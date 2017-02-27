Частота обновления 100 Гц обеспечивает плавное отображение

Для качественного воспроизведения видео и плавного игрового процесса необходимо, чтобы видеоряд отображался максимально четко и плавно. Изображение на этом дисплее Philips обновляется с частотой 100 кадров в секунду, то есть гораздо быстрее, чем на обычном дисплее. При более низком значении частоты кадров изображение противника на экране может перемещаться рывками, а значит, в него будет намного сложнее попасть. Благодаря частоте обновления 100 Гц траектория движения противника отображается невероятно плавно — кадр за кадром, помогая вам лучше прицелиться.