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Радиочасы для iPhone/iPod

AJ300D/12
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  • Начинайте день по-своему! Начинайте день по-своему! Начинайте день по-своему!
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    Радиочасы для iPhone/iPod

    AJ300D/12
    Общая оценка / 5

    Начинайте день по-своему!

    Свободно наслаждайтесь музыкой дома. Подключите плеер iPod или GoGear через компактные радиочасы Philips с мощными басами — 12 Вт RMS. Наслаждайтесь отличным звучанием и выбирайте музыкальный сигнал будильника на каждый день.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Радиочасы для iPhone/iPod

    Начинайте день по-своему!

    Свободно наслаждайтесь музыкой дома. Подключите плеер iPod или GoGear через компактные радиочасы Philips с мощными басами — 12 Вт RMS. Наслаждайтесь отличным звучанием и выбирайте музыкальный сигнал будильника на каждый день.

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      Начинайте день по-своему!

      Просыпайтесь под любимую музыку iPod

      Технология АС wOOx™ для воспроизведения глубоких низких частот

      Технология АС wOOx™ для воспроизведения глубоких низких частот

      Технология wOOx основана на революционной концепции для АС, позволяющей Вам не только слышать, но и ощущать невероятно глубокие басы, звучащие более насыщено, чем в любой другой аудиосистеме. Специальные излучатели работают в согласовании с НЧ-излучателем wOOx, а точная настройка между основным драйвером и ВЧ-динамиком обеспечивает плавный переход от низких и средних частот к высоким. Двойная подвеска и абсолютно симметричная многослойная конструкция создают низкий и точный бас без заметных искажений. Технология wOOx обеспечивает исключительно глубокие и динамичные басы, используя весь потенциал АС для ощутимого усиления впечатлений от музыки.

      Время двойного будильника

      Время двойного будильника

      Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

      5 кнопок для быстрого доступа к любимым радиостанциям

      5 кнопок для быстрого доступа к любимым радиостанциям

      Доступ к любимым радиостанциям одним нажатием кнопки

      Цифровая настройка для предустановки станций

      Цифровая настройка для предустановки станций

      Один пульт ДУ для системы и iPod

      Один пульт ДУ для системы и iPod

      Подключение через линейный вход портативного MP3-плеера

      Подключение через линейный вход портативного MP3-плеера

      Воспроизведение и зарядка плееров iPod и GoGear

      Воспроизведение и зарядка плееров iPod и GoGear

      • Звук

        Выходная мощность
        2 x 6 Вт RMS
        Регулировка громкости
        вверх/вниз
        Звуковая система
        стерео

      • Громкоговорители

        Динамики
        Система с неодимовым магнитом
        Количество встроенных АС
        5
        Улучшения АС
        Излучатель басов wOOx

      • Подключения

        Функция MP3 Link
        Линейный стереовход 3,5 мм

      • Аудиовоспроизведение

        Режимы воспроизведения при установке в док-станцию
        • перемотка вперед/назад
        • следующая и предыдущая дорожка
        • воспроизведение и пауза

      • Тюнер/прием/передача

        Антенна
        Антенна FM
        Диапазоны тюнера
        FM
        Сохранение радиостанций
        5
        Улучшения тюнера
        автоматическая цифровая настройка

      • Комфорт

        Будильники
        • Повтор будильника через 24 часа
        • звуковой сигнал
        • двойной будильник
        • звуковой радиосигнал
        • повторный сигнал (после сигнала пробуждения)
        Цвет подсветки
        голубой
        Часы
        • Цифровые
        • таймер отключения
        Тип дисплея
        ЖК-дисплей
        Зарядное устройство
        • GoGear
        • iPod

      • Питание

        Тип адаптера
        100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
        Тип питания
        Входной разъем питания переменного тока

      • Размеры

        Вес брутто
        1,94  кг
        Глубина основного устройства
        164  миллиметра
        Высота основного устройства
        191  миллиметра
        Вес
        1.34  кг
        Ширина основного устройства
        161  миллиметра
        Высота упаковки
        224  миллиметра
        Ширина упаковки
        248  миллиметра
        Глубина упаковки
        212  миллиметра

      • Совместимость с iPod

        Совместимые продукты
        • iPod
        • iPod mini
        • iPod nano
        • iPod с цветным дисплеем
        • iPod 5-го поколения

      • Совместимость с GoGear

        Совместим с
        HDD6330/ HDD6320/ HDD1850/ HDD1840/ HDD1835/ HDD1830/ HDD1820/ HDD1635/ HDD1630/ HDD1620/ HDD1420/ SA9100/ SA9200

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          • Не устанавливайте громкость устройства выше 85 дБ, это может отрицательно сказаться на вашем слухе.
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