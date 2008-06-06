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  • Начинайте день по-своему! Начинайте день по-своему! Начинайте день по-своему!

    Радиочасы

    AJ3226/12

    Начинайте день по-своему!

    Эти стильные радиочасы Philips с двойным типом сигнала разбудят вас утром музыкой любимой станции или мелодичным звуковым сигналом. Входящий в комплект кабель позволяет подключить к радиочасам вашу портативную музыкальную систему.

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    Радиочасы

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    Начинайте день по-своему!

    Два вида сигнала: радио и звуковой.

    • FM/MW, аналоговая настройка
    • Двойной будильник
    • Резервное сохранение времени/будильника
    • Встроенный аудиокабель
    Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

    Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

    Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включат эту радиостанцию или сигнал.

    Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

    Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

    Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

    Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

    Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

    Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.

    Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач

    Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач

    Стереотюнер FM/СВ (AM)

    Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

    Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

    Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 2 часов) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания. Устройство будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под музыку с любимого компакт-диска или под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

    MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

    MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

    Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

    • Звук

      Выходная мощность
      100 мВт (среднеквадр.)
      Регулировка громкости
      поворотная (аналоговая)
      Звуковая система
      моно

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      • Антенна СВ
      • Антенна FM
      Диапазоны тюнера
      • СВ
      • FM

    • Комфорт

      Будильники
      • звуковой радиосигнал
      • звуковой сигнал
      • Повтор будильника через 24 часа
      • повторный сигнал (после сигнала пробуждения)
      Часы
      • Цифровые
      • таймер отключения
      Цифры на дисплее
      4

    • Питание

      Тип элемента питания
      6F22 9 В
      Напряжение батареи
      9  В
      Количество аккумуляторов
      1
      Тип питания
      Входной разъем питания переменного тока

    • Аксессуары

      Прочее
      Инструкция по эксплуатации
      Гарантия
      Гарантийный сертификат

    • Размеры

      Вес брутто
      1,15  кг
      Тип упаковки
      D-бокс
      Глубина основного устройства
      159  миллиметра
      Высота основного устройства
      62  миллиметра
      Вес
      0.9  кг
      Ширина основного устройства
      174  миллиметра
      Высота упаковки
      189  миллиметра
      Ширина упаковки
      184  миллиметра
      Глубина упаковки
      70  миллиметра

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Инструкция по эксплуатации
    • Гарантийный сертификат
    Badge-D2C

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