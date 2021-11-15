A76P5B/40
Технология высшего качества для миниатюрных устройств
Долгий срок службы в повседневных портативных электронных устройствахУзнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
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При производстве использована технология для гарантированного надежного и долгосрочного использования.
Технологии литиевых, серебряных и щелочных соединений обеспечивают надежную мощность питания и длительный срок службы элементов в миниатюрных устройствах.
Любая батарея разряжается, когда она не используется. Мы гарантируем, что эта батарея содержит, по крайней мере, 80 % своей первоначальной энергии до окончания срока годности.
Решение для питания разных калькуляторов, игрушек, систем входа, фотооборудования и прочих электронных устройств.
Экохарактеристики
Внешняя упаковка
Питание
Размеры упаковки
Габариты изделия
Технические характеристики
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