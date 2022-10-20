Другие продукты в комплекте
- Батарея типа AAA — 2 шт.
- Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
- Шнур питания
- Краткое руководство пользователя
- Пульт ДУ
- Настольная подставка
Яркость. Красота. Погружение.
Фильмы покажутся столь реалистичными, что вы словно окажетесь в центре событий. Игровой процесс станет более плавным, а звук — более насыщенным, и вам захочется играть больше и больше. Этот прекрасный телевизор OLED с эффектом погружения и Ambilight отправит вас в мир любимого контента. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Яркость. Красота. Погружение.
Фильмы покажутся столь реалистичными, что вы словно окажетесь в центре событий. Игровой процесс станет более плавным, а звук — более насыщенным, и вам захочется играть больше и больше. Этот прекрасный телевизор OLED с эффектом погружения и Ambilight отправит вас в мир любимого контента. Узнать обо всех преимуществах
Яркость. Красота. Погружение.
Фильмы покажутся столь реалистичными, что вы словно окажетесь в центре событий. Игровой процесс станет более плавным, а звук — более насыщенным, и вам захочется играть больше и больше. Этот прекрасный телевизор OLED с эффектом погружения и Ambilight отправит вас в мир любимого контента. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Яркость. Красота. Погружение.
Фильмы покажутся столь реалистичными, что вы словно окажетесь в центре событий. Игровой процесс станет более плавным, а звук — более насыщенным, и вам захочется играть больше и больше. Этот прекрасный телевизор OLED с эффектом погружения и Ambilight отправит вас в мир любимого контента. Узнать обо всех преимуществах
Благодаря Ambilight впечатления от просмотра телевизора Philips OLED становятся еще более яркими! Светодиодная подсветка по всем четырем сторонам от экрана меняет цвет и яркость в зависимости от изображения на экране или звучащей музыки. Подсветка создает атмосферу погружения, которая точно не оставит вас равнодушными.
Процессор Philips P5 с искусственным интеллектом делает изображение невероятно реалистичным. Мощный алгоритм ИИ для обработки изображения действует схоже с человеческим мозгом. Неважно, что вы смотрите, детализация, контрастность, богатые оттенки и плавность картинки поразят ваше воображение.
Сверхтонкая металлическая рамка и шарнирная подставка из полированного алюминия обеспечивают элегантный внешний вид этого телевизора, в то время как пульт ДУ с подсветкой имеет оплетку из мягкой кожи Muirhead, добываемой этичным путем. Для упаковки и вставок используются переработанные картон и бумага.
Добро пожаловать в Голливуд! Ваш телевизор Philips OLED позволит ощутить весь спектр впечатлений от просмотра фильмов в версиях для IMAX-кинотеатров. Погрузитесь в крупномасштабные события. Обращайте внимание на мельчайшие детали. А Ambilight обеспечит еще более яркие впечатления от просмотра.
Благодаря Dolby Vision и Dolby Atmos фильмы, передачи и игры будут выглядеть и звучать максимально эффектно. Смотрите контент согласно задумке режиссера — больше никаких темных сцен, где не получается разглядеть деталей! Все голоса будут звучать четко, а звуковые эффекты создадут полноценный эффект погружения.
Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi позволяет подключать совместимые саундбары и беспроводные АС буквально за несколько секунд. Слушайте, что происходит в фильме, даже когда уходите на кухню. Воспроизводите музыку на весь дом. Вы даже можете создать систему домашнего кинотеатра, используя телевизор Philips в качестве центрального динамика.
Игра без границ. Ваш телевизор Philips с поддержкой HDMI 2.1 позволяет использовать все возможности игровых консолей нового поколения. Совершайте сложные трюки и легко проходите повороты, а Ambilight обеспечит яркие спецэффекты на экране и за его пределами.
Телевизоры Philips Android TV открывают доступ к любому контенту. Можно настроить главный экран как вам удобно и организовать удобный доступ к любимым приложениям, чтобы смотреть фильмы и телепередачи было просто. Продолжать просмотр можно с того места, где вы остановились.
Нажмите кнопку на пульте ДУ для общения с Google Ассистентом. Управляйте ТВ или устройствами "умный дом", совместимыми с Google Ассистентом, с помощью голосовых команд. Также телевизор поддерживает управление через голосовые команды Alexa на совместимых с Alexa устройствах.
Телевизор Philips 4K UHD OLED совместим со всеми основными форматами HDR, включая HDR10+ и Dolby Vision. Как только начнете смотреть популярный сериал или запустите новую игру, вы поймете, что тени стали глубже, а в светлых участках изображения стало больше деталей. Цвета станут более реалистичными, а движение более плавным.
Хотите прочувствовать каждую сцену на экране? Изображение на экране телевизора Philips OLED всегда будет выглядеть реалистично при просмотре под любым углом. Оттенки черного легко различить, а детализация в тенях и светлых участках кадра остается максимальной. Поддержка всех основных форматов HDR обеспечит невероятный эффект погружения.
Подсветка Ambilight
Изображение/дисплей
Разрешение экрана
Android TV
Обработка
Функции Smart TV
Тюнер/прием/передача
Питание
Звук
Подключения
Поддерживаемые функции видео HDMI
Мультимедийные приложения
Дизайн
Размеры
Аксессуары
Талон энергоэффективности ЕС
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