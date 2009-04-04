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  • Радиочасы с большим дисплеем Радиочасы с большим дисплеем Радиочасы с большим дисплеем

    Радиочасы

    AJ3540/12

    Радиочасы с большим дисплеем

    Практичные радиочасы с удобным большим дисплеем и двумя независимыми будильниками: один для вас, другой — для близкого человека. Просыпайтесь под музыку или звонок будильника, чтобы везде успеть вовремя.

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    Радиочасы

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    Радиочасы с большим дисплеем

    • Большой дисплей
    Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

    Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

    Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

    Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач

    Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач

    Стереотюнер FM/СВ (AM)

    Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

    Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

    Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включат эту радиостанцию или сигнал.

    Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

    Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

    Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 2 часов) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания. Устройство будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под музыку с любимого компакт-диска или под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

    Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

    Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

    Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.

    Большой дисплей для удобства просмотра

    Большой дисплей позволяет с удобством просматривать информацию. Теперь можно без труда увидеть время или настройки будильника даже на расстоянии. Идеально подходит для людей в преклонном возрасте и людей со слабым зрением.

    Удобная установка часов и будильника без лишних инструкций

    Установка времени и будильника настолько проста, что не требует никаких инструкций и руководств. Для установки просто нажимайте кнопки на экране радиочасов.

    • Звук

      Регулировка громкости
      поворотная (аналоговая)
      Звуковая система
      моно

    • Тюнер/прием/передача

      Диапазоны тюнера
      FM, СВ

    • Комфорт

      Будильники
      Повтор будильника через 24 часа, звуковой сигнал, звуковой радиосигнал, повторный сигнал (после сигнала пробуждения)
      Часы
      Цифровой дисплей, таймер отключения
      Тип дисплея
      LED дисплей

    • Питание

      Тип элемента питания
      6F22 9 В
      Напряжение батареи
      9  В
      Количество аккумуляторов
      1

    • Аксессуары

      Прочее
      Инструкция по эксплуатации
      Кабели/подключение
      шнур питания
      Гарантия
      Гарантийный сертификат

    • Размеры

      Тип упаковки
      D-бокс

    Badge-D2C

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