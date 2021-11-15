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  • Технология высшего качества для миниатюрных устройств Технология высшего качества для миниатюрных устройств Технология высшего качества для миниатюрных устройств

    Minicells Батарея

    A76P5B/40

    Технология высшего качества для миниатюрных устройств

    Долгий срок службы в повседневных портативных электронных устройствах

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    Minicells Батарея

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    Технология высшего качества для миниатюрных устройств

    • Щелочная

    Надежное, долгосрочное использование

    При производстве использована технология для гарантированного надежного и долгосрочного использования.

    Технологии литиевых, серебренных и щелочных соединений для маленьких устройств

    Технологии литиевых, серебряных и щелочных соединений обеспечивают надежную мощность питания и длительный срок службы элементов в миниатюрных устройствах.

    Батарея остается годной для использования в течение 3 лет

    Любая батарея разряжается, когда она не используется. Мы гарантируем, что эта батарея содержит, по крайней мере, 80 % своей первоначальной энергии до окончания срока годности.

    Решение для питания разных калькуляторов и игрушек

    Решение для питания разных калькуляторов, игрушек, систем входа, фотооборудования и прочих электронных устройств.

    • Экохарактеристики

      Химический состав
      Щелочная
      Тяжелые металлы
      • Не содержит кадмия
      • Не содержит ртути
      • Не содержит свинца
      Упаковочный материал
      • Картон
      • ПЭТ
      Тип упаковки
      Блистер ПЭТ

    • Внешняя упаковка

      Длина
      29.5  см
      Количество потребительских упаковок
      200
      ширина
      22.3  см
      Вес брутто
      3.9  кг
      Высота
      18.5  см
      GTIN
      1 48 95229 12656 2
      Вес нетто
      2  кг
      Вес упаковки
      1.9  кг

    • Питание

      Тип элемента питания
      Батарея - "пуговица"/ щелочная
      Напряжение батареи
      1,5  В

    • Размеры упаковки

      Высота
      20  см
      ширина
      5  см
      Глубина
      0.6  см
      Количество изделий в упаковке
      5
      EAN
      48 95229 12656 5
      Вес брутто
      0.014  кг
      Вес нетто
      0.01  кг
      Вес упаковки
      0.004  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      0.54  см
      ширина
      1.1  см
      Глубина
      1.1  см

    • Технические характеристики

      Срок хранения
      3 года
      Взаимозаменяема с
      A76, LR44

    Badge-D2C

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