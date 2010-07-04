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Rechargeables

Элемент питания

9VB1A17/10
  • Ваше устройство будет работать дольше Ваше устройство будет работать дольше Ваше устройство будет работать дольше
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    Rechargeables Элемент питания

    9VB1A17/10

    Ваше устройство будет работать дольше

    Будьте постоянно уверены в готовности ваших устройств с аккумуляторами MultiLife 170 мА/ч на 9 В. Аккумуляторы можно перезаряжать хоть тысячу раз и они при этом сохранят ту же мощность, что и при первом использовании. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Rechargeables Элемент питания

    Ваше устройство будет работать дольше

    Будьте постоянно уверены в готовности ваших устройств с аккумуляторами MultiLife 170 мА/ч на 9 В. Аккумуляторы можно перезаряжать хоть тысячу раз и они при этом сохранят ту же мощность, что и при первом использовании. Узнать обо всех преимуществах

    Ваше устройство будет работать дольше

    Будьте постоянно уверены в готовности ваших устройств с аккумуляторами MultiLife 170 мА/ч на 9 В. Аккумуляторы можно перезаряжать хоть тысячу раз и они при этом сохранят ту же мощность, что и при первом использовании. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Rechargeables Элемент питания

    Ваше устройство будет работать дольше

    Будьте постоянно уверены в готовности ваших устройств с аккумуляторами MultiLife 170 мА/ч на 9 В. Аккумуляторы можно перезаряжать хоть тысячу раз и они при этом сохранят ту же мощность, что и при первом использовании. Узнать обо всех преимуществах

    Ваше устройство будет работать дольше

    • 9 В, 170 мАч
    • Никель-металл-гидридный

    NiMH-технология для многоразовой подзарядки

    Особая технология производства никель-металл-гидридных аккумуляторов позволяет выполнять многоразовую подзарядку и почти совсем устраняет необходимость замены аккумуляторов.

    Аккумулятор для электронных игрушек и аудиопроигрывателей

    170 мА/ч обеспечивают более долгую работу электронных игрушек и аудиопроигрывателей.

    Наслаждайтесь постоянной готовностью аккумуляторов к работе

    Никель-металл-гидридный аккумулятор можно перезаряжать до 1000 раз, не разряжая его. Благодаря этому использование аккумуляторов стало еще удобнее и эффективнее.

    Экономит деньги, поскольку может заряжаться 1000 раз

    Экономит деньги, поскольку это длится столько, сколько служат 1000 батарей.

    • Питание

      Емкость аккумулятора
      170 мА/ч
      Тип элемента питания
      Никель-метал-гидридный 9 В
      Напряжение батареи
      8,4  В

    • Экохарактеристики

      Химический состав
      Никель-металл-гидридный
      Тяжелые металлы
      • Не содержит кадмия
      • Не содержит ртути
      Упаковочный материал
      • Картон
      • ПЭТ
      Тип упаковки
      Упаковка-блистер

    • Габариты изделия

      ширина
      2,65  см
      высота
      4,85  см
      Глубина
      1,75  см
      Вес
      0,031  кг

    • Размеры упаковки

      высота
      12  см
      ширина
      8,3  см
      Глубина
      1,9  см
      Вес нетто
      0,031  кг
      Вес брутто
      0,039  кг
      Вес упаковки
      0,008  кг
      EAN
      87 10895 96298 8
      Количество изделий в упаковке
      1
      Тип упаковки
      Блистер
      Тип размещения на полке
      Подвес

    • Внешняя упаковка

      Длина
      14  см
      ширина
      12  см
      высота
      9,2  см
      Вес нетто
      0,372  кг
      Вес брутто
      0,511  кг
      Вес упаковки
      0,139  кг
      EAN
      87 10895 96299 5
      Количество потребительских упаковок
      12

    • Размеры

      Количество в упаковке
      12
      Габариты упаковки ШxГxВ
      125 x 125 x 95 мм
      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      94 x 130 x 25 мм
      Вес продукта
      0,058  кг

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