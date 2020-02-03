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Справляйтесь с любыми задачами в четком панорамном режиме
Изогнутый дисплей Philips Brilliance WQHD с DisplayHDR 400 обеспечивает потрясающую четкость изображения. USB-C и безопасная выдвижная веб-камера с Windows Hello повысят вашу продуктивность.Узнать обо всех преимуществах
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Этот дисплей Philips оснащен встроенной док-станцией с разъемом USB Type-C и функцией подачи питания. Тонкий двусторонний разъем USB-C обеспечивает легкое подключение с использованием одного кабеля. Теперь можно подключать любые периферийные устройства, такие как клавиатура, мышь или кабель Ethernet RJ-45 к док-станции монитора. Просто подключите ноутбук к этому монитору с помощью одного кабеля USB-C, чтобы смотреть видео в высоком разрешении и пользоваться высокоскоростной передачей данных, одновременно заряжая и подзаряжая ноутбук.
С переключателем KVM для интеграции MultiClient вы можете управлять двумя разными ПК с одной конфигурации монитор/мышь/клавиатура. Удобная кнопка позволяет быстро переключаться между источниками. Подойдет для конфигураций, требующих вычислительной мощности двух ПК или для тех, кто использует один большой монитор для работы с двумя разными ПК.
С монитором высокого разрешения Philips MultiView вам открывается целый мир возможностей подключения. MultiView позволяет подключить сразу два источника сигнала, что позволяет работать с несколькими устройствами одновременно, например с ПК и ноутбуком, для выполнения сложной многозадачной работы.
Этот монитор, получивший сертификат DisplayHDR 400 от VESA, выводит изображение на новый уровень по сравнению с мониторами SDR. В отличие от других мониторов HDR, монитор стандарта DisplayHDR 400 гарантирует потрясающую яркость, контрастность и превосходную цветопередачу. Благодаря технологии затемнения и минимальной яркости 400 нит изображение буквально оживает: невероятно глубокие оттенки черного придают изображению глубину и реалистичность. А с расширенным диапазоном новых насыщенных цветов происходящее на экране безраздельно завладеет вашим вниманием и эмоциями.
Монитор PowerSensor оснащен "датчиком присутствия", который излучает и улавливает безопасные для человека инфракрасные импульсы, определяет присутствие пользователя и автоматически уменьшает яркость монитора, если пользователь не находится рядом. Эта технология позволяет снизить энергопотребление на 70 % и значительно увеличить срок службы монитора.
Исследования показали, что, как и УФ-лучи, коротковолновый синий свет светодиодных дисплеев может негативно воздействовать на глаза, в результате чего со временем зрение может ухудшиться. Режим Philips LowBlue использует интеллектуальную технологию для уменьшения длины волны вредного синего света, что позволяет поддерживать хорошее самочувствие.
Эти мониторы Philips обеспечивают кристально чистое изображение с разрешением UltraWide Quad HD 3440 x 1440 пикселей. Мониторы оснащены высокопроизводительными панелями с высокой плотностью пикселей и широким углом обзора 178/178, благодаря чему изображения и графика буквально оживают на глазах. Формат UltraWide 21:9 увеличивает производительность, позволяя проводить наглядное сравнение нескольких документов одновременно и с легкостью просматривать таблицы с большим количеством столбцов. Мониторы Philips с кристально чистым изображением подойдут и требовательным к деталям профессионалам, работающим с программами CAD-CAM, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами.
Инновационная и безопасная веб-камера Philips будет готова к работе при первой необходимости, а после окончания работы будет убрана обратно в монитор. Веб-камера также оснащена современными датчиками распознавания лица Windows Hello, которые помогают выполнять вход в систему Windows менее чем за 2 секунды, что в 3 раза быстрее ввода пароля.
Из-за особенностей системы управления яркостью на экранах со светодиодной подсветкой изображение может мерцать, что приводит к усталости глаз. Технология Philips для устранения мерцания использует инновационный способ регулировки яркости, обеспечивая более комфортный просмотр.
Изображение/дисплей
Подключения
USB
Комфорт
Подставка
Питание
Размеры
Вес
Условия эксплуатации
Забота об окружающей среде
Соответствие стандартам
Корпус
Комплект поставки?
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