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Удобство подключения
Оцените расширенные возможности широкого изогнутого дисплея Philips Brilliance 34". Всегда в центре внимания: превосходное качество изображения на широком изогнутом дисплее с разрешением Quad HD, а также универсальный разъем USB-C и регулируемая по высоте подставка привнесут в вашу жизнь совершенства.Узнать обо всех преимуществах
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База Compact Ergo — эргономичная подставка для мониторов Philips с регулируемой высотой, уровнем наклона и поворота. Индивидуальная настройка для использования с максимальным комфортом и эргономичностью.
Технология расширенной цветовой палитры обеспечивает более широкий диапазон цветов для великолепного качества изображения. Технология расширяет цветовую гамму и создает более естественный зеленый, яркий красный и насыщенный синий цвет. Пусть ваши медиаданные, изображения и даже рабочие файлы насытятся яркими красками.
Новый универсальный кабель USB 3.1 Type-C с тонким двусторонним штекером заменяет множество различных кабелей. Стандарт USB 3.1 обеспечивает самую высокую скорость передачи данных — в 20 раз быстрее USB 2.0, — позволяя передавать данные с жесткого диска на компьютер быстрее, чем когда-либо. Теперь можно подключать любые периферийные устройства к монитору напрямую, используя всего один кабель от ноутбука, в том числе и для передачи выходного видеосигнала с высоким разрешением с ПК на монитор. Через USB-C с функцией подачи питания также можно заряжать ноутбук от монитора без дополнительных кабелей.
Эти мониторы Philips обеспечивают кристально чистое изображение с разрешением UltraWide Quad HD 3440 x 1440 пикселей. Мониторы оснащены высокопроизводительными панелями с высокой плотностью пикселей и широким углом обзора 178/178, благодаря чему изображения и графика буквально оживают на глазах. Формат UltraWide 21:9 увеличивает производительность, позволяя проводить наглядное сравнение нескольких документов одновременно и с легкостью просматривать таблицы с большим количеством столбцов. Мониторы Philips с кристально чистым изображением подойдут и требовательным к деталям профессионалам, работающим с программами CAD-CAM, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами.
Настольные мониторы с изогнутым корпусом моментально завладеют вашим вниманием. Изогнутый корпус помогает сконцентрироваться, вовлекая пользователя в процесс.
Исследования показали, что, как и УФ-лучи, коротковолновый синий свет светодиодных дисплеев может негативно воздействовать на глаза, в результате чего со временем зрение может ухудшиться. Режим Philips LowBlue использует интеллектуальную технологию для уменьшения длины волны вредного синего света, что позволяет поддерживать хорошее самочувствие.
С монитором высокого разрешения Philips MultiView вам открывается целый мир возможностей подключения. MultiView позволяет подключить сразу два источника сигнала, что позволяет работать с несколькими устройствами одновременно, например с ПК и ноутбуком, для выполнения сложной многозадачной работы.
Новый дисплей Philips оснащен тонкой рамкой. Она практически незаметна и максимально увеличивает область просмотра. Дисплеи с ультратонкой рамкой особенно подходят для работы в многоэкранном режиме с такими приложениями, как игры, профессиональные приложения для графического дизайна и другие — создается впечатление, будто вы смотрите на один большой экран.
Передача данных по интерфейсу USB 3.0 осуществляется со скоростью 5 Гбит/с, что почти в 10 раз быстрее, чем по стандарту USB 2.0 — вы можете значительно сократить время передачи данных и сэкономить деньги. Обладая увеличенной пропускной способностью, высокой скоростью передачи данных, улучшенными возможностями управления питанием и отличной общей производительностью, USB 3.0 соответствует последним мировым стандартам и позволяет использовать запоминающие устройства большего объема. Теперь вам больше не придется ждать, пока устройство зарядится. Новая функция FastCharge обеспечивает удобную быструю зарядку. Также стандарт USB 3.0 имеет обратную совместимость с устройствами USB 2.0.
Для качественного воспроизведения видео и плавного игрового процесса необходимо, чтобы видеоряд отображался максимально четко и плавно. Изображение на этом дисплее Philips обновляется с частотой 100 кадров в секунду, то есть гораздо быстрее, чем на обычном дисплее. При более низком значении частоты кадров изображение противника на экране может перемещаться рывками, а значит, в него будет намного сложнее попасть. Благодаря частоте обновления 100 Гц траектория движения противника отображается невероятно плавно — кадр за кадром, помогая вам лучше прицелиться.
Изображение/дисплей
Подключения
Комфорт
Подставка
Питание
Размеры
Вес
Условия эксплуатации
Забота об окружающей среде
Соответствие стандартам
Корпус
Комплект поставки?
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