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  • Потрясающие цвета, полное погружение Потрясающие цвета, полное погружение Потрясающие цвета, полное погружение
    Маркировка класса энергоэффективности

    Изогнутый ЖК-монитор с расширенной цветовой палитрой

    328E9QJAB/00

    Потрясающие цвета, полное погружение

    Испытайте эффект полного погружения с изогнутыми мониторами Philips. Изогнутый монитор E line 32" обеспечивает максимальное погружение благодаря превосходному качеству изображения Full HD. Технология расширенной цветовой палитры обеспечивает непревзойденное качество, благодаря которому изображение буквально оживает!

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    Изогнутый ЖК-монитор с расширенной цветовой палитрой

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    Потрясающие цвета, полное погружение

    • E Line
    • 32 (диагональ 80 см/31,5")
    • 1920 x 1080 (Full HD)
    HDMI — универсальный вход для подключения разнообразных цифровых источников

    HDMI — универсальный вход для подключения разнообразных цифровых источников

    Устройство HDMI Ready обладает всем необходимым аппаратным обеспечением для работы через мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI). С помощью одного HDMI-кабеля цифровой видео- и аудиоконтент высокого качества передается с ПК или с любого количества аудио- и видеоисточников (включая телеприставки, проигрыватели DVD, ресиверы А/В и видеокамеры).

    Технология для устранения мерцания уменьшает нагрузку на глаза

    Из-за особенностей системы управления яркостью на экранах со светодиодной подсветкой изображение может мерцать, что приводит к усталости глаз. Технология Philips для устранения мерцания использует инновационный способ регулировки яркости, обеспечивая более комфортный просмотр.

    Встроенные стерео АС для воспроизведения мультимедиа

    Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.

    Дисплей с изогнутым корпусом для максимальных впечатлений

    Настольные мониторы с изогнутым корпусом моментально завладеют вашим вниманием. Изогнутый корпус помогает сконцентрироваться, вовлекая пользователя в процесс.

    Дисплей VA обеспечивает превосходное качество изображения и широкий угол просмотра

    Светодиодный дисплей Philips VA оснащен передовой технологией многозонного вертикального совмещения, которая обеспечивает сверхвысокий коэффициент статического контраста, формируя более яркую, живую картинку. Благодаря такому дисплею без труда можно работать в стандартных офисных программах, но особенно он эффективен для просмотра фотографий, веб-страниц и фильмов, для игр, а также для работы с мощными графическими приложениями. Технология оптимизированной обработки пикселей расширяет угол обзора до 178/178 градусов, и в результате вы видите четкое изображение.

    Расширенная цветовая палитра для яркости изображения

    Технология расширенной цветовой палитры обеспечивает более широкий диапазон цветов для великолепного качества изображения. Технология расширяет цветовую гамму и создает более естественный зеленый, яркий красный и насыщенный синий цвет. Пусть ваши медиаданные, изображения и даже рабочие файлы насытятся яркими красками.

    Технология AMD FreeSync™ для сглаженного игрового процесса

    Благодаря новому монитору Philips вам больше не нужно выбирать между разрывами изображения и задержкой кадров во время игрового процесса. Технология AMD FreeSync™ обеспечивает плавный вывод изображения без помех практически при любой частоте кадров и быстрый отклик.

    Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

    Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Этот дисплей оснащен улучшенным разрешением Full HD 1920 x 1080: четкая детализация в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.

    Разъем DisplayPort для наилучшего качества изображения

    Интерфейс DisplayPort осуществляет прямую передачу цифровых сигналов с компьютера на монитор без преобразования. DisplayPort превосходит стандарт DVI и полностью поддерживает передачу данных с помощью 15-метрового кабеля со скоростью 10,8 Гбит/с. Высокая производительность и нулевая задержка обеспечивают наиболее быструю частоту обновления изображения. Поэтому интерфейс DisplayPort — это лучший выбор не только для повседневного использования дома или на работе, но и для ресурсоемких игр, просмотра фильмов, редактирования видео и т. д. А вопросы совместимости решаются использованием различных адаптеров.

    Дисплей с тонкой рамкой для безграничных возможностей отображения

    Новый дисплей Philips оснащен тонкой рамкой. Она практически незаметна и максимально увеличивает область просмотра. Дисплеи с ультратонкой рамкой особенно подходят для работы в многоэкранном режиме с такими приложениями, как игры, профессиональные приложения для графического дизайна и другие — создается впечатление, будто вы смотрите на один большой экран.

    Режим LowBlue для продуктивности и защиты глаз

    Исследования показали, что, как и УФ-лучи, коротковолновый синий свет светодиодных дисплеев может негативно воздействовать на глаза, в результате чего со временем зрение может ухудшиться. Режим Philips LowBlue использует интеллектуальную технологию для уменьшения длины волны вредного синего света, что позволяет поддерживать хорошее самочувствие.

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      80 см/31,5 дюйма
      Формат изображения
      16:9
      Тип ЖК-панели
      VA, ЖК
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,364 x 0,364 мм
      Цвета дисплея
      16,7 M
      Цветовая гамма (стандартная)
      NTSC: 103 %*, sRGB: 122,8 %*
      Коэфф. контрастности (типич.)
      3 000:1
      SmartContrast
      20 000 000:1
      Время отклика (типич.)
      4 мс (серый к серому)*
      Угол просмотра
      178º (Г) / 178º (В), при C/R > 10
      Улучшение изображения
      Игровой режим SmartImage
      Максимальное разрешение
      1920 x 1080 с частотой 75 Гц*
      Рабочая область просмотра
      698,4 (Г) x 392,85 (В) — при радиусе изгиба 1800*
      Частота сканирования
      53–84 кГц (Г)/48–75 Гц (В)
      sRGB
      Да
      Без мерцания
      Да
      Плотность пикселей
      70 PPI
      Режим LowBlue
      Да
      Покрытие экрана дисплея
      Антиблик, матовость 25 %
      AMD FreeSync™ technology
      Да

    • Подключения

      Вход сигнала
      VGA (аналоговый), DisplayPort, 1 шт., HDMI (цифровой, HDCP)
      Синхронизация входного сигнала
      Раздельная синхронизация, Синхронизация по зеленому
      Аудиовход/аудиовыход
      Аудиовход ПК, Выход для наушников

    • Комфорт

      Встроенные АС
      3 Вт x 2
      Совместимость с системой Plug & Play
      DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10/8.1/8/7
      Удобство пользователя
      Вкл./выкл. питание, Меню, Яркость, Вход, Игровой режим SmartImage
      Языки экранных меню
      Португальский (Бразилия), Чешский, Голландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский, Японский, Корейский, Польский, Португальский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Шведский, Традиционный китайский, Турецкий, Украинский
      Другие удобства
      Замок Kensington, Крепление VESA (100x100 мм)

    • Подставка

      Наклон
      -5/20 градусов

    • Питание

      Источник питания
      Внутреннее, 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      В выключенном состоянии
      < 0,3 Вт (типич.)
      В активном режиме
      38,26 Вт (типич.)
      В режиме ожидания
      < 0,5 Вт (типич.)
      LED-индикатор питания
      Режим работы — белый, Режим ожидания — белый (мигающий)
      Маркировка класса энергоэффективности
      B

    • Размеры

      Изделие с подставкой (мм)
      713 x 525 x 236 миллиметра
      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      827 x 626 x 233 миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      713 x 425 x 52 миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      10,45 кг
      Изделие с подставкой (кг)
      6,78 кг
      Изделие без подставки (кг)
      6,40 кг

    • Условия эксплуатации

      Высота
      Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
      Диапазон температур (эксплуатация)
      от 0 до 40 °C
      Среднее время между отказами
      50 000 ч (без подсветки) часов
      Относительная влажность
      20–80 %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 до 60 °C

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      RoHS, Не содержит ртуть, WEEE
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      Маркировка CE, FCC класс B, CU-EAC, TUV/ISO9241-307, RCM, BSMI, PSB, cETLus, MEPS, CB

    • Корпус

      Цвет
      Черный/серебристый
      Отделка
      Глянцевое покрытие

    • Комплект поставки?

      Кабели
      Кабель HDMI, кабель питания
      Монитор с подставкой
      Да
      Пользовательская документация
      Да

    Badge-D2C

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    • Радиус изгиба дисплея в мм
    • Максимальное разрешение доступно при передаче сигнала через видеовходы HDMI и DP.
    • Время отклика соответствует значению SmartResponse
    • Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976
    • Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931
    • Advanced Micro Devices, Inc., 2020 г. Все права защищены. AMD, логотип AMD в виде стрелки, AMD FreeSync™ и их сочетание являются зарегистрированными товарными знаками компании Advanced Micro Devices, Inc. Другие названия товаров, используемые в этом документе, приведены исключительно с целью аутентификации и могут являться товарными знаками соответствующих компаний.
    • Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.

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