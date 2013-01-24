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Сифон для газирования

ADD4902BK/10
Общая оценка / 5
  • Пусть жизнь бьет ключом! Пусть жизнь бьет ключом! Пусть жизнь бьет ключом!
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    Сифон для газирования

    ADD4902BK/10
    Общая оценка / 5

    Пусть жизнь бьет ключом!

    Наслаждайтесь вкусной газированной водой в любое время с сифоном для газирования Philips GoZero. Всего три действия — наполните, поверните и нажмите! Стильный дизайн с отделкой из полированной нержавеющей стали. Узнать обо всех преимуществах

    Сифон для газирования

    Пусть жизнь бьет ключом!

    Наслаждайтесь вкусной газированной водой в любое время с сифоном для газирования Philips GoZero. Всего три действия — наполните, поверните и нажмите! Стильный дизайн с отделкой из полированной нержавеющей стали. Узнать обо всех преимуществах

    Пусть жизнь бьет ключом!

    Наслаждайтесь вкусной газированной водой в любое время с сифоном для газирования Philips GoZero. Всего три действия — наполните, поверните и нажмите! Стильный дизайн с отделкой из полированной нержавеющей стали. Узнать обо всех преимуществах

    Сифон для газирования

    Пусть жизнь бьет ключом!

    Наслаждайтесь вкусной газированной водой в любое время с сифоном для газирования Philips GoZero. Всего три действия — наполните, поверните и нажмите! Стильный дизайн с отделкой из полированной нержавеющей стали. Узнать обо всех преимуществах

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      Пусть жизнь бьет ключом!

      • Бутылка ПЭТ, без бисфенола-А
      • Без электричества

      Стильный дизайн и отделка из полированной нержавеющей стали

      Стильный дизайн и отделка из полированной нержавеющей стали помогут вписать прибор в интерьер вашей кухни или дома.

      Позволяет забыть об одноразовых пластиковых бутылках

      Одного цилиндра газирования хватит на 60 литров вкусной газированной воды, что заменит вам 120 одноразовых бутылок по 0,5 литра.

      Гарантия безопасности со встроенным клапаном сброса давления

      Во время работы прибора клапан автоматически сбрасывает давление внутри бутылки. Жужжащий звук также означает, что газированную воду уже можно пить.

      Не содержит бисфенол-А

      Не содержит бисфенол-А.

      3 простых шага по созданию свежей газированной воды у себя дома

      3 простых шага по созданию свежей газированной воды у себя дома: наполните, поверните и нажмите!

      Меняйте степень газированности напитков

      Настраивайте уровень газирования в соответствии с личными предпочтения. Повторно запустите процесс газирования, чтобы наполнить напиток большим количеством пузырьков!

      Делайте газированную воду в любое время и в любом месте

      Сифон для газирования работает без электричества, чтобы вы могли делать газированную воду в любом месте и в любое время. Нажмите кнопку и наслаждайтесь вкусным напитком.

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        цвет
        Матовый черный
        Управление
        Механическая кнопка
        Электричество
        Без электричества
        Материалы корпуса
        Пластик
        Размеры продукта (ДхШхВ)
        239,5*124,5*423,5  миллиметра

      • Характеристики бутылки

        Крепление бутылки
        Поворотное
        Материал бутылки
        ПЭТ, без бисфенола-А
        Емкость бутылочки
        1 л

      • Характеристики цилиндра

        Цилиндр в комплекте
        Да
        Емкость
        425 г
        Совместимость
        Да
        Также совместимо с SodaStream? Цилиндр CO2

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          • 425 г, цилиндр CO2 на 60 л газированной воды (зависит от уровня газирования)