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    Momentum Дисплей 4K HDR с подсветкой Ambiglow

    326M6VJRMB/00

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    Дисплей 4K UHD Momentum с Ambiglow обеспечивает новый уровень погружения. Быстрые движения выглядят идеальными благодаря технологии Adaptive-Sync и малой задержке ввода. DisplayHDR 600 обеспечивает потрясающую четкость и яркость изображения, которая позволит вам ощутить себя в эпицентре событий.

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    Momentum Дисплей 4K HDR с подсветкой Ambiglow

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    Насладитесь моментом

    • Momentum
    • 32 (диагональ 80 см/31,5")
    • 3840 x 2160 (4K UHD)

    Более качественный звук благодаря DTS Sound™

    DTS Sound — это система обработки звука, которая оптимизирует качество аудиовоспроизведения при прослушивании музыки, просмотре фильмов, потоковой передаче файлов и во время игр на ПК (независимо от форм-фактора). DTS Sound создает эффект насыщенного, невероятно объемного звука, воспроизводит глубокие басы, усиливает диалоги и обеспечивает более высокий уровень громкости без ограничения сигнала и искажений.

    Световой ореол Ambiglow делает впечатления ярче

    Инновационная технология Ambiglow визуально расширяет экран, проецируя на стену за экраном световой ореол. Быстрый процессор анализирует изображение на экране и непрерывно изменяет цвет и яркость излучаемого света в соответствии с изображением. Удобное меню позволяет настроить подсветку на свой вкус. Philips Ambiglow создает незабываемый эффект погружения в действие, особенно при просмотре фильмов, спортивных передач и при прохождении видеоигр.

    DisplayHDR 600 для идеального визуального восприятия

    Этот монитор, получивший сертификат DisplayHDR 600 от VESA, задает качественно новый уровень изображения. В отличие от других мониторов HDR монитор стандарта DisplayHDR 600 гарантирует потрясающую яркость, контрастность и превосходную цветопередачу. Благодаря технологии затемнения и высокой яркости до 600 нит изображение буквально оживает: невероятно глубокие оттенки черного придают изображению глубину и реалистичность. А с расширенным диапазоном новых насыщенных цветов происходящее на экране безраздельно завладеет вашим вниманием и эмоциями.

    Регулировка высоты для улучшенной эргономичности и удобства

    База Ergo — это эргономичная подставка для мониторов Philips с регулируемой высотой и уровнем наклона. Возможна индивидуальная настройка для использования с максимальным комфортом и эффективностью.

    Низкая задержка ввода сокращает время задержки сигнала между устройствами и монитором

    Задержка ввода — это время, которое проходит между выполнением действия на подключенных устройствах и выведением результата на экран. Низкая задержка ввода сокращает временной интервал между вводом команды на ваших устройствах и принятием сигнала монитором, значительно облегчая прохождение видеоигр с высокими требованиями к отзывчивости и времени реагирования, что особенно важно для тех, кто играет в динамичные и быстрые видеоигры.

    Режим LowBlue для продуктивности и защиты глаз

    Исследования показали, что, как и УФ-лучи, коротковолновый синий свет светодиодных дисплеев может негативно воздействовать на глаза, в результате чего со временем зрение может ухудшиться. Режим Philips LowBlue использует интеллектуальную технологию для уменьшения длины волны вредного синего света, что позволяет поддерживать хорошее самочувствие.

    Технология Adaptive-Sync для плавной смены кадров в динамичных сценах

    Вам больше не нужно выбирать между разрывами изображения и задержкой кадров во время игрового процесса. Технология адаптивной синхронизации Adaptive-Sync обеспечивает плавный вывод изображения без помех практически при любой частоте кадров и малое время отклика.

    Расширенная цветовая палитра для яркости изображения

    Технология расширенной цветовой палитры обеспечивает более широкий диапазон цветов для великолепного качества изображения. Технология расширяет цветовую гамму и создает более естественный зеленый, яркий красный и насыщенный синий цвет. Пусть ваши медиаданные, изображения и даже рабочие файлы насытятся яркими красками.

    Технология UltraClear и разрешение 4K UHD (3840 x 2160) для максимальной четкости

    Эти дисплеи Philips оснащены качественными панелями и обеспечивают невероятно четкое изображение в формате 4K UHD (3840 x 2160). Дисплеи Philips с кристально чистым изображением подойдут и требовательным к деталям профессионалам, работающим с программами CAD, и специалистам по 3D-графике, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами.

    Технология для устранения мерцания уменьшает нагрузку на глаза

    Из-за особенностей системы управления яркостью на экранах со светодиодной подсветкой изображение может мерцать, что приводит к усталости глаз. Технология Philips для устранения мерцания использует инновационный способ регулировки яркости, обеспечивая более комфортный просмотр.

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      80 см/31,5 дюйма
      Формат изображения
      16:9
      Тип ЖК-панели
      MVA
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,181 x 0,181 мм
      Оптимальное разрешение
      3840 x 2160 при 60 Гц
      Цвета дисплея
      1,07 млрд. цветов
      Цветовая гамма (стандартная)
      NTSC 114 %*, sRGB 135 %*
      Цветовая гамма (мин.)
      Цветовой охват BT. 709: 100 %*; цветовой охват DCI-P3: 98,61 %*
      Коэфф. контрастности (типич.)
      3 000:1
      SmartContrast
      80 000 000:1
      Время отклика (типич.)
      4 мс (серый к серому)*
      Угол просмотра
      178º (Г) / 178º (В), при C/R > 10
      Улучшение изображения
      Игровой режим SmartImage
      Рабочая область просмотра
      698,4 (Г) x 392,85 (В)
      Частота сканирования
      30–160 кГц (Г) / 40–60 Гц (В)
      sRGB
      Да
      Без мерцания
      Да
      Плотность пикселей
      140 PPI
      Режим LowBlue
      Да
      Покрытие экрана дисплея
      Антиблик, жесткость 3H, матовость 25 %
      Низкая задержка ввода
      Да
      Adaptive sync (VRR)
      Да
      HDR
      Сертификат DisplayHDR 600
      Ambiglow
      Да

    • Подключения

      Вход сигнала
      HDMI 2.0 x 3, DisplayPort 1.4 — 1 шт.
      USB
      USB 3.0 — 4 шт. (2 шт. для быстрой зарядки)*
      Синхронизация входного сигнала
      Раздельная синхронизация
      Аудиовход/аудиовыход
      Аудиовход ПК, Выход для наушников

    • Комфорт

      Встроенные АС
      5 Вт x 2 (с DTS Sound)
      Совместимость с системой Plug & Play
      DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10/8.1/8/7
      Удобство пользователя
      Меню, Вход, Игровой режим SmartImage, Громкость, Мощность
      Языки экранных меню
      Португальский (Бразилия), Чешский, Голландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский, Японский, Польский, Португальский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Шведский, Традиционный китайский, Турецкий, Украинский
      Другие удобства
      Замок Kensington, Крепление VESA (100x100 мм)
      ПО для управления
      ПО SmartControl
      MultiView
      Режим PIP/PBP*, Устройства 2x

    • Подставка

      Настройка высоты
      110 миллиметра
      Наклон
      -5/20 градусов

    • Питание

      Источник питания
      Внешнее, 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      В выключенном состоянии
      < 0,3 Вт (типич.)
      В активном режиме
      40,57 Вт (типич.) (метод проверки EnergyStar)
      В режиме ожидания
      < 0,5 Вт (типич.)
      LED-индикатор питания
      Режим работы — белый, Режим ожидания — белый (мигающий)
      Маркировка класса энергоэффективности
      G

    • Размеры

      Изделие с подставкой (мм)
      728 x 604 x 206 миллиметра
      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      822 x 580 x 394 миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      728 x 432 x 58 миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      11,02 кг
      Изделие с подставкой (кг)
      7,21 кг
      Изделие без подставки (кг)
      5,45 кг

    • Условия эксплуатации

      Высота
      Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
      Диапазон температур (эксплуатация)
      от 0 до 40 °C
      Среднее время между отказами
      50 000 ч (без подсветки) часов
      Относительная влажность
      20 - 80 %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 до 60 °C

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      RoHS, EnergyStar 7.0, Сертификация TCO
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %
      Специфические вещества
      Не содержит ртуть, Не содержит ПВХ/бромсодержащий антипирен

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      Маркировка CE, CU-EAC, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, cETLus, FCC класс B

    • Корпус

      Цвет
      Черный
      Отделка
      Глянцевое покрытие

    • Комплект поставки?

      Кабели
      Кабель HDMI, кабель DP, кабель питания
      Монитор с подставкой
      Да
      Пользовательская документация
      Да

    Badge-D2C

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    • Время отклика соответствует значению SmartResponse
    • Цветовой охват BT. 709 / DCI-P3 на основе CIE1976
    • Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976
    • Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931
    • Быстрая зарядка по стандарту USB BC 1.2
    • Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.

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