игр.
Новый игровой дисплей Philips отличается удобным доступом к экранному меню с множеством различных настроек специально для геймеров. Режим FPS (шутер от первого лица) улучшает отображение темных сцен, позволяя лучше видеть скрытые в темноте предметы. Режим Racing (для гоночных симуляторов) увеличивает время отклика дисплея, повышает цветопередачу и улучшает изображение. Режим RTS (стратегия в реальном времени) имеет специальный режим SmartFrame, позволяющий подсвечивать определенные области и изменять размер и качество изображения. Возможность сохранения двух пользовательских настроек для разных игр гарантирует превосходный результат.
Наш режим LowBlue и технология предотвращение мерцания разработаны для того, чтобы снизить нагрузку на глаза пользователя при длительном просмотре контента на мониторе.
Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.
"Хранение кабелей" — это удобная система, поддерживающая порядок на рабочем месте, способствуя правильному размещению кабелей и проводов, необходимых для работы видеоустройства.
Благодаря удобно расположенной кнопке перемещения по меню EasySelect вы сможете быстро изменить настройки монитора прямо в экранном меню.
В дисплеях IPS используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями, дисплеи IPS обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.
SmartContrast — технология Philips, которая анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии.
Изображение/дисплей
Подключения
USB
Комфорт
Подставка
Питание
Размеры
Вес
Условия эксплуатации
Забота об окружающей среде
Соответствие стандартам
Корпус
Комплект поставки
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.