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Насладитесь моментом
Дисплей 4K UHD Momentum с Ambiglow обеспечивает новый уровень погружения. Быстрые движения выглядят идеальными благодаря технологии Adaptive-Sync и малой задержке ввода. DisplayHDR 600 обеспечивает потрясающую четкость и яркость изображения, которая позволит вам ощутить себя в эпицентре событий.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
DTS Sound — это система обработки звука, которая оптимизирует качество аудиовоспроизведения при прослушивании музыки, просмотре фильмов, потоковой передаче файлов и во время игр на ПК (независимо от форм-фактора). DTS Sound создает эффект насыщенного, невероятно объемного звука, воспроизводит глубокие басы, усиливает диалоги и обеспечивает более высокий уровень громкости без ограничения сигнала и искажений.
Инновационная технология Ambiglow визуально расширяет экран, проецируя на стену за экраном световой ореол. Быстрый процессор анализирует изображение на экране и непрерывно изменяет цвет и яркость излучаемого света в соответствии с изображением. Удобное меню позволяет настроить подсветку на свой вкус. Philips Ambiglow создает незабываемый эффект погружения в действие, особенно при просмотре фильмов, спортивных передач и при прохождении видеоигр.
Этот монитор, получивший сертификат DisplayHDR 600 от VESA, задает качественно новый уровень изображения. В отличие от других мониторов HDR монитор стандарта DisplayHDR 600 гарантирует потрясающую яркость, контрастность и превосходную цветопередачу. Благодаря технологии затемнения и высокой яркости до 600 нит изображение буквально оживает: невероятно глубокие оттенки черного придают изображению глубину и реалистичность. А с расширенным диапазоном новых насыщенных цветов происходящее на экране безраздельно завладеет вашим вниманием и эмоциями.
База Ergo — это эргономичная подставка для мониторов Philips с регулируемой высотой и уровнем наклона. Возможна индивидуальная настройка для использования с максимальным комфортом и эффективностью.
Задержка ввода — это время, которое проходит между выполнением действия на подключенных устройствах и выведением результата на экран. Низкая задержка ввода сокращает временной интервал между вводом команды на ваших устройствах и принятием сигнала монитором, значительно облегчая прохождение видеоигр с высокими требованиями к отзывчивости и времени реагирования, что особенно важно для тех, кто играет в динамичные и быстрые видеоигры.
Исследования показали, что, как и УФ-лучи, коротковолновый синий свет светодиодных дисплеев может негативно воздействовать на глаза, в результате чего со временем зрение может ухудшиться. Режим Philips LowBlue использует интеллектуальную технологию для уменьшения длины волны вредного синего света, что позволяет поддерживать хорошее самочувствие.
Вам больше не нужно выбирать между разрывами изображения и задержкой кадров во время игрового процесса. Технология адаптивной синхронизации Adaptive-Sync обеспечивает плавный вывод изображения без помех практически при любой частоте кадров и малое время отклика.
Технология расширенной цветовой палитры обеспечивает более широкий диапазон цветов для великолепного качества изображения. Технология расширяет цветовую гамму и создает более естественный зеленый, яркий красный и насыщенный синий цвет. Пусть ваши медиаданные, изображения и даже рабочие файлы насытятся яркими красками.
Эти дисплеи Philips оснащены качественными панелями и обеспечивают невероятно четкое изображение в формате 4K UHD (3840 x 2160). Дисплеи Philips с кристально чистым изображением подойдут и требовательным к деталям профессионалам, работающим с программами CAD, и специалистам по 3D-графике, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами.
Из-за особенностей системы управления яркостью на экранах со светодиодной подсветкой изображение может мерцать, что приводит к усталости глаз. Технология Philips для устранения мерцания использует инновационный способ регулировки яркости, обеспечивая более комфортный просмотр.
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