Превосходное очищение помещений размером до 95 м²

Аэродинамический дизайн, технология Vitashield IPS и утолщенный фильтр HEPA NanoProtect обеспечивают высокий показатель эффективности очистки воздуха — до 393 м3/ч, что подойдет для помещений размером до 95 м². Очиститель воздуха эффективно удаляет мельчайшие частицы до 0,02 мкм* (более чем в 100 раз меньше, чем PM2.5), 99,97 %* стандартных аллергенов, содержащихся в воздухе, и 99,9 % бактерий и вирусов, например H1N1*. Он также защищает вас от вредных газов, например формальдегида, толуола и летучих органических соединений.