Ваше устройство будет работать дольше

Будьте постоянно уверены в готовности ваших устройств с аккумуляторами MultiLife 170 мА/ч на 9 В. Аккумуляторы можно перезаряжать хоть тысячу раз и они при этом сохранят ту же мощность, что и при первом использовании. Узнать обо всех преимуществах