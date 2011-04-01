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  • Радиочасы с большим дисплеем Радиочасы с большим дисплеем Радиочасы с большим дисплеем

    Радиочасы

    AJ3500/12

    Радиочасы с большим дисплеем

    Пусть каждое ваше утро будет ярче благодаря отображению времени на большом светодиодном дисплее. Часы автоматически устанавливают время при подключении к электросети и имеют резервный аккумулятор, обеспечивающий срабатывание будильника даже в случае отсутствия питания. В качестве сигнала будильника можно выбрать зуммер или радиостанцию.

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    Радиочасы

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    Радиочасы с большим дисплеем

    • Большой дисплей
    • FM/MW, аналоговая настройка
    • Двойной будильник
    • Резервное сохранение времени/будильника
    Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

    Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

    Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

    Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

    Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

    Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включат эту радиостанцию или сигнал.

    Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

    Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

    Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.

    Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

    Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

    Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 1 часа) и выберите станцию для прослушивания. Радиоприемник Philips будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

    Тюнер СВ/FM

    Тюнер СВ/FM

    "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

    Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

    Большой дисплей для удобства просмотра

    Большой дисплей позволяет с удобством просматривать информацию. Теперь можно без труда увидеть время или настройки будильника даже на расстоянии. Идеально подходит для людей в преклонном возрасте и людей со слабым зрением.

    Сохранение данных времени и будильника для своевременного пробуждения даже при отключении питания

    В случае сбоя питания эти удобные часы продолжат работу и сохранят точные установки времени и пользовательские настройки. Установленный будильник останется включенным даже при выключенном дисплее — все это благодаря предварительно установленной батарее. При возобновлении питания повторная установка времени и настроек не требуется. Более того, даже если питание не восстановлено, заряда батареи достаточно, чтобы звуковой сигнал сработал в установленное время — значит, вы всегда будете просыпаться вовремя.

    Подключение и автоматическая настройка времени

    Извлеките часы из упаковки, подключите их, и настройка времени будет выполнена автоматически. Удобные часы считывают запрограммированные данные и устанавливают правильное время в соответствии с часовым поясом по умолчанию. Если вы находитесь за пределами установленного по умолчанию часового пояса, просто нажмите кнопку "Time zone" (Часовой пояс), после чего часы выполнят сброс настроек времени. Больше не нужно тратить время на чтение руководства пользователя и на попытки разобраться с кнопками.

    Настройка яркости дисплея для удобства просмотра

    Регулируемая яркость дисплея позволяет настраивать дисплей в соответствии с необходимостью.

    • Звук

      Звуковая система
      Моно
      Регулятор громкости
      поворотный

    • Тюнер/прием/передача

      Диапазоны тюнера
      FM, СВ

    • Комфорт

      Будильники
      Время двойного будильника, "Мягкий" будильник, Таймер отключения, Звуковой сигнал с радио, Звуковой сигнал-зуммер, Повтор сигнала (после пробуждения), Повтор будильника через 24 часа
      Тип дисплея
      5-и значный дисплей
      Расширенные возможности дисплея
      Управление яркостью

    • Питание

      Источник питания
      220-230 В
      Количество аккумуляторов
      1
      Запасная батарея
      CR2032 (в комплекте)

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      Шнур питания сети переменного тока, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный сертификат

    • Размеры

      Тип упаковки
      D-бокс

    Что входит в комплект?

    Фотография упаковки

    Другие продукты в комплекте

    • Шнур питания сети переменного тока
    • Инструкция по эксплуатации
    • Гарантийный сертификат
    Badge-D2C

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