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Радиочасы с большим дисплеем
Пусть каждое ваше утро будет ярче благодаря отображению времени на большом светодиодном дисплее. Часы автоматически устанавливают время при подключении к электросети и имеют резервный аккумулятор, обеспечивающий срабатывание будильника даже в случае отсутствия питания. В качестве сигнала будильника можно выбрать зуммер или радиостанцию. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Радиочасы с большим дисплеем
Пусть каждое ваше утро будет ярче благодаря отображению времени на большом светодиодном дисплее. Часы автоматически устанавливают время при подключении к электросети и имеют резервный аккумулятор, обеспечивающий срабатывание будильника даже в случае отсутствия питания. В качестве сигнала будильника можно выбрать зуммер или радиостанцию. Узнать обо всех преимуществах
Радиочасы с большим дисплеем
Пусть каждое ваше утро будет ярче благодаря отображению времени на большом светодиодном дисплее. Часы автоматически устанавливают время при подключении к электросети и имеют резервный аккумулятор, обеспечивающий срабатывание будильника даже в случае отсутствия питания. В качестве сигнала будильника можно выбрать зуммер или радиостанцию. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Радиочасы с большим дисплеем
Пусть каждое ваше утро будет ярче благодаря отображению времени на большом светодиодном дисплее. Часы автоматически устанавливают время при подключении к электросети и имеют резервный аккумулятор, обеспечивающий срабатывание будильника даже в случае отсутствия питания. В качестве сигнала будильника можно выбрать зуммер или радиостанцию. Узнать обо всех преимуществах
Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включат эту радиостанцию или сигнал.
Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.
Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.
Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 1 часа) и выберите станцию для прослушивания. Радиоприемник Philips будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.
Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.
Большой дисплей позволяет с удобством просматривать информацию. Теперь можно без труда увидеть время или настройки будильника даже на расстоянии. Идеально подходит для людей в преклонном возрасте и людей со слабым зрением.
Извлеките часы из упаковки, подключите их, и настройка времени будет выполнена автоматически. Удобные часы считывают запрограммированные данные и устанавливают правильное время в соответствии с часовым поясом по умолчанию. Если вы находитесь за пределами установленного по умолчанию часового пояса, просто нажмите кнопку "Time zone" (Часовой пояс), после чего часы выполнят сброс настроек времени. Больше не нужно тратить время на чтение руководства пользователя и на попытки разобраться с кнопками.
В случае сбоя питания эти удобные часы продолжат работу и сохранят точные установки времени и пользовательские настройки. Установленный будильник останется включенным даже при выключенном дисплее — все это благодаря предварительно установленной батарее. При возобновлении питания повторная установка времени и настроек не требуется. Более того, даже если питание не восстановлено, заряда батареи достаточно, чтобы звуковой сигнал сработал в установленное время — значит, вы всегда будете просыпаться вовремя.
Регулируемая яркость дисплея позволяет настраивать дисплей в соответствии с необходимостью.
Функции управления
Тюнер/прием/передача
Звук
Аксессуары
Питание
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