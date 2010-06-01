AJ3138/12
Просыпайтесь легко
Пусть ваш ребенок просыпается под звук любимого голоса или мелодии благодаря радиочасам AJ3138/12 от Philips. Сменные звуковые сигналы и кнопки позволяют выбрать индивидуальные настройки, а с помощью таймера можно запрограммировать часы без необходимости изменения настроек будильника.Узнать обо всех преимуществах
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Удобное и гибкое решение — радиоприемник Philips может работать и от батарей, и от электросети. Если в зоне доступности нет электророзетки или если вы не хотите лишний раз загромождать пространство проводами, просто используйте батареи. А когда необходимо длительное и стабильное питание, подключите устройство к розетке. Ощутите подлинную свободу движения.
ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра и управления при слабом освещении позволяет получить четкую информацию с первого взгляда.
Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 2 часов) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания. Устройство будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под музыку с любимого компакт-диска или под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.
Разработанные с учетом современного образа жизни эти радиочасы оснащены функцией, позволяющей устанавливать разное время будильника для будней и выходных или чередовать время пробуждения для семейных пар. Будильник можно установить на одно время для всех дней недели — с понедельника по воскресенье, или можно установить одно время для рабочих дней, а другое для выходных — субботы и воскресенья. Независимо от выбранных настроек данная функция избавит вас от необходимости настраивать будильник каждый вечер.
Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
Многочисленные исследования показали, что короткий дневной сон благоприятно влияет на здоровье. Таймер дневного сна позволит вам приобщиться к этой полезной привычке. Вы можете не беспокоиться, что проспите больше положенного времени или что придется каждый раз менять настройки будильника. Нажав одну кнопку, установите таймер на 15 минут или 2 часа и можете спокойно расслабиться в середине дня. Используя обратный отсчет таймер автоматически разбудит вас через указанное время.
Радиочасы Philips имеют функцию повтора сигнала через настраиваемый интервал, которая не позволит вам проспать и опоздать на работу. Если вы захотите поспать еще немного, когда прозвенит будильник, просто нажмите кнопку "Repeat alarm" (Повтор). Через пять минут будильник зазвенит опять. Если вы хотите поспать дольше, нажмите кнопку "Snooze" (Интервал) два или три раза, чтобы установить интервал на 10 или 15 минут соответственно.
Просыпайтесь под собственный записанный голос или голос любимого человека. Просто нажмите кнопку "Record" (Запись) для записи сообщения продолжительностью 10 секунд, а затем нажмите кнопку "Play" (Воспроизведение), чтобы прослушать запись. Используйте эту функцию в качестве напоминаний для себя или для детей, когда вас нет рядом.
Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.
Сменные кольца и кнопки синего и розового цветов придадут радиочасам индивидуальность и привлекательный вид. Используя кнопки и кольца в комплекте, вы можете создать часы на свой вкус или сделать их частью интерьера комнаты.
При срабатывании будильника одновременно с мелодией будет мигать подсветка. Это поможет маленьким детям, у которых еще не сформировалось понятие времени, определить время, когда пора вставать. Подсветка будет мигать в течение минуты, а затем погаснет и включится снова с мелодией будильника.
Звук
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Питание
Аксессуары
Размеры
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