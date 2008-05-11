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- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный сертификат
AJ3112/12
Начинайте день по-своему!
Эти стильные радиочасы с будильником имеют симпатичный вид и будут будить вас вовремя. В них имеется AM/FM тюнер, поэтому у вас есть выбор — просыпаться под вашу любимую радиостанцию или звук зуммера.Узнать обо всех преимуществах
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Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включат эту радиостанцию или сигнал.
Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.
Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 2 часов) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания. Устройство будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под музыку с любимого компакт-диска или под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.
Большой дисплей позволяет с удобством просматривать информацию. Теперь можно без труда увидеть время или настройки будильника даже на расстоянии. Идеально подходит для людей в преклонном возрасте и людей со слабым зрением.
Звук
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Питание
Аксессуары
Размеры
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