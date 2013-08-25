Безупречная конференц-связь, где бы вы ни находились

Портативное устройство Philips WeCall гарантирует высокое качество конференц-связи, где бы вы ни находились. В комплект входят четыре микрофона. Функция подавления эха обеспечивает четкость речи, а светодиодные индикаторы и поддержка подключения через Bluetooth® гарантируют максимальный комфорт. Узнать обо всех преимуществах