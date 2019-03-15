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    Изогнутый ЖК-монитор с расширенной цветовой палитрой

    328E1CA/00

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    Просто эффект погружения

    Изогнутый дисплей E-Line 32" выполнен в стильном дизайне и обеспечивает эффект погружения. Сверхчеткое разрешение 4K UHD, широкое цветовое пространство и технология Adaptive-Sync позволяют просматривать изображение во всех деталях!

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    Изогнутый ЖК-монитор с расширенной цветовой палитрой

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    Просто эффект погружения

    • E Line
    • 32 (диагональ 80 см/31,5")
    • 3840 x 2160 (4K UHD)

    Дисплей VA обеспечивает превосходное качество изображения и широкий угол просмотра

    Светодиодный дисплей Philips VA оснащен передовой технологией многозонного вертикального совмещения, которая обеспечивает сверхвысокий коэффициент статического контраста, формируя более яркую, живую картинку. Благодаря такому дисплею без труда можно работать в стандартных офисных программах, но особенно он эффективен для просмотра фотографий, веб-страниц и фильмов, для игр, а также для работы с мощными графическими приложениями. Технология оптимизированной обработки пикселей расширяет угол обзора до 178/178 градусов, и в результате вы видите четкое изображение.

    SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

    SmartContrast — технология Philips, которая анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии.

    Встроенные стерео АС для воспроизведения мультимедиа

    Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.

    Технология Adaptive-Sync для плавной смены кадров в динамичных сценах

    Вам больше не нужно выбирать между разрывами изображения и задержкой кадров во время игрового процесса. Технология адаптивной синхронизации Adaptive-Sync обеспечивает плавный вывод изображения без помех практически при любой частоте кадров и малое время отклика.

    HDMI — универсальный вход для подключения разнообразных цифровых источников

    Устройство HDMI Ready обладает всем необходимым аппаратным обеспечением для работы через мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI). С помощью одного HDMI-кабеля цифровой видео- и аудиоконтент высокого качества передается с ПК или с любого количества аудио- и видеоисточников (включая телеприставки, проигрыватели DVD, ресиверы А/В и видеокамеры).

    Управление кабелями позволит создать уютное рабочее место без лишних проводов

    Этот монитор оснащен удобным решением для управления кабелями, которое позволит вам работать без лишних проводов. В длинном гнезде можно незаметно разместить кабели. Это позволит сделать рабочее место более стильным и поможет сэкономить пространство при расположении возле стены или окна. Профессиональный внешний вид и никаких запутанных проводов под столом.

    Технология UltraClear и разрешение 4K UHD (3840 x 2160) для максимальной четкости

    Эти дисплеи Philips оснащены качественными панелями и обеспечивают невероятно четкое изображение в формате 4K UHD (3840 x 2160). Дисплеи Philips с кристально чистым изображением подойдут и требовательным к деталям профессионалам, работающим с программами CAD, и специалистам по 3D-графике, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами.

    Режим LowBlue для продуктивности и защиты глаз

    Исследования показали, что, как и УФ-лучи, коротковолновый синий свет светодиодных дисплеев может негативно воздействовать на глаза, в результате чего со временем зрение может ухудшиться. Режим Philips LowBlue использует интеллектуальную технологию для уменьшения длины волны вредного синего света, что позволяет поддерживать хорошее самочувствие.

    Технология для устранения мерцания уменьшает нагрузку на глаза

    Из-за особенностей системы управления яркостью на экранах со светодиодной подсветкой изображение может мерцать, что приводит к усталости глаз. Технология Philips для устранения мерцания использует инновационный способ регулировки яркости, обеспечивая более комфортный просмотр.

    Расширенная цветовая палитра для яркости изображения

    Технология расширенной цветовой палитры обеспечивает более широкий диапазон цветов для великолепного качества изображения. Технология расширяет цветовую гамму и создает более естественный зеленый, яркий красный и насыщенный синий цвет. Пусть ваши медиаданные, изображения и даже рабочие файлы насытятся яркими красками.

    Разъем DisplayPort для наилучшего качества изображения

    Интерфейс DisplayPort осуществляет прямую передачу цифровых сигналов с компьютера на монитор без преобразования. DisplayPort превосходит стандарт DVI и полностью поддерживает передачу данных с помощью 15-метрового кабеля со скоростью 10,8 Гбит/с. Высокая производительность и нулевая задержка обеспечивают наиболее быструю частоту обновления изображения. Поэтому интерфейс DisplayPort — это лучший выбор не только для повседневного использования дома или на работе, но и для ресурсоемких игр, просмотра фильмов, редактирования видео и т. д. А вопросы совместимости решаются использованием различных адаптеров.

    Дисплей с изогнутым корпусом для максимальных впечатлений

    Настольные мониторы с изогнутым корпусом моментально завладеют вашим вниманием. Изогнутый корпус помогает сконцентрироваться, вовлекая пользователя в процесс.

    • Picture/Display

      Panel Size
      80 см/31,5 дюйма
      Aspect ratio
      16:9
      LCD panel type
      VA, ЖК
      Backlight type
      Система W-LED
      Pixel pitch
      0,182 x 0,182 мм
      Optimum resolution
      3840 x 2160 при 60 Гц
      Display colors
      1,07 млрд. цветов
      Color gamut (typical)
      NTSC 99 %*, sRGB 122 %*
      Contrast ratio (typical)
      2500:1
      SmartContrast
      Mega Infinity DCR
      Response time (typical)
      4 мс (серый к серому)*
      Viewing angle
      178º (Г) / 178º (В), при C/R > 10
      Picture enhancement
      Игровой режим SmartImage
      Effective viewing area
      697,3 (Г) x 392,3 (В) — при радиусе изгиба 1500*
      Scanning Frequency
      53–84 кГц (Г) / 48–75 Гц (В)
      sRGB
      Да
      Delta E
      < 2
      Flicker-free
      Да
      Pixel Density
      140 PPI
      LowBlue Mode
      Да
      Display Screen Coating
      Антиблик, жесткость 3H, матовость 25 %
      SmartUniformity
      97~102 %
      Adaptive sync (VRR)
      Да

    • Connectivity

      Signal Input
      DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 x 2
      Sync Input
      Раздельная синхронизация, Раздельная синхронизация (только VGA), Синхронизация по зеленому
      Audio (In/Out)
      Аудиовход ПК, Аудиовыход

    • Convenience

      Built-in Speakers
      3 Вт x 2
      Plug & Play Compatibility
      DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10/8.1/8/7
      User convenience
      Вкл./выкл. питание, Меню, Громкость, Вход, Игровой режим SmartImage
      OSD Languages
      Португальский (Бразилия), Чешский, Голландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский, Японский, Корейский, Польский, Португальский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Шведский, Традиционный китайский, Турецкий, Украинский
      Other convenience
      Замок Kensington, Крепление VESA (100x100 мм)

    • Stand

      Tilt
      -5/20 градусов

    • Power

      Power supply
      Внутреннее, 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      Off mode
      < 0,3 Вт (типич.)
      On mode
      61,1 Вт (типич.)
      Standby mode
      < 0,5 Вт (типич.)
      Power LED indicator
      Режим работы — белый, Режим ожидания — белый (мигающий)
      Energy Label Class
      G

    • Dimensions

      Packaging in mm (WxHxD)
      800 x 625 x 236 миллиметра
      Product without stand (mm)
      709 x 425 x 88 миллиметра
      Product with stand(max height)
      709 x 523 x 281 миллиметра

    • Weight

      Product with packaging (kg)
      10,51 кг
      Product with stand (kg)
      7,71 кг
      Product without stand (kg)
      6,89 кг

    • Operating conditions

      Altitude
      Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
      Temperature range (operation)
      от 0 до 40 °C
      MTBF
      50 000 ч (без подсветки) часов
      Relative humidity
      20–80 %
      Temperature range (storage)
      от -20 до 60 °C

    • Sustainability

      Environmental and energy
      RoHS, Не содержит ртуть
      Recyclable packaging material
      100  %

    • Compliance and standards

      Regulatory Approvals
      CCC, CECP, CEL, Маркировка CE, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, cETLus, CU-EAC

    • Cabinet

      Color
      Черный
      Finish
      Текстурирование

    • What's in the box?

      Cables
      Кабель DP, кабель HDMI, аудиокабель, кабель питания
      Monitor with stand
      Да
      User Documentation
      Да

    Badge-D2C

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    • Радиус изгиба дисплея в мм
    • Время отклика соответствует значению SmartResponse
    • Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976
    • Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931
    • Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.

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