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Цилиндр CO2 к сифону для газирования

ADD913/10
Общая оценка / 5
  • Пусть жизнь бьет ключом! Пусть жизнь бьет ключом! Пусть жизнь бьет ключом!
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    Цилиндр CO2 к сифону для газирования

    ADD913/10
    Общая оценка / 5

    Пусть жизнь бьет ключом!

    Наслаждайтесь вкусной газированной водой в любое время с сифоном для газирования Philips GoZero. Всего три действия — наполните, поверните и нажмите! Стильный дизайн с отделкой из полированной нержавеющей стали. Узнать обо всех преимуществах

    Цилиндр CO2 к сифону для газирования

    Пусть жизнь бьет ключом!

    Наслаждайтесь вкусной газированной водой в любое время с сифоном для газирования Philips GoZero. Всего три действия — наполните, поверните и нажмите! Стильный дизайн с отделкой из полированной нержавеющей стали. Узнать обо всех преимуществах

    Пусть жизнь бьет ключом!

    Наслаждайтесь вкусной газированной водой в любое время с сифоном для газирования Philips GoZero. Всего три действия — наполните, поверните и нажмите! Стильный дизайн с отделкой из полированной нержавеющей стали. Узнать обо всех преимуществах

    Цилиндр CO2 к сифону для газирования

    Пусть жизнь бьет ключом!

    Наслаждайтесь вкусной газированной водой в любое время с сифоном для газирования Philips GoZero. Всего три действия — наполните, поверните и нажмите! Стильный дизайн с отделкой из полированной нержавеющей стали. Узнать обо всех преимуществах

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      Пусть жизнь бьет ключом!

      • Запасной цилиндр CO2

      Позволяет забыть об одноразовых пластиковых бутылках

      Одного цилиндра газирования хватит на 60 литров вкусной газированной воды, что заменит вам 120 одноразовых бутылок по 0,5 литра.

      Технические характеристики

      • Характеристики цилиндра

        Емкость
        425 г

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          • 425 г, цилиндр CO2 на 60 л газированной воды (зависит от уровня газирования)