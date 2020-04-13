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    Gaming Monitor Дисплей 4K HDR с подсветкой Ambiglow

    558M1RY/00

    Общая оценка / 5
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    Новые впечатления от игры на консолях

    Этот дисплей Momentum оснащен акустической системой от легендарного производителя Bowers & Wilkins, что позволяет использовать его с современными консолями. Погружайтесь в игры и фильмы с этим большим и стильным дисплеем. Получайте сильные впечатления от игрового процесса благодаря оптимальному звучанию и качественному изображению.

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    Gaming Monitor Дисплей 4K HDR с подсветкой Ambiglow

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    Новые впечатления от игры на консолях

    • Momentum
    • 139,7 см (55")
    • 3840 x 2160 (4K UHD)
    Световой ореол Ambiglow делает впечатления ярче

    Световой ореол Ambiglow делает впечатления ярче

    Подсветка Ambiglow — это новые впечатления от просмотра. Инновационная технология Ambiglow улучшает изображение, создавая световой ореол на мониторе. Быстрый процессор анализирует входящий контент и постоянно адаптирует цвет и яркость излучаемого света в соответствии с изображением. Прекрасно дополняет фильмы, спортивные трансляции и игры. Philips Ambiglow — принципиально новый уникальный уровень просмотра и погружения в происходящее на экране.

    SmartImage HDR обеспечивает оптимальный просмотр HDR-контента

    SmartImage HDR обеспечивает оптимальный просмотр HDR-контента

    Выберите один из режимов SmartImage HDR в соответствии со своими потребностями. HDR Игра: оптимизация под видеоигры. Высокая контрастность обеспечивает яркость сцены и позволяет замечать врагов, которые прячутся в тенях. HDR Фильм: идеально для просмотра фильмов. Более оптимальный контраст и яркость для реалистичной картинки с эффектом погружения. HDR Фото: более яркие оттенки красного, зеленого и синего. DisplayHDR: сертифицировано VESA DisplayHDR*. Пользовательский: настраивайте параметры в меню изображения. * См. спецификацию для цветокоррекции HDR.

    Технология UltraClear и разрешение 4K UHD (3840 x 2160) для максимальной четкости

    Технология UltraClear и разрешение 4K UHD (3840 x 2160) для максимальной четкости

    Эти дисплеи Philips оснащены качественными панелями и обеспечивают невероятно четкое изображение в формате 4K UHD (3840 x 2160). Дисплеи Philips с кристально чистым изображением подойдут и требовательным к деталям профессионалам, работающим с программами CAD, и специалистам по 3D-графике, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами.

    AMD FreeSync™ Premium Pro: плавный игровой процесс с минимальной задержкой

    AMD FreeSync™ Premium Pro: плавный игровой процесс с минимальной задержкой

    Для геймеров не должно существовать выбора между низкой частотой обновления и малой производительностью в играх. AMD FreeSync™ Premium Pro создает игровой процесс в формате HDR — сочетание плавного обновления изображения и высокого динамического диапазона при сохранении низкой задержки обновления.

    Частота обновления 120 Гц обеспечивает плавный и четкий видеоряд

    Частота обновления 120 Гц обеспечивает плавный и четкий видеоряд

    Для интенсивного гейминга требуется максимально четкий и плавный видеоряд. Этот дисплей Philips обеспечивает частоту обновления 120 кадров в секунду, что гораздо выше в сравнении с обычными дисплеями, на которых изображение противника на экране может перемещаться рывками, не давая навести прицел. Частота обновления 120 Гц делает движения противника на дисплее невероятно плавными и легко отслеживаемыми кадр за кадром, помогая вам прицелиться. Минимальная задержка ввода и отсутствие прерывистости изображения делают этот игровой дисплей Philips потрясающим компаньоном для битв.

    Низкая задержка ввода сокращает время задержки сигнала между устройствами и монитором

    Низкая задержка ввода сокращает время задержки сигнала между устройствами и монитором

    Задержка ввода — это время, которое проходит между выполнением действия на подключенных устройствах и выведением результата на экран. Низкая задержка ввода сокращает временной интервал между вводом команды на ваших устройствах и принятием сигнала монитором, значительно облегчая прохождение видеоигр с высокими требованиями к отзывчивости и времени реагирования, что особенно важно для тех, кто играет в динамичные и быстрые видеоигры.

    Технология для устранения мерцания уменьшает нагрузку на глаза

    Технология для устранения мерцания уменьшает нагрузку на глаза

    Из-за особенностей системы управления яркостью на экранах со светодиодной подсветкой изображение может мерцать, что приводит к усталости глаз. Технология Philips для устранения мерцания использует инновационный способ регулировки яркости, обеспечивая более комфортный просмотр.

    MultiView позволяет одновременно использовать два подключения

    MultiView позволяет одновременно использовать два подключения

    С монитором высокого разрешения Philips MultiView вам открывается целый мир возможностей подключения. MultiView позволяет подключить сразу два источника сигнала, что позволяет работать с несколькими устройствами одновременно, например с ПК и ноутбуком, для выполнения сложной многозадачной работы.

    Встроенный сабвуфер, среднечастотный и высокочастотный динамики для качественного звучания

    Шесть звуковых режимов для оптимальной игры, просмотра или прослушивания. Спорт и гонки: создайте эффект присутствия при игре в гоночные или спортивные симуляторы. RPG и приключения: погрузитесь в объемное и атмосферное звучание. Шутеры и экшн: оцените энергичный и мощный звук для максимального реализма. Просмотр фильмов: наслаждайтесь саундтреком и просматривайте фильмы с полным погружением. Музыка: режим True Sound от Bowers & Wilkins обеспечит воспроизведение с передачей всех нюансов звучания. Пользовательский: настраивайте параметры в меню эквалайзера под свои особые предпочтения.

    Динамик покрыт премиальной тканью от Kvadrat

    Идеальному звуку ничего не должно препятствовать. Саундбар на этом дисплее Philips имеет премиальную ткань динамика, созданную на высокотехнологичном производстве Kvadrat. Этот красивый материал с примесью шерсти является акустически прозрачным и не задерживает ни единой детали, обеспечивая идеальное звучание.

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      55 дюймов/139,7 см
      Формат изображения
      16:9
      Тип ЖК-панели
      VA, ЖК
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,315 x 0,315 мм
      Оптимальное разрешение
      HDMI: 3840 x 2160 при 60 Гц, 2560 x 1440 при 120 Гц; DP: 3840 x 2160 при 120 Гц
      Яркость
      Обычный режим: 750 кд/м2; режим HDR: 1200  кд/м²
      Цвета дисплея
      1,07 млрд. цветов
      Цветовая гамма (стандартная)
      NTSC 104 %*, sRGB 125 %*
      Цветовая гамма (мин.)
      Охват DCI-P3: 95 %*
      Коэфф. контрастности (типич.)
      4000:1
      SmartContrast
      Mega Infinity DCR
      Время отклика (типич.)
      4 мс (серый к серому)
      Угол просмотра
      • 178º (Г) / 178º (В)
      • @ C/R > 10
      Улучшение изображения
      Игровой режим SmartImage
      Рабочая область просмотра
      1209,6 (Г) x 680,4 (В) мм
      Частота сканирования
      HDMI: 30–160 кГц (Г) / 40–60 Гц (В); DP: 30–270 кГц (Г) / 48–120 Гц (В)
      sRGB
      Да
      Дельта E
      < 2 (sRGB)
      Без мерцания
      Да
      Плотность пикселей
      80 PPI
      Режим LowBlue
      Да
      SmartUniformity
      95~103 %
      Низкая задержка ввода
      Да
      Технология AMD FreeSync™
      Premium Pro
      HDR
      Сертифицировано DisplayHDR 1000
      Ambiglow
      Трехсторонняя

    • Подключения

      Вход сигнала
      • DisplayPort 1.4 — 1 шт.
      • HDMI 2.0 x 3
      Синхронизация входного сигнала
      Раздельная синхронизация
      Аудиовход/аудиовыход
      Выход для наушников
      USB:
      USB-B — 1 шт. (восходящий поток), USB 3.2 — 4 шт. (нисходящий поток, 2 с функцией быстрой зарядки BC 1.2)

    • Комфорт

      Совместимость с системой Plug & Play
      • DDC CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10/8.1/8/7
      Удобство пользователя
      • Вкл./выкл. питание
      • Меню/ОК
      • Ввод/вверх
      • Звуковой режим/выкл.
      • Игровой режим SmartImage/Назад
      Языки экранных меню
      • Португальский (Бразилия)
      • Чешский
      • Голландский
      • Английский
      • Финский
      • Французский
      • Немецкий
      • Греческий
      • Венгерский
      • Итальянский
      • Японский
      • Корейский
      • Польский
      • Португальский
      • Русский
      • Испанский
      • Упрощенный китайский
      • Шведский
      • Турецкий
      • Традиционный китайский
      • Украинский
      Другие удобства
      • Замок Kensington
      • Крепление VESA (200 x 200 мм)
      MultiView
      • Режим PIP/PBP
      • Устройства 2x

    • Звук

      Выходная мощность
      40 Вт (RMS), 2.1-канальный звук, звук от Bowers & Wilkins
      Улучшение звука
      DTS Sound
      Конфигурация динамика
      ВЧ-динамик x2, 10 Вт среднечастотный динамик x2, 20 Вт сабвуфер x1

    • Подставка

      Наклон
      -5/10  градусов

    • Питание

      Источник питания
      • Внутреннее
      • 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      В выключенном состоянии
      0,3 Вт (типич.)
      В активном режиме
      122,96 Вт (типич.)
      В режиме ожидания
      0,5 Вт (станд.)
      LED-индикатор питания
      • Работает: Н/Д
      • Выкл.: красный
      • Режим ожидания: красный (пульсирует)
      Маркировка класса энергоэффективности
      G

    • Размеры

      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      1390 x 990 x 376  миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      1232 x 715 x 102  миллиметра
      Изделие с подставкой (макс. высота)
      1232 x 834 x 308  миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      34,31  кг
      Изделие с подставкой (кг)
      26,5  кг
      Изделие без подставки (кг)
      22,7  кг

    • Условия эксплуатации

      Высота
      Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
      Диапазон температур (эксплуатация)
      от 0 °C до 40 °C  °C
      Среднее время между отказами
      50 000 ч (без подсветки)  часов
      Относительная влажность
      20–80  %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 °C до 60 °C  °C

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      RoHS
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %
      Специфические вещества
      • Не содержит ртуть
      • Не содержит ПВХ/бромсодержащий антипирен

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      • CB
      • Маркировка CE
      • TUV/ISO9241-307
      • TUV-BAUART
      • УКРАИНСКИЙ
      • CU-EAC
      • ЕЭС RoHS
      • CCC
      • CECP
      • CEL

    • Корпус

      Цвет
      Черный
      Отделка
      Текстурный / глянцевый

    • Комплект поставки

      Кабели
      Кабель DP, кабель HDMI, кабель питания
      Монитор с подставкой
      Да
      Пользовательская документация
      Да
      Аксессуары
      Пульт ДУ

    Badge-D2C

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    • Время отклика соответствует значению SmartResponse
    • Для наилучших результатов убедитесь, что видеокарта поддерживает отображение с максимальным разрешением и частотой обновления, доступными для этого дисплея Philips.
    • Цветовой охват BT. 709 / DCI-P3 на основе CIE1976
    • Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976
    • Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931
    • Advanced Micro Devices, Inc., 2020 г. Все права защищены. AMD, логотип AMD в виде стрелки, AMD FreeSync™ и их сочетание являются зарегистрированными товарными знаками компании Advanced Micro Devices, Inc. Другие названия товаров, используемые в этом документе, приведены исключительно с целью аутентификации и могут являться товарными знаками соответствующих компаний.
    • Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.

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