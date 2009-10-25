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  • Компактный будильник Компактный будильник Компактный будильник

    Часы с будильником

    AJ110/12

    Компактный будильник

    Компактный будильник Philips сочетает в себе легкость настройки времени, сигнала и календаря с автоматической подсветкой ЖК-дисплея. Питание от одной батарейки AA, идеален для поездок. Повторение сигнала позволяет вам вздремнуть лишних пять минут.

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    Часы с будильником

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    Компактный будильник

    Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении

    Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении

    ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра и управления при слабом освещении позволяет получить четкую информацию с первого взгляда.

    Удобный размер позволяет взять часы с собой на работу или в поездку

    Удобные часы с будильником сочетают в себе точное отображение времени, функции будильника и компактный размер, благодаря которому их можно поставить в любом месте дома или офиса или взять с собой в дорогу.

    Удобная настройка времени и будильника

    Установка времени и будильника настолько проста, что не требует никаких инструкций по эксплуатации и руководств. Для установки просто нажимайте кнопки на экране часов.

    Функция Alarm Time Display показывает установленное время срабатывания

    Функция Alarm Time Display всегда показывает как текущее время, так и время, на которое установлен ваш будильник. Режим постоянного отображения времени избавляет Вас от необходимости нажимать кнопку для того, чтобы проверить, был ли установлен будильник и на какое время. Функция Alarm Time Display постоянно убеждает Вас в том, что будильник установлен правильно, и он разбудит Вас в нужное время.

    Питание от одной батарейки делает часы удобным помощником в дороге

    Часы работают от одной батарейки типа AA, что делает их компактным и легким портативным устройством, незаменимым в дороге. Чтобы начать использовать функции часов, будильника и календаря, просто вставьте батарейку AA в специальный отсек. Батарейки типа AA можно приобрести практически везде, поэтому при необходимости замены найти нужную батарейку не составит труда.

    Низкое энергопотребление — долгая работа батареи

    Благодаря простым функциям часов и будильника, а также функции автоматического отключения подсветки дисплея, часы потребляют мало энергии. Одной батарейки типа AA хватит на год работы.

    Отображение месяца и дня

    Часы оснащены встроенным календарем, на котором отображается текущий месяц и день. Установите дату (не забудьте про год), и календарь будет показывать точную дату, учитывая високосные годы.

    Сигнал будильника звучит повторно через 5 минут

    Часы с будильником Philips оснащены функцией повтора сигнала. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повтора сигнала. Сигнал будильника прозвучит снова спустя 5 минут. Кнопку повтора сигнала можно нажимать до тех пор пока вы не будете готовы проснуться и отключить будильник.

    • Звук

      Регулировка громкости
      вверх/вниз

    • Комфорт

      Будильники
      звуковой сигнал, повторный сигнал (после сигнала пробуждения)
      Цвет подсветки
      янтарный
      Часы
      Цифровой дисплей
      Тип дисплея
      ЖК-дисплей, LED дисплей

    • Питание

      Тип элемента питания
      AA (LR6)

    • Аксессуары

      Прочее
      Инструкция по эксплуатации
      Гарантия
      Гарантийный сертификат

    • Размеры

      Вес продукта
      0,085 кг

    Badge-D2C

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