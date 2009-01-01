Начинайте день по-своему!
Свободно наслаждайтесь музыкой дома. Подключите плеер iPod или GoGear через компактные радиочасы Philips с мощными басами — 12 Вт RMS. Наслаждайтесь отличным звучанием и выбирайте музыкальный сигнал будильника на каждый день.
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Начинайте день по-своему!
Свободно наслаждайтесь музыкой дома. Подключите плеер iPod или GoGear через компактные радиочасы Philips с мощными басами — 12 Вт RMS. Наслаждайтесь отличным звучанием и выбирайте музыкальный сигнал будильника на каждый день.
Технология wOOx основана на революционной концепции для АС, позволяющей Вам не только слышать, но и ощущать невероятно глубокие басы, звучащие более насыщено, чем в любой другой аудиосистеме. Специальные излучатели работают в согласовании с НЧ-излучателем wOOx, а точная настройка между основным драйвером и ВЧ-динамиком обеспечивает плавный переход от низких и средних частот к высоким. Двойная подвеска и абсолютно симметричная многослойная конструкция создают низкий и точный бас без заметных искажений. Технология wOOx обеспечивает исключительно глубокие и динамичные басы, используя весь потенциал АС для ощутимого усиления впечатлений от музыки.
Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.
Доступ к любимым радиостанциям одним нажатием кнопки
Звук
Громкоговорители
Подключения
Аудиовоспроизведение
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Питание
Размеры
Совместимость с iPod
Совместимость с GoGear
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