Функция Alarm Time Display показывает установленное время срабатывания

Функция Alarm Time Display всегда показывает как текущее время, так и время, на которое установлен ваш будильник. Режим постоянного отображения времени избавляет Вас от необходимости нажимать кнопку для того, чтобы проверить, был ли установлен будильник и на какое время. Функция Alarm Time Display постоянно убеждает Вас в том, что будильник установлен правильно, и он разбудит Вас в нужное время.