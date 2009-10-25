AJ110/12
Компактный будильник
Компактный будильник Philips сочетает в себе легкость настройки времени, сигнала и календаря с автоматической подсветкой ЖК-дисплея. Питание от одной батарейки AA, идеален для поездок. Повторение сигнала позволяет вам вздремнуть лишних пять минут.
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ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра и управления при слабом освещении позволяет получить четкую информацию с первого взгляда.
Удобные часы с будильником сочетают в себе точное отображение времени, функции будильника и компактный размер, благодаря которому их можно поставить в любом месте дома или офиса или взять с собой в дорогу.
Установка времени и будильника настолько проста, что не требует никаких инструкций по эксплуатации и руководств. Для установки просто нажимайте кнопки на экране часов.
Функция Alarm Time Display всегда показывает как текущее время, так и время, на которое установлен ваш будильник. Режим постоянного отображения времени избавляет Вас от необходимости нажимать кнопку для того, чтобы проверить, был ли установлен будильник и на какое время. Функция Alarm Time Display постоянно убеждает Вас в том, что будильник установлен правильно, и он разбудит Вас в нужное время.
Часы работают от одной батарейки типа AA, что делает их компактным и легким портативным устройством, незаменимым в дороге. Чтобы начать использовать функции часов, будильника и календаря, просто вставьте батарейку AA в специальный отсек. Батарейки типа AA можно приобрести практически везде, поэтому при необходимости замены найти нужную батарейку не составит труда.
Благодаря простым функциям часов и будильника, а также функции автоматического отключения подсветки дисплея, часы потребляют мало энергии. Одной батарейки типа AA хватит на год работы.
Часы оснащены встроенным календарем, на котором отображается текущий месяц и день. Установите дату (не забудьте про год), и календарь будет показывать точную дату, учитывая високосные годы.
Часы с будильником Philips оснащены функцией повтора сигнала. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повтора сигнала. Сигнал будильника прозвучит снова спустя 5 минут. Кнопку повтора сигнала можно нажимать до тех пор пока вы не будете готовы проснуться и отключить будильник.
Звук
Комфорт
Питание
Аксессуары
Размеры
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