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  • Проекция в любое место, в любое время Проекция в любое место, в любое время Проекция в любое место, в любое время

    Радиочасы с цифровой настройкой

    AJ3650/12

    Проекция в любое место, в любое время

    Радиочасы Philips обладают функциями проецирования яркого изображения в дневное время и мягкой приглушенной подсветки в ночное время, что обеспечивает четкое отображение времени, даты и анимации — где бы вы ни находились. Интеллектуальные датчики температуры отображают наружную температуру и температуру в помещении в любое время.

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    Радиочасы с цифровой настройкой

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    Проекция в любое место, в любое время

    с функциями проецирования яркого изображения

    • Очень яркая проекция времени
    "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

    "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

    Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

    Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

    Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

    Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

    Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

    Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

    Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.

    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    Отображение температуры внутри и снаружи помещения

    Отображение температуры внутри и снаружи помещения

    Информация о погоде одним нажатием кнопки. Благодаря интеллектуальному температурному датчику радиочасы Philips всегда отображают достоверную температуру на улице.

    Записи расслабляющей музыки для спокойного сна

    Записи расслабляющей музыки для спокойного сна

    Отдыхайте или засыпайте под расслабляющую музыку. В радиочасах Philips записан целый ряд спокойных музыкальных композиций. Просто выберите звуки дождя, шум океана, spa-музыку или любую другую мелодию и отдыхайте в атмосфере комфорта и спокойствия.

    Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

    Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

    Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 2 часов) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания. Устройство будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под музыку с любимого компакт-диска или под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

    Большой и удобный угол проецирования

    0

    Проецирование времени, даты, температуры и анимации

    0

    Регулировка уровня яркости для удобства просмотра

    0

    Звуки природы в качестве сигнала будильника для приятного пробуждения

    0

    • Звук

      Выходная мощность
      200 мВт
      Регулировка громкости
      поворотная (аналоговая)
      Звуковая система
      моно

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM
      Диапазоны тюнера
      FM
      Сохранение радиостанций
      15
      Улучшения тюнера
      автоматическая цифровая настройка

    • Комфорт

      Будильники
      • "Мягкий" будильник
      • звуковой радиосигнал
      • повторный сигнал (после сигнала пробуждения)
      • двойной будильник
      Цвет подсветки
      голубой
      Часы
      Цифровые
      Тип дисплея
      ЖК-дисплей
      Улучшения часов
      • Проекция времени
      • резервные часы
      • звуки природы
      • расслабляющая музыка
      • просыпайтесь под звуки природы
      Улучшения дисплея
      управление яркостью

    • Питание

      Тип адаптера
      100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
      Тип питания
      Входной разъем питания переменного тока

    • Аксессуары

      Прочее
      Инструкция по эксплуатации
      Кабели/подключение
      Адаптер перем./пост. тока
      Гарантия
      Гарантийный сертификат

    • Размеры

      Вес брутто
      0,833  кг
      Глубина основного устройства
      63  миллиметра
      Высота основного устройства
      116  миллиметра
      Вес
      0.56  кг
      Ширина основного устройства
      163  миллиметра
      Высота упаковки
      80  миллиметра
      Ширина упаковки
      184  миллиметра
      Глубина упаковки
      180  миллиметра

    • Комнатный термометр

      Разрешение отображения температуры
      0,1 °C
      Температурный диапазон
      от -20 °C до 70 °C

    • Термометр для улицы

      Радиочастота передачи
      433  МГц
      Разрешение отображения температуры
      0,1 °C
      Температурный диапазон
      от -20 °C до 70 °C
      Беспроводная передача
      50 метров (открытое пространство)

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Адаптер перем./пост. тока
    • Инструкция по эксплуатации
    • Гарантийный сертификат
    Badge-D2C

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