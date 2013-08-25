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АС для конференц-связи Bluetooth WeCall

AECS7000/00
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  • Безупречная конференц-связь, где бы вы ни находились Безупречная конференц-связь, где бы вы ни находились Безупречная конференц-связь, где бы вы ни находились
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    АС для конференц-связи Bluetooth WeCall

    AECS7000/00
    Общая оценка / 5

    Безупречная конференц-связь, где бы вы ни находились

    Портативное устройство Philips WeCall гарантирует высокое качество конференц-связи, где бы вы ни находились. В комплект входят четыре микрофона. Функция подавления эха обеспечивает четкость речи, а светодиодные индикаторы и поддержка подключения через Bluetooth® гарантируют максимальный комфорт. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    АС для конференц-связи Bluetooth WeCall

    Безупречная конференц-связь, где бы вы ни находились

    Портативное устройство Philips WeCall гарантирует высокое качество конференц-связи, где бы вы ни находились. В комплект входят четыре микрофона. Функция подавления эха обеспечивает четкость речи, а светодиодные индикаторы и поддержка подключения через Bluetooth® гарантируют максимальный комфорт. Узнать обо всех преимуществах

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      Безупречная конференц-связь, где бы вы ни находились

      Чистое звучание, как при живом общении

      • Bluetooth® и USB
      • Превосходный звук
      • Встроенный аккумулятор
      • Для iPhone
      Четыре микрофона эффективно захватывают голос в радиусе 360 градусов

      Четыре микрофона эффективно захватывают голос в радиусе 360 градусов

      Четыре всенаправленных микрофона захватывают голос со всех сторон на расстоянии 5 метров, что гарантирует естественное и чистое звучание голоса. Даже в шумной среде вам не придется говорить громче или наклоняться над микрофоном.

      Легко подключается к смартфонам и ноутбукам с поддержкой Bluetooth

      Легко подключается к смартфонам и ноутбукам с поддержкой Bluetooth

      Простое автоматическое сопряжение с устройствами iPhone и смартфонами, компьютерами и ноутбуками, поддерживающими Bluetooth, на расстоянии до 10 метров.

      Бесплатное интуитивно понятное приложение WeCall обеспечивает беспроблемную конференц-связь

      Бесплатное интуитивно понятное приложение WeCall обеспечивает беспроблемную конференц-связь

      Удобное приложение Philips WeCall позволяет управлять номерами конференц-вызовов и даже вводить коды доступа прямо из календаря, а значит, вы сможете набирать номера и подключаться к конференциям непосредственно из календаря одним нажатием кнопки.

      Время работы от аккумулятора до 8 часов и подзарядка от USB-кабеля

      Время работы от аккумулятора до 8 часов и подзарядка от USB-кабеля

      Время работы от аккумулятора до 8 часов в режиме разговора и до 200 часов в режиме ожидания. USB-кабель для зарядки входит в комплект.

      Эффективное подавление шума для чистого звука

      Улучшенная система шумоподавления и четыре всенаправленных микрофона вокруг АС позволяют присоединиться к разговору нескольким людям, и при этом голоса всех собеседников будет слышно очень четко, так как все шумы эффективно подавляются.

      Улучшенная система подавления эха для четкости речи

      Улучшенная система подавления эха обеспечивает качественную громкую связь в полнодуплексном режиме в нескольких метрах от акустической системы. Адаптивный алгоритм помогает убрать эхо и предотвращает искажения звука вследствие цикла обратной связи между динамиком и микрофоном. Это особенно удобно в помещениях с плохими акустическими характеристиками, например в кабинетах, где мало мебели, из-за чего возникает эхо.

      Мощный встроенный динамик для легкого распознавания голосов и воспроизведения музыки

      Высокочувствительный 2-дюймовый излучатель с неодимовым магнитом с низким уровнем искажений оснащен конусом с низким профилем, что обеспечивает захват голоса в большом радиусе и широкую звуковую дисперсию. Качество связи будет высоким, даже если во время разговора вы перемещаетесь по комнате. Качество воспроизведения музыки тоже будет великолепным.

      Возможность USB-подключения для звонков с ноутбука

      Поддержка USB-интерфейса позволяет совершать вызовы с ноутбука (подключение Plug-and-Play с автоматическим распознаванием устройства).

      Изящный и компактный дизайн позволяет брать устройство с собой, куда бы вы ни отправились

      Эта акустическая система для конференц-связи обладает компактным тонким корпусом, поэтому ее удобно брать с собой в поездки. Она легко поместится в сумке для ноутбука и станет надежным помощником во время работы из дома, в командировке или на встрече с деловым партнером.

      Плоский и легкий дорожный футляр обеспечивает портативность

      Прочный и легкий дорожный футляр защищает акустическую систему во время поездок. Элегантный и функциональный дизайн отлично подчеркнет ваш деловой стиль.

      • Звук

        Диапазон частот
        140—18 000  Гц
        Выходная мощность
        2 Вт
        Отношение сигнал/шум
        >75 дБ
        Встроенные АС
        1 x 2"

      • Комфорт

        Динамик для громкой связи
        Да
        Регулировка громкости
        Вверх/вниз

      • Питание

        Емкость аккумулятора
        3,7 В, 1000 мА*ч
        Тип элемента питания
        литий-ионный полимерный
        Входная мощность
        5 В, 1 А
        Время разговора
        До 8 часов

      • Аксессуары

        Кабель USB
        Да
        Дорожный футляр
        Да
        Краткое руководство
        Да

      • Размеры

        Глубина продукта
        110  миллиметра
        Вес изделия (г)
        182
        Ширина продукта
        110  миллиметра
        Высота продукта
        28  миллиметра

      • Совместимость с iPod

        Совместимые продукты
        • iPod touch 3-го поколения
        • iPod touch 4-го поколения
        • iPod touch 5 поколения

      • Совместимость с iPhone

        Совместимые продукты
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S
        • iPhone 5

      • Совместима с iPad

        Совместим с
        • iPad
        • iPad 2
        • iPad 4
        • iPad mini

      • Беспроводная технология Bluetooth®

        Профили
        • HSP
        • HFP
        • A2DP
        • AVRCP
        • (HFP с поддержкой широкополосного звука)
        Версия
        2.1 + EDR
        Диапазон
        10 м (открытое пространство)

      • Приложение Philips WeCall

        Бесплатная загрузка
        • Да
        • Выполните поиск "Philips WeCall"
        В магазине Apple Store
        iOS 4.3 или более поздней версии

      • Микрофон

        захват голоса со всех сторон
        на расстоянии до 5 м
        Подавление шума и эхо
        Да
        Всенаправленные микрофоны
        4

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