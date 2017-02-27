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    Brilliance Изогнутый ЖК-дисплей UltraWide

    349X7FJEW/00

    Совершенный дизайн, панорамный обзор

    Philips UltraWide с диагональю 34" поражает яркой цветопередачей и кристально четким изображением с разрешением 3440 x 1440. Этот потрясающий дисплей UltraWide с регулируемой высотой обеспечивает панорамный обзор.

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    Brilliance Изогнутый ЖК-дисплей UltraWide

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    Совершенный дизайн, панорамный обзор

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    • X Line
    • 86,36 см (34")
    • 3440 x 1440 (WQHD)

    Разъем DisplayPort для наилучшего качества изображения

    Интерфейс DisplayPort осуществляет прямую передачу цифровых сигналов с компьютера на монитор без преобразования. DisplayPort превосходит стандарт DVI и полностью поддерживает передачу данных с помощью 15-метрового кабеля со скоростью 10,8 Гбит/с. Высокая производительность и нулевая задержка обеспечивают наиболее быструю частоту обновления изображения. Поэтому интерфейс DisplayPort — это лучший выбор не только для повседневного использования дома или на работе, но и для ресурсоемких игр, просмотра фильмов, редактирования видео и т. д. А вопросы совместимости решаются использованием различных адаптеров.

    Технология HDMI для быстрого цифрового соединения

    Наслаждайтесь четким ярким изображением и звуком благодаря простому подключению с помощью одного кабеля. Устройство HDMI-ready обладает всем необходимым аппаратным обеспечением для работы через интерфейс HDMI (High-Definition Multimedia Interface). С помощью одного HDMI-кабеля можно передавать цифровой видео- и аудиоконтент высокого качества (до разрешения 4K/UHD при частоте 60 Гц) с ПК или с любого количества аудио- и видеоисточников (включая телеприставки, плееры DVD, ресиверы A/В и видеокамеры).

    Встроенные стерео АС для воспроизведения мультимедиа

    Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.

    Дисплей с изогнутым корпусом для максимальных впечатлений

    Настольные мониторы с изогнутым корпусом моментально завладеют вашим вниманием. Изогнутый корпус помогает сконцентрироваться, вовлекая пользователя в процесс.

    Дисплей с тонкой рамкой для безграничных возможностей отображения

    Новый дисплей Philips оснащен тонкой рамкой. Она практически незаметна и максимально увеличивает область просмотра. Дисплеи с ультратонкой рамкой особенно подходят для работы в многоэкранном режиме с такими приложениями, как игры, профессиональные приложения для графического дизайна и другие — создается впечатление, будто вы смотрите на один большой экран.

    Частота обновления 100 Гц обеспечивает плавное отображение

    Для качественного воспроизведения видео и плавного игрового процесса необходимо, чтобы видеоряд отображался максимально четко и плавно. Изображение на этом дисплее Philips обновляется с частотой 100 кадров в секунду, то есть гораздо быстрее, чем на обычном дисплее. При более низком значении частоты кадров изображение противника на экране может перемещаться рывками, а значит, в него будет намного сложнее попасть. Благодаря частоте обновления 100 Гц траектория движения противника отображается невероятно плавно — кадр за кадром, помогая вам лучше прицелиться.

    Кристально чистое изображение с UltraWide QHD 3440 x 1440 пикселей

    Эти мониторы Philips обеспечивают кристально чистое изображение с разрешением UltraWide Quad HD 3440 x 1440 пикселей. Мониторы оснащены высокопроизводительными панелями с высокой плотностью пикселей и широким углом обзора 178/178, благодаря чему изображения и графика буквально оживают на глазах. Формат UltraWide 21:9 увеличивает производительность, позволяя проводить наглядное сравнение нескольких документов одновременно и с легкостью просматривать таблицы с большим количеством столбцов. Мониторы Philips с кристально чистым изображением подойдут и требовательным к деталям профессионалам, работающим с программами CAD-CAM, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами.

    Регулировка высоты для улучшенной эргономичности и удобства

    База Ergo — это эргономичная подставка для мониторов Philips с регулируемой высотой и уровнем наклона. Возможна индивидуальная настройка для использования с максимальным комфортом и эффективностью.

    Расширенная цветовая палитра для яркости изображения

    Технология расширенной цветовой палитры обеспечивает более широкий диапазон цветов для великолепного качества изображения. Технология расширяет цветовую гамму и создает более естественный зеленый, яркий красный и насыщенный синий цвет. Пусть ваши медиаданные, изображения и даже рабочие файлы насытятся яркими красками.

    Порт USB 3.0 для быстрой передачи данных и удобной зарядки телефона

    Передача данных по интерфейсу USB 3.0 осуществляется со скоростью 5 Гбит/с, что почти в 10 раз быстрее, чем по стандарту USB 2.0, что позволяет значительно сократить время передачи данных и сэкономить вам время и деньги. Обладая увеличенной пропускной способностью, высокой скоростью передачи данных, эффективным управлением питанием и отличной общей производительностью, USB 3.0 соответствует мировым стандартам, позволяя использовать устройства памяти большего объема. Благодаря технологии Sync-N-Go вам больше не придется ждать, когда освободится пропускной канал. Обратная совместимость с устройствами USB 2.0 гарантирует защиту ваших вложений в эти устройства.

    Технология AMD FreeSync™ для сглаженного игрового процесса

    Благодаря новому монитору Philips вам больше не нужно выбирать между разрывами изображения и задержкой кадров во время игрового процесса. Технология AMD FreeSync™ обеспечивает плавный вывод изображения без помех практически при любой частоте кадров и быстрый отклик.

    MultiView позволяет одновременно использовать два подключения

    С монитором высокого разрешения Philips MultiView вам открывается целый мир возможностей подключения. MultiView позволяет подключить сразу два источника сигнала, что позволяет работать с несколькими устройствами одновременно, например с ПК и ноутбуком, для выполнения сложной многозадачной работы.

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      86,36 см/34 дюйма
      Формат изображения
      21:9
      Тип ЖК-панели
      VA, ЖК
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,232 x 0,232 мм
      Цвета дисплея
      16,7 M
      Цветовая гамма (стандартная)
      NTSC: 99,8 %*, sRGB: 117,3 %*
      Коэфф. контрастности (типич.)
      3000:1
      SmartContrast
      100 000 000:1
      Время отклика (типич.)
      4 мс (серый к серому)*
      Угол просмотра
      178º (Г) / 178º (В), при C/R > 10
      Улучшение изображения
      Игровой режим SmartImage
      Рабочая область просмотра
      797,22 (Г) x 333,72 (В) — при радиусе изгиба 1800*
      Частота сканирования
      58–148 кГц (Г) / 40–100 Гц (В)
      sRGB
      Да
      Без мерцания
      Да
      Плотность пикселей
      109,68 PPI
      AMD FreeSync™ technology
      Да

    • Подключения

      Вход сигнала
      DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 1
      USB
      USB 3.0 — 4 шт. (1 шт. для быстрой зарядки)*
      Синхронизация входного сигнала
      Раздельная синхронизация, Синхронизация по зеленому
      Аудиовход/аудиовыход
      Аудиовход ПК, Выход для наушников

    • Комфорт

      Встроенные АС
      5 Вт x 2
      Совместимость с системой Plug & Play
      DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10/8.1/8/7
      Удобство пользователя
      Меню/ОК, Пользователь/вверх, Игровой режим SmartImage / назад, MultiView/вниз, Вкл./выкл. питание, Режим Low Blue
      Языки экранных меню
      Португальский (Бразилия), Чешский, Голландский, Английский, Французский, Финский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский, Японский, Корейский, Португальский, Польский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Шведский, Традиционный китайский, Турецкий, Украинский
      Другие удобства
      Замок Kensington, Крепление VESA (100x100 мм)
      ПО для управления
      ПО SmartControl
      MultiView
      Режим PIP/PBP, Устройства 2x

    • Подставка

      Настройка высоты
      150 миллиметра
      Наклон
      -5/20 градусов

    • Питание

      Источник питания
      100—240 В перем. тока, 50—60 Гц, Внешнее
      В выключенном состоянии
      0,3 Вт (типич.)
      В активном режиме
      69,55 Вт (типич.)
      В режиме ожидания
      0,3 Вт (типич.)
      LED-индикатор питания
      Режим работы — белый, Режим ожидания — белый (мигающий)

    • Размеры

      Изделие с подставкой (мм)
      810 x 444 x 292 миллиметра
      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      946 x 576 x 388 миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      810 x 369 x 98 миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      13,74 кг
      Изделие с подставкой (кг)
      8,21 кг
      Изделие без подставки (кг)
      6,43 кг

    • Условия эксплуатации

      Высота
      Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
      Диапазон температур (эксплуатация)
      от 0 °C до 40 °C °C
      Среднее время между отказами
      50 000 (без подсветки) часов
      Относительная влажность
      20–80 %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 °C до 60 °C °C

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      RoHS, Не содержит ртуть
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      Маркировка CE, FCC класс B, CU-EAC, WEEE, TUV/ISO9241-307, RCM, CCC, PSB

    • Корпус

      Цвет
      Белый
      Отделка
      Глянцевое покрытие
      Основание
      Серебристое/хром

    • Комплект поставки?

      Кабели
      Кабель HDMI, кабель DP, кабель USB, аудиокабель, кабель питания
      Монитор с подставкой
      Да
      Пользовательская документация
      Да

    Badge-D2C

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    • Радиус изгиба дисплея в мм
    • Максимальное разрешение доступно при передаче сигнала через видеовходы HDMI и DP.
    • Время отклика соответствует значению SmartResponse
    • Быстрая зарядка по стандарту USB BC 1.2
    • Advanced Micro Devices, Inc., 2020 г. Все права защищены. AMD, логотип AMD в виде стрелки, AMD FreeSync™ и их сочетание являются зарегистрированными товарными знаками компании Advanced Micro Devices, Inc. Другие названия товаров, используемые в этом документе, приведены исключительно с целью аутентификации и могут являться товарными знаками соответствующих компаний.
    • Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976
    • Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931

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