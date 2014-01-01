Идеальный спутник для спорта и отдыха на свежем воздухе
Портативный радиоприемник Philips AE1125/12 создан для использования вне дома. Он оснащен кинетическим зарядным устройством, поэтому элементы питания не требуются. Радио оснащено встроенной сиреной для привлечения внимания и зарядным устройством USB для зарядки и подключения. Узнать обо всех преимуществах
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Идеальный спутник для спорта и отдыха на свежем воздухе
Портативный радиоприемник Philips AE1125/12 создан для использования вне дома. Он оснащен кинетическим зарядным устройством, поэтому элементы питания не требуются. Радио оснащено встроенной сиреной для привлечения внимания и зарядным устройством USB для зарядки и подключения. Узнать обо всех преимуществах
Используйте собственную энергию с помощью инновационного источника питания с функцией выработки кинетической энергии — экологически безопасная альтернатива устройствам с питанием от батарей. Обеспечивает питание для радио, фонарика или для удобной зарядки телефона или другого устройства.
Не оставайтесь в темноте. Благодаря встроенному фонарику устройство позволяет заниматься своими делами еще долго после заката солнца при достаточном освещении. Устройство также незаменимо в случае сбоев электропитания. Функция выработки кинетической энергии автоматически заряжает устройство, и вы не будете волноваться о том, что аккумулятор может разрядиться.
Быть в безопасности часто подразумевает возможность быть обнаруженным. Встроенная сирена устройства привлекает внимание, помогая при необходимости позвать на помощь. Сирена, получаемая с помощью выработки кинетической энергии с целью избежать проблем в результате неожиданной разрядки аккумулятора, является дополнительной функцией, обеспечивает спокойствие и ставит личную безопасность на первое место.
АС обеспечивает хорошее качество звука и расширяет возможности прослушивания.
Полностью отключить кабель иногда непросто, но теперь в этом и нет необходимости. Поиск зарядного устройства для мобильного телефона или другого устройства вне помещения может быть проблематичным. Поэтому данное устройство оборудовано удобным встроенным кабелем micro-USB, обеспечивающим достаточное питание для прослушивания музыки и просмотра фильмов или просто для вашего спокойствия. Устройство также может использоваться как запасной вариант на случай сбоя электропитания. Источник питания с функцией выработки кинетической энергии позволяет продолжать работу и всегда оставаться на связи.
Звук
Громкоговорители
Подключения
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Питание
Аксессуары
Размеры
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