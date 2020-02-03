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    Monitor Изогнутый ЖК-монитор UltraWide с USB-C

    346P1CRH/00

    Справляйтесь с любыми задачами в четком панорамном режиме

    Изогнутый дисплей Philips Brilliance WQHD с DisplayHDR 400 обеспечивает потрясающую четкость изображения. USB-C и безопасная выдвижная веб-камера с Windows Hello повысят вашу продуктивность.

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    Monitor Изогнутый ЖК-монитор UltraWide с USB-C

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    Справляйтесь с любыми задачами в четком панорамном режиме

    • P Line
    • 86,36 см (34")
    • 3440 x 1440 (WQHD)

    Встроенная док-станция с USB-C

    Этот дисплей Philips оснащен встроенной док-станцией с разъемом USB Type-C и функцией подачи питания. Тонкий двусторонний разъем USB-C обеспечивает легкое подключение с использованием одного кабеля. Теперь можно подключать любые периферийные устройства, такие как клавиатура, мышь или кабель Ethernet RJ-45 к док-станции монитора. Просто подключите ноутбук к этому монитору с помощью одного кабеля USB-C, чтобы смотреть видео в высоком разрешении и пользоваться высокоскоростной передачей данных, одновременно заряжая и подзаряжая ноутбук.

    Встроенный переключатель KVM для простого переключения между источниками

    С переключателем KVM для интеграции MultiClient вы можете управлять двумя разными ПК с одной конфигурации монитор/мышь/клавиатура. Удобная кнопка позволяет быстро переключаться между источниками. Подойдет для конфигураций, требующих вычислительной мощности двух ПК или для тех, кто использует один большой монитор для работы с двумя разными ПК.

    MultiView позволяет одновременно использовать два подключения

    С монитором высокого разрешения Philips MultiView вам открывается целый мир возможностей подключения. MultiView позволяет подключить сразу два источника сигнала, что позволяет работать с несколькими устройствами одновременно, например с ПК и ноутбуком, для выполнения сложной многозадачной работы.

    DisplayHDR 400 для более реалистичного и потрясающего изображения

    Этот монитор, получивший сертификат DisplayHDR 400 от VESA, выводит изображение на новый уровень по сравнению с мониторами SDR. В отличие от других мониторов HDR, монитор стандарта DisplayHDR 400 гарантирует потрясающую яркость, контрастность и превосходную цветопередачу. Благодаря технологии затемнения и минимальной яркости 400 нит изображение буквально оживает: невероятно глубокие оттенки черного придают изображению глубину и реалистичность. А с расширенным диапазоном новых насыщенных цветов происходящее на экране безраздельно завладеет вашим вниманием и эмоциями.

    PowerSensor позволяет сократить расходы на электроэнергию на 70 %

    Монитор PowerSensor оснащен "датчиком присутствия", который излучает и улавливает безопасные для человека инфракрасные импульсы, определяет присутствие пользователя и автоматически уменьшает яркость монитора, если пользователь не находится рядом. Эта технология позволяет снизить энергопотребление на 70 % и значительно увеличить срок службы монитора.

    Режим LowBlue для продуктивности и защиты глаз

    Исследования показали, что, как и УФ-лучи, коротковолновый синий свет светодиодных дисплеев может негативно воздействовать на глаза, в результате чего со временем зрение может ухудшиться. Режим Philips LowBlue использует интеллектуальную технологию для уменьшения длины волны вредного синего света, что позволяет поддерживать хорошее самочувствие.

    Кристально чистое изображение с UltraWide QHD 3440 x 1440 пикселей

    Эти мониторы Philips обеспечивают кристально чистое изображение с разрешением UltraWide Quad HD 3440 x 1440 пикселей. Мониторы оснащены высокопроизводительными панелями с высокой плотностью пикселей и широким углом обзора 178/178, благодаря чему изображения и графика буквально оживают на глазах. Формат UltraWide 21:9 увеличивает производительность, позволяя проводить наглядное сравнение нескольких документов одновременно и с легкостью просматривать таблицы с большим количеством столбцов. Мониторы Philips с кристально чистым изображением подойдут и требовательным к деталям профессионалам, работающим с программами CAD-CAM, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами.

    Выполняйте безопасный вход с выдвижной камерой

    Инновационная и безопасная веб-камера Philips будет готова к работе при первой необходимости, а после окончания работы будет убрана обратно в монитор. Веб-камера также оснащена современными датчиками распознавания лица Windows Hello, которые помогают выполнять вход в систему Windows менее чем за 2 секунды, что в 3 раза быстрее ввода пароля.

    Технология для устранения мерцания уменьшает нагрузку на глаза

    Из-за особенностей системы управления яркостью на экранах со светодиодной подсветкой изображение может мерцать, что приводит к усталости глаз. Технология Philips для устранения мерцания использует инновационный способ регулировки яркости, обеспечивая более комфортный просмотр.

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      86,36 см/34 дюйма
      Формат изображения
      21:9
      Тип ЖК-панели
      VA, ЖК
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,23175 x 0,23175 мм
      Цвета дисплея
      16,7 M
      Цветовая гамма (стандартная)
      NTSC 98 %*, sRGB 120 %*, Adobe RGB 88 %*
      Цветовая гамма (мин.)
      Цветовой охват BT. 709: 96 %*; цветовой охват DCI-P3: 90 %*
      Коэфф. контрастности (типич.)
      3000:1
      SmartContrast
      80 000 000:1
      Время отклика (типич.)
      4 мс (серый к серому)*
      Угол просмотра
      178º (Г) / 178º (В), при C/R > 10
      Улучшение изображения
      SmartImage
      Максимальное разрешение
      3440 x 1440 с частотой 100 Гц*
      Рабочая область просмотра
      797,2 (Г) x 333,7 (В) — при радиусе изгиба 1500*
      Частота сканирования
      30–160 кГц (Г) / 48–100 Гц (В)
      sRGB
      Да
      Дельта E
      < 2 (sRGB)
      Без мерцания
      Да
      Плотность пикселей
      110 PPI
      Режим LowBlue
      Да
      Покрытие экрана дисплея
      Антиблик, жесткость 2H, матовость 25 %
      SmartUniformity
      93~105 %
      EasyRead
      Да
      Adaptive sync (VRR)
      Да
      HDR
      Сертифицировано DisplayHDR 400 (DP / HDMI)

    • Подключения

      Вход сигнала
      DisplayPort 1.4* — 1 шт., HDMI 2.0 — 1 шт., USB-C 3.2 (2-го поколения) — 1 шт. (восходящий поток, подача питания до 90 Вт)
      Синхронизация входного сигнала
      Раздельная синхронизация
      Аудиовход/аудиовыход
      Выход для наушников
      RJ45
      ЛВС Ethernet ЛВС до 1 Гбит*, включение по сигналу ЛВС
      Выход сигнала
      Выход DisplayPort (DP, USB-C)*
      USB:
      USB-C — 1 шт., USB-B — 1 шт. (восходящий поток), USB 3.2 — 4 шт. (нисходящий поток, 1 с функцией быстрой зарядки B.C 1.2)
      HDCP
      HDCP 2.2 (HDMI / DP)
      HBR3
      HBR3 (USB-C)

    • USB

      Подача питания
      USB PD версии 3.0
      Высокая скорость
      Передача данных и видео
      DP
      Встроенный режим Display Port Alt
      Макс. подача питания через USB-C
      До 90 Вт* (5 В/3 А;7 В/3 А; 9 В/3 А; 10 В/3 А; 12 В/3 А; 15 В/3 А; 20 В/4,5 А)
      USB-C
      Двусторонний соединительный разъем

    • Комфорт

      Встроенные АС
      5 Вт x 2
      Совместимость с системой Plug & Play
      DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10/8.1/8/7
      Удобство пользователя
      SmartImage, Вход, Пользователь, Меню, Вкл./выкл. питание
      Языки экранных меню
      Португальский (Бразилия), Чешский, Голландский, Английский, Французский, Финский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский, Японский, Корейский, Португальский, Польский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Шведский, Традиционный китайский, Турецкий, Украинский
      Другие удобства
      Замок Kensington, Крепление VESA (100x100 мм)
      ПО для управления
      ПО SmartControl
      MultiView
      Режим PIP/PBP*, Устройства 2x
      Встроенная веб-камера
      Выдвижная FHD-камера 2,0 МП с микрофоном и LED-индикатором (для Windows 10 Hello)

    • Подставка

      Настройка высоты
      180 миллиметра
      поворотный
      -180/180 градусов
      Наклон
      -5 ~ 25 градусов

    • Питание

      Режим ECO
      33 Вт (типич.)
      Источник питания
      Встроенный, 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      В выключенном состоянии
      0 Вт с выключателем нулевого энергопотребления
      В активном режиме
      34,1 Вт (типич.) (метод проверки EnergyStar)
      В режиме ожидания
      < 0,5 Вт (типич.)
      LED-индикатор питания
      Режим работы — белый, Режим ожидания — белый (мигающий)
      Маркировка класса энергоэффективности
      F

    • Размеры

      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      904 x 525 x 282 миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      807 x 367 x 110 миллиметра
      Изделие с подставкой (макс. высота)
      807 x 601 x 250 миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      15,48 кг
      Изделие с подставкой (кг)
      11,65 кг
      Изделие без подставки (кг)
      7,95 кг

    • Условия эксплуатации

      Высота
      Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
      Диапазон температур (эксплуатация)
      0–40 °C °C
      Относительная влажность
      20–80 %
      Диапазон температур (хранение)
      -20–60 °C °C
      Среднее время между отказами (экспериментально)
      70 000 ч (без подсветки)

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      PowerSensor, LightSensor, Energy Star, EPEAT*, RoHS
      Доля переработанного пластика
      35%
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %
      Специфические вещества
      Не содержит ртуть, Не содержит ПВХ/бромсодержащий антипирен

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      CB, cETLus, FCC класс B, Маркировка CE, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, УКРАИНСКИЙ, CCC, CEL, RCM

    • Корпус

      Отделка
      Текстура
      Основание
      Черный
      Фронтальная рамка
      Черный
      Задняя панель
      Черный

    • Комплект поставки?

      Кабели
      Кабель HDMI, кабель DP, кабель USB-C – C, кабель питания
      Монитор с подставкой
      Да
      Пользовательская документация
      Да

    Badge-D2C

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    • Радиус изгиба дисплея в мм
    • Максимальное разрешение доступно при передаче сигнала через разъемы USB-C, DP или HDMI.
    • При подключении к порту USB-C: если ваш ПК не поддерживает HBR3, смените режим USB-концентратора на USB 2.0, чтобы обеспечить поддержку разрешения до 3440 x 1440 при 100 Гц.
    • Время отклика соответствует значению SmartResponse
    • Цветовой охват BT. 709 / DCI-P3 на основе CIE1976
    • Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976
    • Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931
    • Цветовой охват Adobe RGB на основе CIE1976
    • В случае если подключение Ethernet кажется медленным, войдите в экранное меню и выберите USB 3.0 или выше, который может поддерживать ЛВС-подключение скоростью до 1 Гбит.
    • Версия DisplayPort 1.4 необходима для HDR
    • Для передачи видео по USB-C ноутбук/устройство должны поддерживать режим USB-C DP Alt
    • Для функции зарядки и подзарядки USB-C ноутбук/устройство должны соответствовать требованиям стандарта подачи питания USB-C Power Delivery. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя или изготовителю ноутбука.
    • Максимальное поддерживаемое количество внешних дисплеев: 1 при использовании USB-C, 2 при использовании DP
    • Максимальное разрешение внешнего монитора будет зависеть от ограничения полосы пропускания.
    • Если ваш монитор подключен через USB-C, а ПК поддерживает HBR3, вы можете использовать функцию MST с максимальным разрешением 3440x1440 при 60 Гц на основном мониторе и 1920x1080 при 60 Гц на втором мониторе. Если ПК не поддерживает HBR3, смените режим USB на 2.0 на основного монитора в меню настроек экрана (OSD) для доступа к функции MST
    • MST имеет более высокий приоритет, чем DP, и оба монитора необходимо перевести в расширенный режим выхода DP через меню OSD; максимальное разрешение основного и второго мониторов может составлять только 3440x1440 при 60 Гц.
    • Стандарт EPEAT действителен только в странах, в которых зарегистрированы продукты Philips. Для получения информации о регистрации в вашей стране посетите веб-сайт https://www.epeat.net/.
    • Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.
    • Продукты и аксессуары, представленные на данной листовке, могут различаться в зависимости от страны и региона.

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