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  • Простые подключения с USB-C Простые подключения с USB-C Простые подключения с USB-C
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    Monitor Монитор USB-C

    27E1N3300A/00

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    Простые подключения с USB-C

    Этот многофункциональный монитор Philips подключается через USB-C для конфигурации без лишних проводов. Смотрите видео высокого разрешения, передавайте данные и заряжайте ноутбук — все это с подключением всего одним кабелем. Отличный вариант для профессионалов, предпочитающих портативность.

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    Monitor Монитор USB-C

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    Простые подключения с USB-C

    • Серия 3000
    • 68,6 см (27")
    • 1920 x 1080 (Full HD)
    Подключайте ноутбук с помощью одного кабеля USB-C

    Подключайте ноутбук с помощью одного кабеля USB-C

    Этот дисплей Philips оснащен разъемом USB Type-C для подачи питания. С интеллектуальным и гибким управлением питанием вы сможете напрямую заряжать совместимое устройство. Тонкий двусторонний интерфейс USB-C обеспечивает подключение посредством одного кабеля. Вы можете просматривать видео высокого разрешения и передавать данные со сверхвысокой скоростью, одновременно с этим заряжая совместимое устройство.

    Технология AMD FreeSync™ для сглаженного игрового процесса

    Технология AMD FreeSync™ для сглаженного игрового процесса

    Благодаря новому монитору Philips вам больше не нужно выбирать между разрывами изображения и задержкой кадров во время игрового процесса. Технология AMD FreeSync™ обеспечивает плавный вывод изображения без помех практически при любой частоте кадров и быстрый отклик.

    Малое время отклика MRPT 1 мс для четких изображений и плавного игрового процесса

    Малое время отклика MRPT 1 мс для четких изображений и плавного игрового процесса

    MPRT (время отклика движущегося изображения) — это более понятный способ описания времени отклика, который напрямую соотносится с длительностью отображения эффекта размытия перед тем, как изображения становятся четкими. Игровой монитор Philips с MRPT 1 мс эффективно устраняет размытие изображения и обеспечивает резкую картинку для более захватывающего игрового процесса. Лучший выбор для увлекательных динамичных игр.

    Игровой режим SmartImage специально для геймеров

    Игровой режим SmartImage специально для геймеров

    Новый игровой дисплей Philips отличается удобным доступом к экранному меню с множеством различных настроек специально для геймеров. Режим FPS (шутер от первого лица) улучшает отображение темных сцен, позволяя лучше видеть скрытые в темноте предметы. Режим Racing (для гоночных симуляторов) увеличивает время отклика дисплея, повышает цветопередачу и улучшает изображение. Режим RTS (стратегия в реальном времени) имеет специальный режим SmartFrame, позволяющий подсвечивать определенные области и изменять размер и качество изображения. Возможность сохранения двух пользовательских настроек для разных игр гарантирует превосходный результат.

    Режим LowBlue и предотвращение мерцания для снижения нагрузки на глаза

    Режим LowBlue и предотвращение мерцания для снижения нагрузки на глаза

    Наш режим LowBlue и технология предотвращение мерцания разработаны для того, чтобы снизить нагрузку на глаза пользователя при длительном просмотре контента на мониторе.

    Встроенные стерео АС для воспроизведения мультимедиа

    Встроенные стерео АС для воспроизведения мультимедиа

    Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.

    Управление кабелями позволит создать уютное рабочее место без лишних проводов

    Управление кабелями позволит создать уютное рабочее место без лишних проводов

    "Хранение кабелей" — это удобная система, поддерживающая порядок на рабочем месте, способствуя правильному размещению кабелей и проводов, необходимых для работы видеоустройства.

    Кнопка перемещения по меню EasySelect для быстрого доступа к параметрам

    Кнопка перемещения по меню EasySelect для быстрого доступа к параметрам

    Благодаря удобно расположенной кнопке перемещения по меню EasySelect вы сможете быстро изменить настройки монитора прямо в экранном меню.

    Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

    Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

    В дисплеях IPS используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями, дисплеи IPS обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.

    SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

    SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

    SmartContrast — технология Philips, которая анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии.

    Режим EasyRead обеспечивает комфорт при чтении

    Режим EasyRead обеспечивает комфорт при чтении

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      27 дюймов / 68,6 см
      Формат изображения
      16:9
      Тип ЖК-панели
      Технология IPS
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,3114 x 0,3114 мм
      Яркость
      300  кд/м²
      Цвета дисплея
      16,7 M
      Цветовая гамма (стандартная)
      NTSC 106,2 %*, sRGB 122,8 %*
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1000:1
      SmartContrast
      Mega Infinity DCR
      Время отклика (типич.)
      4 мс (серый к серому)*
      Угол просмотра
      • 178º (Г) / 178º (В)
      • при C/R > 10
      Улучшение изображения
      Игровой режим SmartImage
      Максимальное разрешение
      1920 x 1080 с частотой 75 Гц*
      Рабочая область просмотра
      597,888 (Г) x 336,312 (В)
      Частота сканирования
      30–85 кГц (Г) / 48–75 Гц (В)
      sRGB
      Да
      Без мерцания
      Да
      Плотность пикселей
      81,59 PPI
      Режим LowBlue
      Да
      Покрытие экрана дисплея
      Антиблик, жесткость 3H, матовость 25 %
      MPRT
      1 мс
      EasyRead
      Да
      Технология AMD FreeSync™
      Да

    • Подключения

      Вход сигнала
      HDMI 1.4 — 1 шт., USB-C 3.2 (2-го поколения) — 1 шт. (восходящий поток, подача питания до 65 Вт)
      Синхронизация входного сигнала
      Раздельная синхронизация
      Аудиовход/аудиовыход
      Аудиовыход
      USB:
      USB 3.3 — 4 шт. (нисходящий поток, 1 с функцией быстрой зарядки BC 1.2)

    • USB

      Подача питания
      USB PD версии 3.0
      Высокая скорость
      Передача данных и видео
      DP
      Встроенный режим Display Port Alt
      Макс. подача питания через USB-C
      До 65 Вт (5 В/3 А; 9 В/3 А; 10 В/3 А; 12 В/3 А; 15 В/3 А, 20 В/3,25 А)
      USB-C
      Двусторонний соединительный разъем

    • Комфорт

      Встроенные АС
      3 Вт x 2
      Совместимость с системой Plug & Play
      • DDC CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10/8.1/8/7
      Удобство пользователя
      • Вкл./выкл. питание
      • Меню
      • Громкость
      • Вход
      • Игровой режим SmartImage
      Языки экранных меню
      • Португальский (Бразилия)
      • Чешский
      • Голландский
      • Английский
      • Финский
      • Французский
      • Немецкий
      • Греческий
      • Венгерский
      • Итальянский
      • Японский
      • Корейский
      • Польский
      • Португальский
      • Русский
      • Упрощенный китайский
      • Испанский
      • Шведский
      • Традиционный китайский
      • Турецкий
      • Украинский
      Другие удобства
      • Замок Kensington
      • Крепление VESA (100x100 мм)

    • Подставка

      Наклон
      -5/20  градусов

    • Питание

      Источник питания
      • Внутреннее
      • 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      В выключенном состоянии
      0,3 Вт (типич.)
      В активном режиме
      25,1 Вт (типич.)
      В режиме ожидания
      0,5 Вт (станд.)
      LED-индикатор питания
      • Режим работы — белый
      • Режим ожидания — белый (мигающий)
      Маркировка класса энергоэффективности
      E

    • Размеры

      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      780 x 525 x 186  миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      612 x 365 x 55  миллиметра
      Изделие с подставкой (макс. высота)
      612 x 456 x 197  миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      10,14  кг
      Изделие с подставкой (кг)
      6,06  кг
      Изделие без подставки (кг)
      4,20  кг

    • Условия эксплуатации

      Высота
      Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
      Диапазон температур (эксплуатация)
      от 0 до 40  °C
      Среднее время между отказами
      50 000 ч (без подсветки)  часов
      Относительная влажность
      20–80  %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 до 60  °C

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      RoHS
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %
      Специфические вещества
      • Не содержит ртуть
      • Не содержит ПВХ/бромсодержащий антипирен

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      • CB
      • Маркировка CE
      • CU-EAC
      • ЕЭС RoHS
      • FCC класс B
      • ICES-003
      • TUV/ISO9241-307
      • TUV-BAUART

    • Корпус

      Цвет
      Черный
      Отделка
      Текстурирование

    • Комплект поставки

      Кабели
      Кабель HDMI, кабель USB-C/C, кабель питания
      Монитор с подставкой
      Да
      Пользовательская документация
      Да

    Badge-D2C

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    • Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.
    • Максимальное разрешение доступно только при передаче сигнала через видеовход HDMI.
    • Для наилучших результатов убедитесь, что видеокарта поддерживает отображение с максимальным разрешением и частотой обновления, доступными для этого дисплея Philips.
    • Время отклика соответствует значению SmartResponse
    • Режим MPRT предназначен для регулировки яркости и устранения размытия, поэтому при включенном MRPT настройка яркости невозможна. Для устранения размытия LED-подсветка будет мерцать с частотой обновления экрана, что может привести к значительному изменению уровня яркости.
    • MRPT — режим, оптимизированный для игр. Активация MRPT может привести к заметному мерцанию экрана. Рекомендуется отключать этот режим, когда дисплей не используется для игрового процесса.
    • Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976
    • Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931
    • Advanced Micro Devices, Inc., 2020 г. Все права защищены. AMD, логотип AMD в виде стрелки, AMD FreeSync™ и их сочетание являются зарегистрированными товарными знаками компании Advanced Micro Devices, Inc. Другие названия товаров, используемые в этом документе, приведены исключительно с целью аутентификации и могут являться товарными знаками соответствующих компаний.
    • Для функции зарядки и подзарядки USB-C ноутбук/устройство должны соответствовать требованиям стандарта подачи питания USB-C Power Delivery. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя или изготовителю ноутбука.
    • Для передачи видео по USB-C ноутбук/устройство должны поддерживать режим USB-C DP Alt
    • Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.

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