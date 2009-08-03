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AJ4200/12
Мобильный телефон заряжается, пока Вы спите
Радиобудильник Philips не только разбудит вас мелодией с любимой радиостанции, но и зарядит мобильный телефон, пока вы спите. Радиобудильник имеет два режима сигнала: для рабочих и для выходных дней, а также оснащен большим ЖК-дисплеем для удобного просмотра информации.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Прибор оснащен встроенным отсеком для хранения штекеров для подключения, что обеспечивает удобное хранение и использование. В комплект входят большие и малые штекеры для разных моделей мобильных телефонов, а также штекер для устройств с портом мини-USB.
Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
ЖК-дисплей четко отображает дату и день недели.
Данный прибор также выполняет функцию зарядного устройства, поддерживающего одновременную зарядку двух устройств. Вставьте мобильный телефон и USB-устройство (или два мобильных телефона, или два USB-устройства) в радиобудильник перед тем, как лечь спать. Утром устройства будут также готовы к работе, как и вы!
Разработанные с учетом современного образа жизни эти радиочасы оснащены функцией, позволяющей устанавливать разное время будильника для будней и выходных или чередовать время пробуждения для семейных пар. Будильник можно установить на одно время для всех дней недели — с понедельника по воскресенье, или можно установить одно время для рабочих дней, а другое для выходных — субботы и воскресенья. Независимо от выбранных настроек данная функция избавит вас от необходимости настраивать будильник каждый вечер.
Прибор выполняет функцию зарядного устройства для мобильного телефона и USB-устройства, заряжая их, пока вы спите. Благодаря поддержке всех распространенных брендов мобильных телефонов данное устройство универсально и очень удобно.
Большой дисплей позволяет с удобством просматривать отображаемую информацию. Теперь можно без труда увидеть показания часов, дату или настройку будильника даже на расстоянии. Он идеально подходит для людей в преклонном возрасте и людей со слабым зрением.
Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включат эту радиостанцию или сигнал.
Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.
Звук
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Питание
Аксессуары
Зарядка
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