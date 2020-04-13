Встроенный сабвуфер, среднечастотный и высокочастотный динамики для качественного звучания

Шесть звуковых режимов для оптимальной игры, просмотра или прослушивания. Спорт и гонки: создайте эффект присутствия при игре в гоночные или спортивные симуляторы. RPG и приключения: погрузитесь в объемное и атмосферное звучание. Шутеры и экшн: оцените энергичный и мощный звук для максимального реализма. Просмотр фильмов: наслаждайтесь саундтреком и просматривайте фильмы с полным погружением. Музыка: режим True Sound от Bowers & Wilkins обеспечит воспроизведение с передачей всех нюансов звучания. Пользовательский: настраивайте параметры в меню эквалайзера под свои особые предпочтения.