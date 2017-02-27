349X7FJEW/00
Совершенный дизайн, панорамный обзор
Philips UltraWide с диагональю 34" поражает яркой цветопередачей и кристально четким изображением с разрешением 3440 x 1440. Этот потрясающий дисплей UltraWide с регулируемой высотой обеспечивает панорамный обзор.Узнать обо всех преимуществах
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Интерфейс DisplayPort осуществляет прямую передачу цифровых сигналов с компьютера на монитор без преобразования. DisplayPort превосходит стандарт DVI и полностью поддерживает передачу данных с помощью 15-метрового кабеля со скоростью 10,8 Гбит/с. Высокая производительность и нулевая задержка обеспечивают наиболее быструю частоту обновления изображения. Поэтому интерфейс DisplayPort — это лучший выбор не только для повседневного использования дома или на работе, но и для ресурсоемких игр, просмотра фильмов, редактирования видео и т. д. А вопросы совместимости решаются использованием различных адаптеров.
Наслаждайтесь четким ярким изображением и звуком благодаря простому подключению с помощью одного кабеля. Устройство HDMI-ready обладает всем необходимым аппаратным обеспечением для работы через интерфейс HDMI (High-Definition Multimedia Interface). С помощью одного HDMI-кабеля можно передавать цифровой видео- и аудиоконтент высокого качества (до разрешения 4K/UHD при частоте 60 Гц) с ПК или с любого количества аудио- и видеоисточников (включая телеприставки, плееры DVD, ресиверы A/В и видеокамеры).
Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.
Настольные мониторы с изогнутым корпусом моментально завладеют вашим вниманием. Изогнутый корпус помогает сконцентрироваться, вовлекая пользователя в процесс.
Новый дисплей Philips оснащен тонкой рамкой. Она практически незаметна и максимально увеличивает область просмотра. Дисплеи с ультратонкой рамкой особенно подходят для работы в многоэкранном режиме с такими приложениями, как игры, профессиональные приложения для графического дизайна и другие — создается впечатление, будто вы смотрите на один большой экран.
Для качественного воспроизведения видео и плавного игрового процесса необходимо, чтобы видеоряд отображался максимально четко и плавно. Изображение на этом дисплее Philips обновляется с частотой 100 кадров в секунду, то есть гораздо быстрее, чем на обычном дисплее. При более низком значении частоты кадров изображение противника на экране может перемещаться рывками, а значит, в него будет намного сложнее попасть. Благодаря частоте обновления 100 Гц траектория движения противника отображается невероятно плавно — кадр за кадром, помогая вам лучше прицелиться.
Эти мониторы Philips обеспечивают кристально чистое изображение с разрешением UltraWide Quad HD 3440 x 1440 пикселей. Мониторы оснащены высокопроизводительными панелями с высокой плотностью пикселей и широким углом обзора 178/178, благодаря чему изображения и графика буквально оживают на глазах. Формат UltraWide 21:9 увеличивает производительность, позволяя проводить наглядное сравнение нескольких документов одновременно и с легкостью просматривать таблицы с большим количеством столбцов. Мониторы Philips с кристально чистым изображением подойдут и требовательным к деталям профессионалам, работающим с программами CAD-CAM, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами.
База Ergo — это эргономичная подставка для мониторов Philips с регулируемой высотой и уровнем наклона. Возможна индивидуальная настройка для использования с максимальным комфортом и эффективностью.
Технология расширенной цветовой палитры обеспечивает более широкий диапазон цветов для великолепного качества изображения. Технология расширяет цветовую гамму и создает более естественный зеленый, яркий красный и насыщенный синий цвет. Пусть ваши медиаданные, изображения и даже рабочие файлы насытятся яркими красками.
Передача данных по интерфейсу USB 3.0 осуществляется со скоростью 5 Гбит/с, что почти в 10 раз быстрее, чем по стандарту USB 2.0, что позволяет значительно сократить время передачи данных и сэкономить вам время и деньги. Обладая увеличенной пропускной способностью, высокой скоростью передачи данных, эффективным управлением питанием и отличной общей производительностью, USB 3.0 соответствует мировым стандартам, позволяя использовать устройства памяти большего объема. Благодаря технологии Sync-N-Go вам больше не придется ждать, когда освободится пропускной канал. Обратная совместимость с устройствами USB 2.0 гарантирует защиту ваших вложений в эти устройства.
Благодаря новому монитору Philips вам больше не нужно выбирать между разрывами изображения и задержкой кадров во время игрового процесса. Технология AMD FreeSync™ обеспечивает плавный вывод изображения без помех практически при любой частоте кадров и быстрый отклик.
С монитором высокого разрешения Philips MultiView вам открывается целый мир возможностей подключения. MultiView позволяет подключить сразу два источника сигнала, что позволяет работать с несколькими устройствами одновременно, например с ПК и ноутбуком, для выполнения сложной многозадачной работы.
Изображение/дисплей
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Размеры
Вес
Условия эксплуатации
Забота об окружающей среде
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