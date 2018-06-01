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    Brilliance Изогнутый дисплей UltraWide с разъемом USB-C

    349P7FUBEB/00

    Удобство подключения

    Оцените расширенные возможности широкого изогнутого дисплея Philips Brilliance 34". Всегда в центре внимания: превосходное качество изображения на широком изогнутом дисплее с разрешением Quad HD, а также универсальный разъем USB-C и регулируемая по высоте подставка привнесут в вашу жизнь совершенства.

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    Brilliance Изогнутый дисплей UltraWide с разъемом USB-C

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    Удобство подключения

    с инновационным портом USB-C

    • P Line
    • 86,36 см (34")
    • 3440 x 1440 (WQHD)
    Регулировка наклона, поворота и высоты для максимального удобства просмотра

    Регулировка наклона, поворота и высоты для максимального удобства просмотра

    База Compact Ergo — эргономичная подставка для мониторов Philips с регулируемой высотой, уровнем наклона и поворота. Индивидуальная настройка для использования с максимальным комфортом и эргономичностью.

    Расширенная цветовая палитра для яркости изображения

    Технология расширенной цветовой палитры обеспечивает более широкий диапазон цветов для великолепного качества изображения. Технология расширяет цветовую гамму и создает более естественный зеленый, яркий красный и насыщенный синий цвет. Пусть ваши медиаданные, изображения и даже рабочие файлы насытятся яркими красками.

    Один кабель USB-C для всех подключений

    Новый универсальный кабель USB 3.1 Type-C с тонким двусторонним штекером заменяет множество различных кабелей. Стандарт USB 3.1 обеспечивает самую высокую скорость передачи данных — в 20 раз быстрее USB 2.0, — позволяя передавать данные с жесткого диска на компьютер быстрее, чем когда-либо. Теперь можно подключать любые периферийные устройства к монитору напрямую, используя всего один кабель от ноутбука, в том числе и для передачи выходного видеосигнала с высоким разрешением с ПК на монитор. Через USB-C с функцией подачи питания также можно заряжать ноутбук от монитора без дополнительных кабелей.

    Кристально чистое изображение с UltraWide QHD 3440 x 1440 пикселей

    Эти мониторы Philips обеспечивают кристально чистое изображение с разрешением UltraWide Quad HD 3440 x 1440 пикселей. Мониторы оснащены высокопроизводительными панелями с высокой плотностью пикселей и широким углом обзора 178/178, благодаря чему изображения и графика буквально оживают на глазах. Формат UltraWide 21:9 увеличивает производительность, позволяя проводить наглядное сравнение нескольких документов одновременно и с легкостью просматривать таблицы с большим количеством столбцов. Мониторы Philips с кристально чистым изображением подойдут и требовательным к деталям профессионалам, работающим с программами CAD-CAM, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами.

    Дисплей с изогнутым корпусом для максимальных впечатлений

    Настольные мониторы с изогнутым корпусом моментально завладеют вашим вниманием. Изогнутый корпус помогает сконцентрироваться, вовлекая пользователя в процесс.

    Режим LowBlue для продуктивности и защиты глаз

    Исследования показали, что, как и УФ-лучи, коротковолновый синий свет светодиодных дисплеев может негативно воздействовать на глаза, в результате чего со временем зрение может ухудшиться. Режим Philips LowBlue использует интеллектуальную технологию для уменьшения длины волны вредного синего света, что позволяет поддерживать хорошее самочувствие.

    MultiView позволяет одновременно использовать два подключения

    С монитором высокого разрешения Philips MultiView вам открывается целый мир возможностей подключения. MultiView позволяет подключить сразу два источника сигнала, что позволяет работать с несколькими устройствами одновременно, например с ПК и ноутбуком, для выполнения сложной многозадачной работы.

    Дисплей с тонкой рамкой для безграничных возможностей отображения

    Новый дисплей Philips оснащен тонкой рамкой. Она практически незаметна и максимально увеличивает область просмотра. Дисплеи с ультратонкой рамкой особенно подходят для работы в многоэкранном режиме с такими приложениями, как игры, профессиональные приложения для графического дизайна и другие — создается впечатление, будто вы смотрите на один большой экран.

    Концентратор USB 3.0 для удобного доступа и быстрой зарядки

    Передача данных по интерфейсу USB 3.0 осуществляется со скоростью 5 Гбит/с, что почти в 10 раз быстрее, чем по стандарту USB 2.0 — вы можете значительно сократить время передачи данных и сэкономить деньги. Обладая увеличенной пропускной способностью, высокой скоростью передачи данных, улучшенными возможностями управления питанием и отличной общей производительностью, USB 3.0 соответствует последним мировым стандартам и позволяет использовать запоминающие устройства большего объема. Теперь вам больше не придется ждать, пока устройство зарядится. Новая функция FastCharge обеспечивает удобную быструю зарядку. Также стандарт USB 3.0 имеет обратную совместимость с устройствами USB 2.0.

    Частота обновления 100 Гц обеспечивает плавное отображение

    Для качественного воспроизведения видео и плавного игрового процесса необходимо, чтобы видеоряд отображался максимально четко и плавно. Изображение на этом дисплее Philips обновляется с частотой 100 кадров в секунду, то есть гораздо быстрее, чем на обычном дисплее. При более низком значении частоты кадров изображение противника на экране может перемещаться рывками, а значит, в него будет намного сложнее попасть. Благодаря частоте обновления 100 Гц траектория движения противника отображается невероятно плавно — кадр за кадром, помогая вам лучше прицелиться.

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      86,36 см/34 дюйма
      Формат изображения
      21:9
      Тип ЖК-панели
      MVA
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,232 x 0,232 мм
      Цвета дисплея
      16,7 M
      Цветовая гамма (стандартная)
      NTSC: 99,8 %*, sRGB: 117,3 %*
      Коэфф. контрастности (типич.)
      3000:1
      SmartContrast
      100 000 000:1
      Время отклика (типич.)
      4 мс (серый к серому)*
      Угол просмотра
      178º (Г) / 178º (В), при C/R > 10
      Улучшение изображения
      SmartImage
      Рабочая область просмотра
      797,22 (Г) x 333,72 (В) — при радиусе изгиба 1800*
      Частота сканирования
      DisplayPort, USB-C: 30–160 кГц (Г)/40–102 Гц (В), HDMI: 23–102 Гц (В)
      sRGB
      Да
      Без мерцания
      Да
      Плотность пикселей
      109,68 PPI
      Режим LowBlue
      Да
      Покрытие экрана дисплея
      Антиблик, матовость 25 %
      AMD FreeSync™ technology
      Да

    • Подключения

      Вход сигнала
      DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 — 1 шт., USB-C (PD до 65 Вт)
      USB
      USB 3.0 — 3 шт. (1 шт. для быстрой зарядки)*
      Синхронизация входного сигнала
      Раздельная синхронизация, Синхронизация по зеленому
      Аудиовход/аудиовыход
      Аудиовход ПК, Выход для наушников

    • Комфорт

      Встроенные АС
      5 Вт x 2
      Совместимость с системой Plug & Play
      DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10/8.1/8/7
      Удобство пользователя
      Меню/ОК, Пользователь/вниз, SmartImage/назад, Multiview/вверх, Вкл./выкл. питание
      Языки экранных меню
      Португальский (Бразилия), Чешский, Голландский, Английский, Французский, Финский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский, Японский, Корейский, Португальский, Польский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Шведский, Традиционный китайский, Турецкий, Украинский
      Другие удобства
      Замок Kensington, Крепление VESA (100x100 мм)
      ПО для управления
      ПО SmartControl
      MultiView
      Режим PIP/PBP*, Устройства 2x

    • Подставка

      Настройка высоты
      180 миллиметра
      поворотный
      - 170/+ 170 градусов
      Наклон
      -5/20 градусов

    • Питание

      Источник питания
      Внешнее, 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      В выключенном состоянии
      < 0,3 Вт (типич.)
      В активном режиме
      67,09 Вт (типич.)
      В режиме ожидания
      < 0,5 Вт (типич.)
      LED-индикатор питания
      Режим работы — белый, Режим ожидания — белый (мигающий)

    • Размеры

      Изделие с подставкой (мм)
      810 x 621 x 311 миллиметра
      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      944 x 578 x 224 миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      810 x 369 x 98 миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      14,88 кг
      Изделие с подставкой (кг)
      9,60 кг
      Изделие без подставки (кг)
      6,60 кг

    • Условия эксплуатации

      Высота
      Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
      Диапазон температур (эксплуатация)
      от 0 °C до 40 °C °C
      Среднее время между отказами
      50 000 (без подсветки) часов
      Относительная влажность
      20–80 %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 °C до 60 °C °C

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      RoHS, Не содержит ртуть, WEEE
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      Маркировка CE, CU-EAC, RCM, CB, GS, TUV/ISO9241-307, SEMKO, MEPS

    • Корпус

      Цвет
      Черный
      Отделка
      Текстура
      Основание
      Черный/серебристый

    • Комплект поставки?

      Кабели
      Кабель USB-C/C, кабель USB-C/A, кабель HDMI, кабель DP, аудиокабель, кабель питания
      Монитор с подставкой
      Да
      Пользовательская документация
      Да

    Badge-D2C

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    • Радиус изгиба дисплея в мм
    • Максимальное разрешение доступно при передаче сигнала через разъемы USB-C, DP или HDMI.
    • Для передачи видео по USB-C ноутбук/устройство должны поддерживать режим USB-C DP Alt
    • Общий доступ к экрану, потоковая передача видео и аудио через Интернет могут снизить скорость сетевого подключения. Общее качество видео и аудио зависит от используемого оборудования, пропускной способности сети и скорости подключения.
    • Для функции зарядки и подзарядки USB-C ноутбук/устройство должны соответствовать требованиям стандарта подачи питания USB-C Power Delivery. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя или изготовителю ноутбука.
    • Время отклика соответствует значению SmartResponse
    • Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976
    • Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931
    • Advanced Micro Devices, Inc., 2020 г. Все права защищены. AMD, логотип AMD в виде стрелки, AMD FreeSync™ и их сочетание являются зарегистрированными товарными знаками компании Advanced Micro Devices, Inc. Другие названия товаров, используемые в этом документе, приведены исключительно с целью аутентификации и могут являться товарными знаками соответствующих компаний.
    • Не поддерживает одновременное подключение по USB-C и HDMI для режима PIP/PBP
    • Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.

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