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Радиочасы с цифровой настройкой

AJ4200/12
Общая оценка / 5
  • Мобильный телефон заряжается, пока Вы спите Мобильный телефон заряжается, пока Вы спите Мобильный телефон заряжается, пока Вы спите
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    Радиочасы с цифровой настройкой

    AJ4200/12
    Общая оценка / 5

    Мобильный телефон заряжается, пока Вы спите

    Радиобудильник Philips не только разбудит вас мелодией с любимой радиостанции, но и зарядит мобильный телефон, пока вы спите. Радиобудильник имеет два режима сигнала: для рабочих и для выходных дней, а также оснащен большим ЖК-дисплеем для удобного просмотра информации. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Радиочасы с цифровой настройкой

    Мобильный телефон заряжается, пока Вы спите

    Радиобудильник Philips не только разбудит вас мелодией с любимой радиостанции, но и зарядит мобильный телефон, пока вы спите. Радиобудильник имеет два режима сигнала: для рабочих и для выходных дней, а также оснащен большим ЖК-дисплеем для удобного просмотра информации. Узнать обо всех преимуществах

    Мобильный телефон заряжается, пока Вы спите

    Радиобудильник Philips не только разбудит вас мелодией с любимой радиостанции, но и зарядит мобильный телефон, пока вы спите. Радиобудильник имеет два режима сигнала: для рабочих и для выходных дней, а также оснащен большим ЖК-дисплеем для удобного просмотра информации. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Радиочасы с цифровой настройкой

    Мобильный телефон заряжается, пока Вы спите

    Радиобудильник Philips не только разбудит вас мелодией с любимой радиостанции, но и зарядит мобильный телефон, пока вы спите. Радиобудильник имеет два режима сигнала: для рабочих и для выходных дней, а также оснащен большим ЖК-дисплеем для удобного просмотра информации. Узнать обо всех преимуществах

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      Мобильный телефон заряжается, пока Вы спите

      • Зарядка моб. телефона/устр. USB
      Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

      Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

      Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включат эту радиостанцию или сигнал.

      Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

      Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

      Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

      Встроенный отсек для хранения — Вы никогда не потеряете штекеры для подключения

      Встроенный отсек для хранения — Вы никогда не потеряете штекеры для подключения

      Прибор оснащен встроенным отсеком для хранения штекеров для подключения, что обеспечивает удобное хранение и использование. В комплект входят большие и малые штекеры для разных моделей мобильных телефонов, а также штекер для устройств с портом мини-USB.

      Одновременная зарядка мобильного телефона и USB-устройства

      Одновременная зарядка мобильного телефона и USB-устройства

      Данный прибор также выполняет функцию зарядного устройства, поддерживающего одновременную зарядку двух устройств. Вставьте мобильный телефон и USB-устройство (или два мобильных телефона, или два USB-устройства) в радиобудильник перед тем, как лечь спать. Утром устройства будут также готовы к работе, как и вы!

      Поддерживаются все распространенные бренды мобильных телефонов и устройств USB

      Поддерживаются все распространенные бренды мобильных телефонов и устройств USB

      Прибор выполняет функцию зарядного устройства для мобильного телефона и USB-устройства, заряжая их, пока вы спите. Благодаря поддержке всех распространенных брендов мобильных телефонов данное устройство универсально и очень удобно.

      Отображение даты и дня недели

      Отображение даты и дня недели

      ЖК-дисплей четко отображает дату и день недели.

      Удобная отдельная установка будильника для рабочих/выходных дней

      Удобная отдельная установка будильника для рабочих/выходных дней

      Разработанные с учетом современного образа жизни эти радиочасы оснащены функцией, позволяющей устанавливать разное время будильника для будней и выходных или чередовать время пробуждения для семейных пар. Будильник можно установить на одно время для всех дней недели — с понедельника по воскресенье, или можно установить одно время для рабочих дней, а другое для выходных — субботы и воскресенья. Независимо от выбранных настроек данная функция избавит вас от необходимости настраивать будильник каждый вечер.

      Большой ЖК-дисплей для удобства просмотра

      Большой ЖК-дисплей для удобства просмотра

      Большой дисплей позволяет с удобством просматривать отображаемую информацию. Теперь можно без труда увидеть показания часов, дату или настройку будильника даже на расстоянии. Он идеально подходит для людей в преклонном возрасте и людей со слабым зрением.

      "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

      "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

      Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

      Технические характеристики

      • Зарядка

        Мобильный телефон
        • Motorola
        • Nokia
        • Samsung
        • Sony Ericsson
        USB-устройства
        5 В

      • Комфорт

        Будильники
        • звуковой радиосигнал
        • звуковой сигнал
        • Повтор будильника через 24 часа
        • двойной будильник
        • повторный сигнал (после сигнала пробуждения)
        Часы
        • Цифровые
        • таймер отключения

      • Тюнер/прием/передача

        Антенна
        Антенна FM
        Диапазоны тюнера
        FM

      • Звук

        Звуковая система
        моно
        Регулировка громкости
        поворотная (аналоговая)

      • Аксессуары

        Кабели/подключение
        Адаптер перем./пост. тока
        Прочее
        • наушники
        • Краткое руководство пользователя
        Инструкция по эксплуатации
        Да

      • Размеры

        Глубина основного устройства
        132  миллиметра
        Высота основного устройства
        52  миллиметра
        Ширина основного устройства
        180  миллиметра

      • Питание

        Тип питания
        Входной разъем питания переменного тока

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Инструкция по эксплуатации
      • Гарантийный сертификат

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