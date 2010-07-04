Ваше устройство будет работать дольше
Будьте постоянно уверены в готовности ваших устройств с аккумуляторами MultiLife 170 мА/ч на 9 В. Аккумуляторы можно перезаряжать хоть тысячу раз и они при этом сохранят ту же мощность, что и при первом использовании. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ваше устройство будет работать дольше
Будьте постоянно уверены в готовности ваших устройств с аккумуляторами MultiLife 170 мА/ч на 9 В. Аккумуляторы можно перезаряжать хоть тысячу раз и они при этом сохранят ту же мощность, что и при первом использовании. Узнать обо всех преимуществах
Ваше устройство будет работать дольше
Будьте постоянно уверены в готовности ваших устройств с аккумуляторами MultiLife 170 мА/ч на 9 В. Аккумуляторы можно перезаряжать хоть тысячу раз и они при этом сохранят ту же мощность, что и при первом использовании. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ваше устройство будет работать дольше
Будьте постоянно уверены в готовности ваших устройств с аккумуляторами MultiLife 170 мА/ч на 9 В. Аккумуляторы можно перезаряжать хоть тысячу раз и они при этом сохранят ту же мощность, что и при первом использовании. Узнать обо всех преимуществах
Особая технология производства никель-металл-гидридных аккумуляторов позволяет выполнять многоразовую подзарядку и почти совсем устраняет необходимость замены аккумуляторов.
170 мА/ч обеспечивают более долгую работу электронных игрушек и аудиопроигрывателей.
Никель-металл-гидридный аккумулятор можно перезаряжать до 1000 раз, не разряжая его. Благодаря этому использование аккумуляторов стало еще удобнее и эффективнее.
Экономит деньги, поскольку это длится столько, сколько служат 1000 батарей.
Питание
Экохарактеристики
Габариты изделия
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Размеры
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