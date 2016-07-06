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AJ4300B/12
Начинайте день по-своему!
Пусть ваше совместное утро начинается правильно благодаря возможности установки двух будильников: вы и близкий вам человек сможете просыпаться под звучание любимых радиопередач на предустановленных FM-радиостанциях или даже под звучание мелодии. Используйте встроенный USB-порт для зарядки любых мобильных устройств.Узнать обо всех преимуществах
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Время воспроизведения радиоприемника Philips можно с легкостью настроить, установив необходимое количество минут на цифровом таймере. Таймер выполнит обратный отсчет времени и автоматически выключит радиоприемник в конце сеанса работы.
Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 1 часа) и выберите станцию для прослушивания. Радиоприемник Philips будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.
Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.
Эта портативная АС оснащена портом USB, с помощью которого можно передавать энергию аккумулятора АС на мобильное устройство, например смартфон, с низким зарядом дома или в пути.
Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.
Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включат эту радиостанцию или сигнал.
Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.
Звук
Тюнер/прием/передача
Питание
Аксессуары
Размеры
Будильник
Часы
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