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Новые впечатления от игры на консолях
Этот дисплей Momentum оснащен акустической системой от легендарного производителя Bowers & Wilkins, что позволяет использовать его с современными консолями. Погружайтесь в игры и фильмы с этим большим и стильным дисплеем. Получайте сильные впечатления от игрового процесса благодаря оптимальному звучанию и качественному изображению.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Подсветка Ambiglow — это новые впечатления от просмотра. Инновационная технология Ambiglow улучшает изображение, создавая световой ореол на мониторе. Быстрый процессор анализирует входящий контент и постоянно адаптирует цвет и яркость излучаемого света в соответствии с изображением. Прекрасно дополняет фильмы, спортивные трансляции и игры. Philips Ambiglow — принципиально новый уникальный уровень просмотра и погружения в происходящее на экране.
Выберите один из режимов SmartImage HDR в соответствии со своими потребностями. HDR Игра: оптимизация под видеоигры. Высокая контрастность обеспечивает яркость сцены и позволяет замечать врагов, которые прячутся в тенях. HDR Фильм: идеально для просмотра фильмов. Более оптимальный контраст и яркость для реалистичной картинки с эффектом погружения. HDR Фото: более яркие оттенки красного, зеленого и синего. DisplayHDR: сертифицировано VESA DisplayHDR*. Пользовательский: настраивайте параметры в меню изображения. * См. спецификацию для цветокоррекции HDR.
Эти дисплеи Philips оснащены качественными панелями и обеспечивают невероятно четкое изображение в формате 4K UHD (3840 x 2160). Дисплеи Philips с кристально чистым изображением подойдут и требовательным к деталям профессионалам, работающим с программами CAD, и специалистам по 3D-графике, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами.
Для геймеров не должно существовать выбора между низкой частотой обновления и малой производительностью в играх. AMD FreeSync™ Premium Pro создает игровой процесс в формате HDR — сочетание плавного обновления изображения и высокого динамического диапазона при сохранении низкой задержки обновления.
Для интенсивного гейминга требуется максимально четкий и плавный видеоряд. Этот дисплей Philips обеспечивает частоту обновления 120 кадров в секунду, что гораздо выше в сравнении с обычными дисплеями, на которых изображение противника на экране может перемещаться рывками, не давая навести прицел. Частота обновления 120 Гц делает движения противника на дисплее невероятно плавными и легко отслеживаемыми кадр за кадром, помогая вам прицелиться. Минимальная задержка ввода и отсутствие прерывистости изображения делают этот игровой дисплей Philips потрясающим компаньоном для битв.
Задержка ввода — это время, которое проходит между выполнением действия на подключенных устройствах и выведением результата на экран. Низкая задержка ввода сокращает временной интервал между вводом команды на ваших устройствах и принятием сигнала монитором, значительно облегчая прохождение видеоигр с высокими требованиями к отзывчивости и времени реагирования, что особенно важно для тех, кто играет в динамичные и быстрые видеоигры.
Из-за особенностей системы управления яркостью на экранах со светодиодной подсветкой изображение может мерцать, что приводит к усталости глаз. Технология Philips для устранения мерцания использует инновационный способ регулировки яркости, обеспечивая более комфортный просмотр.
С монитором высокого разрешения Philips MultiView вам открывается целый мир возможностей подключения. MultiView позволяет подключить сразу два источника сигнала, что позволяет работать с несколькими устройствами одновременно, например с ПК и ноутбуком, для выполнения сложной многозадачной работы.
Шесть звуковых режимов для оптимальной игры, просмотра или прослушивания. Спорт и гонки: создайте эффект присутствия при игре в гоночные или спортивные симуляторы. RPG и приключения: погрузитесь в объемное и атмосферное звучание. Шутеры и экшн: оцените энергичный и мощный звук для максимального реализма. Просмотр фильмов: наслаждайтесь саундтреком и просматривайте фильмы с полным погружением. Музыка: режим True Sound от Bowers & Wilkins обеспечит воспроизведение с передачей всех нюансов звучания. Пользовательский: настраивайте параметры в меню эквалайзера под свои особые предпочтения.
Идеальному звуку ничего не должно препятствовать. Саундбар на этом дисплее Philips имеет премиальную ткань динамика, созданную на высокотехнологичном производстве Kvadrat. Этот красивый материал с примесью шерсти является акустически прозрачным и не задерживает ни единой детали, обеспечивая идеальное звучание.
Изображение/дисплей
Подключения
Комфорт
Звук
Подставка
Питание
Размеры
Вес
Условия эксплуатации
Забота об окружающей среде
Соответствие стандартам
Корпус
Комплект поставки
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