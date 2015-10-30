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    Очиститель воздуха

    AC3256/10

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    Технология VitaShield IPS эффективно и надолго удаляет мельчайшие частицы (размером 0,02 мкм) и 99,97 % стандартных аллергенов, содержащихся в воздухе. Технология Aerasense отображает текущий статус качества воздуха в помещении, чтобы вы всегда были спокойны.

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    Очиститель воздуха

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    с технологиями Vitashield IPS и Aerasense

    • Площадь помещения: до 95 м²
    • Удерживает частицы размером до 0,02 мкм
    • Специальный режим "Аллергены"
    • Показатель CADR* (пыльца): 393
    Усовершенствованный фильтр NanoProtect обеспечивает полноценную защиту

    Усовершенствованный фильтр NanoProtect обеспечивает полноценную защиту

    Утолщенный угольный фильтр NanoProtect HEPA обеспечивает непревзойденное очищение воздуха от вредных частиц на долгое время.

    Автоматический режим "AL" наиболее эффективно задерживает аллергены

    Автоматический режим "AL" наиболее эффективно задерживает аллергены

    Специальный режим удаления аллергенов эффективно задерживает стандартные аллергены, содержащиеся в воздухе. При обнаружении малейших изменений в качестве воздуха очиститель начинает работу, направленную на борьбу с аллергенами, в усиленном режиме.

    Превосходное очищение помещений размером до 95 м²

    Превосходное очищение помещений размером до 95 м²

    Аэродинамический дизайн, технология Vitashield IPS и утолщенный фильтр HEPA NanoProtect обеспечивают высокий показатель эффективности очистки воздуха — до 393 м3/ч, что подойдет для помещений размером до 95 м². Очиститель воздуха эффективно удаляет мельчайшие частицы до 0,02 мкм* (более чем в 100 раз меньше, чем PM2.5), 99,97 %* стандартных аллергенов, содержащихся в воздухе, и 99,9 % бактерий и вирусов, например H1N1*. Он также защищает вас от вредных газов, например формальдегида, толуола и летучих органических соединений.

    Концентрация частиц PM2.5 и 4-цветный индикатор качества воздуха

    Концентрация частиц PM2.5 и 4-цветный индикатор качества воздуха

    Цифровой индикатор содержания частиц класса PM2.5 и 4-цветное кольцо позволяют оценивать качество воздуха в реальном времени.

    Система контроля качества воздуха с точностью оповещает о сроке службы фильтра

    Система контроля качества воздуха с точностью оповещает о сроке службы фильтра

    Усовершенствованная технология AeraSense позволяет с точностью рассчитать срок службы фильтра на основе уровня загрязнения воздуха в помещении, потока воздуха и времени работы. Функция оповещений системы контроля качества воздуха своевременно предупреждает о том, что требуется заменить фильтр. Если замена загрязненного фильтра не была проведена своевременно, устройство перестает работать, так как очистка воздуха не выполняется. С этими функциями воздух в вашем доме всегда будет чистым.

    Бесшумный ночной режим: уровень шума составляет всего 33 дБ

    Бесшумный ночной режим: уровень шума составляет всего 33 дБ

    В беззвучном режиме снижается скорость работы вентилятора и уровень шума, чтобы вы могли спокойно отдыхать. Световые индикаторы также могут быть отключены.

    Автоматически отслеживает качество воздуха и очищает его

    Автоматически отслеживает качество воздуха и очищает его

    Технология Philips AeraSense не уступает профессиональным датчикам в эффективности обнаружения даже небольших изменений состояния воздуха внутри помещения. Она постоянно отслеживает качество воздуха и автоматически подбирает скорость работы вентилятора при наличии изменений в составе частиц.

    Сертифицировано или протестировано ECARF и Airmid

    Сертифицировано или протестировано ECARF и Airmid

    Сертифицировано или протестировано ECARF и Airmid*

    Длительный срок службы

    Длительный срок службы

    Сенсорный интерфейс с большим цифровым дисплеем

    Сенсорный интерфейс с большим цифровым дисплеем

    Большая ручка для удобства переноски

    Большая ручка для удобства переноски

    • Страна изготовления

      Сделано:
      Китай

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,6  m
      Мощность
      11~60  W
      Напряжение
      220–240  V
      Рабочая область
      31~95  m²
      Частота
      50/60  Hz
      Уровень шума
      32,5–63,8  dB(A)

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Белый
      Датчик (-и) качества воздуха
      Датчик Aerasense для мельчайших частиц класса PM2.5
      Материал основного корпуса
      Пластик
      Индикаторы скорости вентилятора
      Беззвучный режим, скорости 1, 2, 3, турборежим

    • Замена

      Многофункциональный фильтр
      CTN

    • Экологическая безопасность

      Энергопотребление в режиме ожидания
      <0,5  W

    • Производительность

      CADR (сигаретный дым)
      393  m³/h
      Удаляет бактерии
      99,99 % (1 ч)  %
      Удаляет PM2.5
      > 99 % (1 ч)  %

    Badge-D2C

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    • Показатель CADR (для сигаретного дыма): тестирование проведено сторонней организацией в соответствии со стандартом AHAM
    • 20 нанометров: протестировано IUTA. По данным отчета за 2008 год об оценке микробиологического риска Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) размеры вирусов птичьего гриппа, человеческого гриппа, возбудителя легионеллеза, гепатита и превышают 20 нанометров (0,00002 мм).
    • Удаляет 99,97 % частиц: протестировано сторонней лабораторией в 2015 году

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