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Бутылка для газирования

ADD912/10
Общая оценка / 5
  • Пусть жизнь бьет ключом! Пусть жизнь бьет ключом! Пусть жизнь бьет ключом!
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    Бутылка для газирования

    ADD912/10
    Общая оценка / 5

    Пусть жизнь бьет ключом!

    Наслаждайтесь вкусной газированной водой в любое время с сифоном для газирования Philips GoZero. Всего три действия — наполните, поверните и нажмите! Стильный дизайн с отделкой из полированной нержавеющей стали. Узнать обо всех преимуществах

    Бутылка для газирования

    Пусть жизнь бьет ключом!

    Наслаждайтесь вкусной газированной водой в любое время с сифоном для газирования Philips GoZero. Всего три действия — наполните, поверните и нажмите! Стильный дизайн с отделкой из полированной нержавеющей стали. Узнать обо всех преимуществах

    Пусть жизнь бьет ключом!

    Наслаждайтесь вкусной газированной водой в любое время с сифоном для газирования Philips GoZero. Всего три действия — наполните, поверните и нажмите! Стильный дизайн с отделкой из полированной нержавеющей стали. Узнать обо всех преимуществах

    Бутылка для газирования

    Пусть жизнь бьет ключом!

    Наслаждайтесь вкусной газированной водой в любое время с сифоном для газирования Philips GoZero. Всего три действия — наполните, поверните и нажмите! Стильный дизайн с отделкой из полированной нержавеющей стали. Узнать обо всех преимуществах

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      Пусть жизнь бьет ключом!

      • Бутылка ПЭТ, без бисфенола-А

      Стильный дизайн и отделка из полированной нержавеющей стали

      Стильный дизайн и отделка из полированной нержавеющей стали помогут вписать прибор в интерьер вашей кухни или дома.

      Не содержит бисфенол-А

      Не содержит бисфенол-А.

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Количество бутылок
        Одиночная упаковка
        Размеры продукта (ДхШхВ)
        83*83*290  миллиметра

      • Характеристики бутылки

        Крепление бутылки
        Поворотное
        Материал бутылки
        ПЭТ, без бисфенола-А
        Емкость бутылочки
        1 л

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