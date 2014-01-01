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Портативный радиоприемник

AE1125/12
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  • Идеальный спутник для спорта и отдыха на свежем воздухе Идеальный спутник для спорта и отдыха на свежем воздухе Идеальный спутник для спорта и отдыха на свежем воздухе
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    Портативный радиоприемник

    AE1125/12
    Общая оценка / 5

    Идеальный спутник для спорта и отдыха на свежем воздухе

    Портативный радиоприемник Philips AE1125/12 создан для использования вне дома. Он оснащен кинетическим зарядным устройством, поэтому элементы питания не требуются. Радио оснащено встроенной сиреной для привлечения внимания и зарядным устройством USB для зарядки и подключения. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Портативный радиоприемник

    Идеальный спутник для спорта и отдыха на свежем воздухе

    Портативный радиоприемник Philips AE1125/12 создан для использования вне дома. Он оснащен кинетическим зарядным устройством, поэтому элементы питания не требуются. Радио оснащено встроенной сиреной для привлечения внимания и зарядным устройством USB для зарядки и подключения. Узнать обо всех преимуществах

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      Идеальный спутник для спорта и отдыха на свежем воздухе

      — портативный радиоприемник

      • FM/MW/LW, аналоговая настройка
      • Порт Micro USB для зарядки
      • Фонарик
      • Автономное питание/питание от батареи
      Выработка кинетической энергии для зарядки без лишних усилий

      Выработка кинетической энергии для зарядки без лишних усилий

      Используйте собственную энергию с помощью инновационного источника питания с функцией выработки кинетической энергии — экологически безопасная альтернатива устройствам с питанием от батарей. Обеспечивает питание для радио, фонарика или для удобной зарядки телефона или другого устройства.

      Встроенный фонарик для освещения в ночное время

      Встроенный фонарик для освещения в ночное время

      Не оставайтесь в темноте. Благодаря встроенному фонарику устройство позволяет заниматься своими делами еще долго после заката солнца при достаточном освещении. Устройство также незаменимо в случае сбоев электропитания. Функция выработки кинетической энергии автоматически заряжает устройство, и вы не будете волноваться о том, что аккумулятор может разрядиться.

      Встроенная сирена обеспечивает безопасность

      Встроенная сирена обеспечивает безопасность

      Быть в безопасности часто подразумевает возможность быть обнаруженным. Встроенная сирена устройства привлекает внимание, помогая при необходимости позвать на помощь. Сирена, получаемая с помощью выработки кинетической энергии с целью избежать проблем в результате неожиданной разрядки аккумулятора, является дополнительной функцией, обеспечивает спокойствие и ставит личную безопасность на первое место.

      Встроенный динамик позволяет слушать музыку без наушников в хорошем качестве

      Встроенный динамик позволяет слушать музыку без наушников в хорошем качестве

      АС обеспечивает хорошее качество звука и расширяет возможности прослушивания.

      Встроенный кабель micro-USB для зарядки USB-устройств

      Полностью отключить кабель иногда непросто, но теперь в этом и нет необходимости. Поиск зарядного устройства для мобильного телефона или другого устройства вне помещения может быть проблематичным. Поэтому данное устройство оборудовано удобным встроенным кабелем micro-USB, обеспечивающим достаточное питание для прослушивания музыки и просмотра фильмов или просто для вашего спокойствия. Устройство также может использоваться как запасной вариант на случай сбоя электропитания. Источник питания с функцией выработки кинетической энергии позволяет продолжать работу и всегда оставаться на связи.

      • Звук

        Выходная мощность
        300 мВт (среднеквадр.)
        Регулировка громкости
        поворотная (аналоговая)

      • Громкоговорители

        Количество встроенных АС
        1

      • Подключения

        Micro USB
        для зарядки с помощью пост. тока
        Кабель с разъемом micro-USB
        для зарядки мобильных телефонов

      • Тюнер/прием/передача

        Антенна
        Стержень
        Диапазоны тюнера
        • FM
        • СВ
        • LW

      • Комфорт

        Фонарик
        Да
        Кинетическая энергия
        Да
        Сирена
        Да

      • Питание

        Тип элемента питания
        Тип AAA
        Напряжение батареи
        1.5  В
        Количество батарей
        3
        Входное напряжение пост. тока
        5  В

      • Аксессуары

        Прочее
        • Краткое руководство пользователя
        • Инструкция по эксплуатации
        Гарантия
        Гарантийный сертификат

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        120 x 47 x 76 мм
        Вес, включая упаковку
        0,32  кг
        Размеры упаковки (ШxГxВ)
        130 x 59 x 84 мм
        Вес продукта
        0,26  кг

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