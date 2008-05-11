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  • Начинайте день по-своему! Начинайте день по-своему! Начинайте день по-своему!

    Радиочасы

    AJ3112/12

    Начинайте день по-своему!

    Эти стильные радиочасы с будильником имеют симпатичный вид и будут будить вас вовремя. В них имеется AM/FM тюнер, поэтому у вас есть выбор — просыпаться под вашу любимую радиостанцию или звук зуммера.

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    Радиочасы

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    Начинайте день по-своему!

    Два вида сигнала: радио и звуковой.

    • Компактный дизайн
    Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

    Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

    Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включат эту радиостанцию или сигнал.

    Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

    Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

    Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.

    Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

    Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

    Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 2 часов) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания. Устройство будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под музыку с любимого компакт-диска или под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

    Тюнер СВ/FM

    Тюнер СВ/FM

    Большой дисплей для удобства просмотра

    Большой дисплей позволяет с удобством просматривать информацию. Теперь можно без труда увидеть время или настройки будильника даже на расстоянии. Идеально подходит для людей в преклонном возрасте и людей со слабым зрением.

    • Звук

      Регулировка громкости
      поворотная (аналоговая)
      Звуковая система
      моно

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM
      Диапазоны тюнера
      FM, СВ

    • Комфорт

      Будильники
      звуковой радиосигнал, звуковой сигнал, Повтор будильника через 24 часа, повторный сигнал (после сигнала пробуждения)
      Часы
      Цифровой дисплей, таймер отключения
      Тип дисплея
      LED дисплей

    • Питание

      Тип элемента питания
      6F22 9 В
      Напряжение батареи
      9  В
      Количество аккумуляторов
      1
      Тип питания
      Входной разъем питания переменного тока

    • Аксессуары

      Прочее
      Инструкция по эксплуатации
      Гарантия
      Гарантийный сертификат

    • Размеры

      Тип упаковки
      D-бокс
      Вес продукта
      0,9 кг

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Инструкция по эксплуатации
    • Гарантийный сертификат
    Badge-D2C

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