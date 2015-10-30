AC3256/10
Почувствуйте разницу
Технология VitaShield IPS эффективно и надолго удаляет мельчайшие частицы (размером 0,02 мкм) и 99,97 % стандартных аллергенов, содержащихся в воздухе. Технология Aerasense отображает текущий статус качества воздуха в помещении, чтобы вы всегда были спокойны.Узнать обо всех преимуществах
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Утолщенный угольный фильтр NanoProtect HEPA обеспечивает непревзойденное очищение воздуха от вредных частиц на долгое время.
Специальный режим удаления аллергенов эффективно задерживает стандартные аллергены, содержащиеся в воздухе. При обнаружении малейших изменений в качестве воздуха очиститель начинает работу, направленную на борьбу с аллергенами, в усиленном режиме.
Аэродинамический дизайн, технология Vitashield IPS и утолщенный фильтр HEPA NanoProtect обеспечивают высокий показатель эффективности очистки воздуха — до 393 м3/ч, что подойдет для помещений размером до 95 м². Очиститель воздуха эффективно удаляет мельчайшие частицы до 0,02 мкм* (более чем в 100 раз меньше, чем PM2.5), 99,97 %* стандартных аллергенов, содержащихся в воздухе, и 99,9 % бактерий и вирусов, например H1N1*. Он также защищает вас от вредных газов, например формальдегида, толуола и летучих органических соединений.
Цифровой индикатор содержания частиц класса PM2.5 и 4-цветное кольцо позволяют оценивать качество воздуха в реальном времени.
Усовершенствованная технология AeraSense позволяет с точностью рассчитать срок службы фильтра на основе уровня загрязнения воздуха в помещении, потока воздуха и времени работы. Функция оповещений системы контроля качества воздуха своевременно предупреждает о том, что требуется заменить фильтр. Если замена загрязненного фильтра не была проведена своевременно, устройство перестает работать, так как очистка воздуха не выполняется. С этими функциями воздух в вашем доме всегда будет чистым.
В беззвучном режиме снижается скорость работы вентилятора и уровень шума, чтобы вы могли спокойно отдыхать. Световые индикаторы также могут быть отключены.
Технология Philips AeraSense не уступает профессиональным датчикам в эффективности обнаружения даже небольших изменений состояния воздуха внутри помещения. Она постоянно отслеживает качество воздуха и автоматически подбирает скорость работы вентилятора при наличии изменений в составе частиц.
Сертифицировано или протестировано ECARF и Airmid*
Длительный срок службы
Сенсорный интерфейс с большим цифровым дисплеем
Большая ручка для удобства переноски
Страна изготовления
Технические характеристики
Дизайн и отделка
Замена
Экологическая безопасность
Производительность
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