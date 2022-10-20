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OLED

Телевизор 4K UHD с Android TV

55OLED807/12
Общая оценка / 5
  • Яркость. Красота. Погружение. Яркость. Красота. Погружение. Яркость. Красота. Погружение.
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    OLED Телевизор 4K UHD с Android TV

    55OLED807/12
    Общая оценка / 5

    Яркость. Красота. Погружение.

    Фильмы покажутся столь реалистичными, что вы словно окажетесь в центре событий. Игровой процесс станет более плавным, а звук — более насыщенным, и вам захочется играть больше и больше. Этот прекрасный телевизор OLED с эффектом погружения и Ambilight отправит вас в мир любимого контента. Узнать обо всех преимуществах

    OLED Телевизор 4K UHD с Android TV

    Яркость. Красота. Погружение.

    Фильмы покажутся столь реалистичными, что вы словно окажетесь в центре событий. Игровой процесс станет более плавным, а звук — более насыщенным, и вам захочется играть больше и больше. Этот прекрасный телевизор OLED с эффектом погружения и Ambilight отправит вас в мир любимого контента. Узнать обо всех преимуществах

    Яркость. Красота. Погружение.

    Фильмы покажутся столь реалистичными, что вы словно окажетесь в центре событий. Игровой процесс станет более плавным, а звук — более насыщенным, и вам захочется играть больше и больше. Этот прекрасный телевизор OLED с эффектом погружения и Ambilight отправит вас в мир любимого контента. Узнать обо всех преимуществах

    OLED Телевизор 4K UHD с Android TV

    Яркость. Красота. Погружение.

    Фильмы покажутся столь реалистичными, что вы словно окажетесь в центре событий. Игровой процесс станет более плавным, а звук — более насыщенным, и вам захочется играть больше и больше. Этот прекрасный телевизор OLED с эффектом погружения и Ambilight отправит вас в мир любимого контента. Узнать обо всех преимуществах

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      Яркость. Красота. Погружение.

      4K UHD OLED на базе ОС Android TV

      • Процессор P5 AI Perfect Picture
      • Звучание Dolby Atmos
      • 4-сторонняя подсветка Ambilight
      • 139 см (55") Android TV
      4-сторонняя подсветка Ambilight. Погружение стало ярче.

      4-сторонняя подсветка Ambilight. Погружение стало ярче.

      Благодаря Ambilight впечатления от просмотра телевизора Philips OLED становятся еще более яркими! Светодиодная подсветка по всем четырем сторонам от экрана меняет цвет и яркость в зависимости от изображения на экране или звучащей музыки. Подсветка создает атмосферу погружения, которая точно не оставит вас равнодушными.

      Любой контент станет реалистичнее. Процессор P5 с ИИ.

      Любой контент станет реалистичнее. Процессор P5 с ИИ.

      Процессор Philips P5 с искусственным интеллектом делает изображение невероятно реалистичным. Мощный алгоритм ИИ для обработки изображения действует схоже с человеческим мозгом. Неважно, что вы смотрите, детализация, контрастность, богатые оттенки и плавность картинки поразят ваше воображение.

      Премиальный дизайн. Стиль будущего.

      Премиальный дизайн. Стиль будущего.

      Сверхтонкая металлическая рамка и шарнирная подставка из полированного алюминия обеспечивают элегантный внешний вид этого телевизора, в то время как пульт ДУ с подсветкой имеет оплетку из мягкой кожи Muirhead, добываемой этичным путем. Для упаковки и вставок используются переработанные картон и бумага.

      IMAX у вас дома. Сертификация IMAX Enhanced.

      IMAX у вас дома. Сертификация IMAX Enhanced.

      Добро пожаловать в Голливуд! Ваш телевизор Philips OLED позволит ощутить весь спектр впечатлений от просмотра фильмов в версиях для IMAX-кинотеатров. Погрузитесь в крупномасштабные события. Обращайте внимание на мельчайшие детали. А Ambilight обеспечит еще более яркие впечатления от просмотра.

      Кинематографичное изображение и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos.

      Кинематографичное изображение и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos.

      Благодаря Dolby Vision и Dolby Atmos фильмы, передачи и игры будут выглядеть и звучать максимально эффектно. Смотрите контент согласно задумке режиссера — больше никаких темных сцен, где не получается разглядеть деталей! Все голоса будут звучать четко, а звуковые эффекты создадут полноценный эффект погружения.

      Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi

      Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi

      Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi позволяет подключать совместимые саундбары и беспроводные АС буквально за несколько секунд. Слушайте, что происходит в фильме, даже когда уходите на кухню. Воспроизводите музыку на весь дом. Вы даже можете создать систему домашнего кинотеатра, используя телевизор Philips в качестве центрального динамика.

      Эпичные игры. Минимальная задержка 120 Гц. G-Sync, VRR и Freesync.

      Эпичные игры. Минимальная задержка 120 Гц. G-Sync, VRR и Freesync.

      Игра без границ. Ваш телевизор Philips с поддержкой HDMI 2.1 позволяет использовать все возможности игровых консолей нового поколения. Совершайте сложные трюки и легко проходите повороты, а Ambilight обеспечит яркие спецэффекты на экране и за его пределами.

      Простота и удобство. Android TV.

      Простота и удобство. Android TV.

      Телевизоры Philips Android TV открывают доступ к любому контенту. Можно настроить главный экран как вам удобно и организовать удобный доступ к любимым приложениям, чтобы смотреть фильмы и телепередачи было просто. Продолжать просмотр можно с того места, где вы остановились.

      Голосовое управление. Google Ассистент. Работает с Alexa

      Голосовое управление. Google Ассистент. Работает с Alexa

      Нажмите кнопку на пульте ДУ для общения с Google Ассистентом. Управляйте ТВ или устройствами "умный дом", совместимыми с Google Ассистентом, с помощью голосовых команд. Также телевизор поддерживает управление через голосовые команды Alexa на совместимых с Alexa устройствах.

      Основные форматы HDR. Смотрите фильмы в соответствии с задумкой режиссера.

      Основные форматы HDR. Смотрите фильмы в соответствии с задумкой режиссера.

      Телевизор Philips 4K UHD OLED совместим со всеми основными форматами HDR, включая HDR10+ и Dolby Vision. Как только начнете смотреть популярный сериал или запустите новую игру, вы поймете, что тени стали глубже, а в светлых участках изображения стало больше деталей. Цвета станут более реалистичными, а движение более плавным.

      Новый уровень реалистичности. OLED-телевизор от Philips.

      Хотите прочувствовать каждую сцену на экране? Изображение на экране телевизора Philips OLED всегда будет выглядеть реалистично при просмотре под любым углом. Оттенки черного легко различить, а детализация в тенях и светлых участках кадра остается максимальной. Поддержка всех основных форматов HDR обеспечит невероятный эффект погружения.

      • Подсветка Ambilight

        Версия Ambilight
        4-сторонняя, новое поколение
        Возможности режима Ambilight
        • Встроенный Ambilight+Hue
        • Музыка Ambilight
        • Игровой режим
        • Подстраивается под цвет стены
        • Режим Lounge
        • AmbiWakeup
        • AmbiSleep
        • Беспроводная АС для дома Philips
          Совместимо с беспроводной АС для дома Philips
        • Ambilight Aurora
        • Анимация запуска Ambilight

      • Изображение/дисплей

        Дисплей
        4K Ultra HD OLED
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        139  см
        Разрешение панели
        3840 x 2160
        Базовая частота обновления
        120  Гц
        Процессор Pixel
        Процессор P5 AI Perfect Picture
        Улучшение изображения
        • Wide Color Gamut воспроизводит 99 % оттенков DCI-P3
        • Dolby Vision
        • Perfect Natural Motion
        • Micro Dimming Perfect
        • Режим ИИ PQ
        • Поддержка CalMAN
        • HDR10+ Adaptive
        • Режим IMAX Enhanced
        • Режим Filmmaker

      • Разрешение экрана

        Разрешение при разных частотах обновления
        • 576p, 50 Гц
        • 640x480, 60 Гц
        • 720p, 50 Гц, 60 Гц
        • 2560x1440, 60 Гц, 120 Гц
        • 1920x1080p, 24 Гц,25 Гц,30 Гц,50 Гц
        • 3840x2160p, 24 Гц,25 Гц,30 Гц,50 Гц,
        • 60 Гц,100 Гц,120 Гц.

      • Android TV

        ОС
        Android TV™ 11 (R)
        Объем флэш-памяти
        16 ГБ*
        Предустановленные приложения
        • Google Play Фильмы*
        • Поиск Google
        • YouTube
        • BBC iPlayer
        • Netflix
        • Amazon Prime Video
        • Disney+
        • Приложение Fitness
        • Spotify
        • Apple TV
        • YouTube Music
        Игровое облако
        • Geforce Now
        • Stadia

      • Обработка

        Мощность обработки
        Четыре ядра

      • Функции Smart TV

        Интерактивное телевидение
        HbbTV
        Программирование
        • Приостановка просмотра телепередачи
        • Запись на USB*
        Пульт ДУ
        • с голосовым управлением
        • с подсветкой клавиш
        Голосовой ассистент*
        • Встроенный голосовой помощник Google Ассистент
        • Пульт ДУ с микрофоном
        • Совместимо с Alexa

      • Тюнер/прием/передача

        Цифровое ТВ
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Телегид*
        Электронный гид телепередач на 8 дней
        Телетекст
        1000-страничный гипертекст
        Индикатор уровня сигнала
        Да
        Воспроизведение видео
        • PAL
        • SECAM
        Поддержка HEVC
        Да

      • Питание

        Электропитание
        220–240 В переменного тока, 50/60 Гц
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 0,3 Вт
        Функции энергосбережения
        • Таймер автоматического выключения
        • Световой датчик
        • Отключение изображения (для радио)
        • Режим ECO

      • Звук

        Аудио
        • Каналы: 2.1
        • Выходная мощность: 70 Вт (среднеквадр.)
        Кодек
        • Dolby Atmos
        • DTS-HD(M6)
        • Dolby Digital MS12, версия 2.5
        • AC-4
        Конфигурация динамиков
        Средне-высокочастотный динамик 10 Вт x 4; сабвуфер 30 Вт
        Улучшение звука
        • ИИ-звук
        • Четкие диалоги
        • Dolby Atmos
        • Dolby Bass Enhancement
        • Dolby Volume Leveler
        • Ночной режим
        • Эквалайзер с ИИ
        • DTS Play-Fi
        • Персонализация звука Mimi
        • Калибровка помещения

      • Подключения

        Количество разъемов HDMI
        4
        Количество разъемов USB
        3
        Беспроводное соединение
        • Wi-Fi 802.11ac, двухдиапазонный 2x2
        • Bluetooth 5.0
        Возможности HDMI
        • 4K
        • Канал возврата аудиосигнала
        HDMI ARC
        Да, для всех портов
        Функции HDMI 2.1
        • Макс. битрейт 48 Гбит/с
        • eARC на HDMI 2
        • Поддержка eARC / VRR / ALLM
        HDCP 2.3
        Да, для всех HDMI
        Другие подключения
        • Общий интерфейс CI+
        • Цифровой выход аудиосигнала (оптический)
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • Выход для наушников
        • Разъем для спутниковой приставки
        • Разъем для сервисного обслуживания
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Прямое управление с помощью пульта ДУ
        • Управление аудиопараметрами системы
        • Режим ожидания системы
        • Запуск воспроизведения одним нажатием

      • Поддерживаемые функции видео HDMI

        Игры
        • HDMI VRR
        • ALLM
        • HGiG
        • Совместимость с Nvidia G-Sync
        • AMD FreeSync Premium
        • Dolby Vision Игры
        HDMI 1/2
        • HDMI 2.1 широкополосный 48 Гбит/с
        • до 4K 120Гц
        HDMI 3/4
        HDMI 2.0
        HDR
        • Dolby Vision
        • HDR10
        • HDR10+
        • HDR10+ Adaptive
        • HLG
        • UHDA

      • Мультимедийные приложения

        Форматы воспроизведения видео
        • Контейнеры: AVI, MKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • VP9
        • HEVC (H.265)
        • AV1
        Поддерживаемый формат субтитров
        • .SRT
        • .SUB
        • .TXT
        • .SMI
        • .ASS
        • .SSA
        Форматы воспроизведения музыки
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA версии 2 до версии 9.2
        • WMA-PRO (версия 9 и 10)
        • FLAC
        Форматы воспроизведения изображений
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • Сферические фотопанорамы
        • HEIF

      • Дизайн

        Цвета ТВ
        Металлическая рамка
        Конструкция подставки
        Серебристая металлическая Т-образная подставка
        Пульт ДУ
        с кожей Muirhead

      • Размеры

        Глубина коробки
        160,0  миллиметра
        Высота коробки
        860,0  миллиметра
        Ширина коробки
        1400,0  миллиметра
        Вес продукта
        18,3  кг
        Вес изделия с подставкой
        21,4  кг
        Глубина устройства
        68,0  миллиметра
        Глубина с подставкой
        236,0  миллиметра
        Высота устройства
        701,4  миллиметра
        Высота с подставкой
        771,0  миллиметра
        Ширина устройства
        1225,4  миллиметра
        Ширина с подставкой
        1225,4  миллиметра
        Глубина подставки
        236,0  миллиметра
        Высота подставки
        70,0  миллиметра
        Ширина подставки
        750,0  миллиметра
        Вес, включая упаковку
        27,0  кг
        Совместимое настенное крепление
        300 x 300 мм

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Батарея типа AAA — 2 шт.
        • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
        • Шнур питания
        • Краткое руководство пользователя
        • Пульт ДУ
        • Настольная подставка

      • Талон энергоэффективности ЕС

        Регистрационные номера EPREL
        1240511
        Класс энергоэффективности для SDR
        G
        Энергопотребление для SDR
        84  кВт*ч на 1000 ч
        Класс энергоэффективности для HDR
        F
        Энергопотребление для HDR
        77  кВт*ч на 1000 ч
        Режим ожидания с поддержкой сети
        < 2,0  Вт
        Энергопотребление в выключенном состоянии
        нет данных
        Технология панели
        OLED

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Батарея типа AAA — 2 шт.
      • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
      • Шнур питания
      • Краткое руководство пользователя
      • Пульт ДУ
      • Настольная подставка

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          • Телевизоры Philips OLED сертифицированы UL как панели без мерцания и бликов.
          • Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
          • Разнообразие приложений Android зависит от страны. Для получения подробной информации посетите магазин Google Play вашей страны.
          • Объем флэш-памяти: 16 ГБ, фактический объем доступной памяти может различаться в зависимости от предустановленных приложений, установленной ОС и др.
          • Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
          • Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.
          • Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.
          • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
          • Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Amazon Alexa доступна на некоторых языках и в некоторых странах.
          • Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
          • Требуется подписка Disney+.Согласно условиям и положениям на сайте https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney и связанные юридические лица. Disney+ доступен на некоторых языках и в некоторых странах.
          • Google Ассистент доступен на телевизорах Philips на базе ОС Android TV версии Android O (8) или выше. Google Ассистент доступен на некоторых языках и в некоторых странах
          • Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на https://www.netflix.com
          • Rakuten TV доступен на некоторых языках и в некоторых странах.
          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2022. Все права защищены.

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