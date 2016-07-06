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  • Начинайте день по-своему! Начинайте день по-своему! Начинайте день по-своему!

    Радиочасы

    AJ4300B/12

    Начинайте день по-своему!

    Пусть ваше совместное утро начинается правильно благодаря возможности установки двух будильников: вы и близкий вам человек сможете просыпаться под звучание любимых радиопередач на предустановленных FM-радиостанциях или даже под звучание мелодии. Используйте встроенный USB-порт для зарядки любых мобильных устройств.

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    Радиочасы

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    Начинайте день по-своему!

    • FM, цифровая настройка
    • Двойной будильник
    • Резервное сохранение времени/будильника
    Настройка яркости дисплея для удобства просмотра

    Настройка яркости дисплея для удобства просмотра

    Время воспроизведения радиоприемника Philips можно с легкостью настроить, установив необходимое количество минут на цифровом таймере. Таймер выполнит обратный отсчет времени и автоматически выключит радиоприемник в конце сеанса работы.

    Цифровая настройка FM с предустановками

    Цифровая настройка FM с предустановками

    Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

    Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

    Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 1 часа) и выберите станцию для прослушивания. Радиоприемник Philips будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

    Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

    Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

    Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

    Порт USB для зарядки любого мобильного устройства

    Порт USB для зарядки любого мобильного устройства

    Эта портативная АС оснащена портом USB, с помощью которого можно передавать энергию аккумулятора АС на мобильное устройство, например смартфон, с низким зарядом дома или в пути.

    Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

    Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

    Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.

    Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

    Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

    Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включат эту радиостанцию или сигнал.

    "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

    Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

    • Звук

      Выходная мощность (среднеквадр.)
      500 мВт
      Звуковая система
      моно

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM
      Диапазоны тюнера
      FM
      Количество предустановок радиостанций
      20 FM
      Диапазон частот — FM
      87,5–108 МГц

    • Питание

      Тип элемента питания
      AA
      Энергопотребление в режиме ожидания
      < 1 Вт
      Количество аккумуляторов
      2
      Тип питания
      Входной разъем питания переменного тока
      Входная мощность (перем. ток)
      100—240 В, 50/60 Гц

    • Аксессуары

      Краткое руководство
      Да
      Гарантия
      Гарантийный талон

    • Размеры

      Тип упаковки
      D-бокс
      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      129 x 104 x 105 миллиметра
      Размеры упаковки (ШxГxВ)
      131 x 112 x 136 мм
      Вес продукта
      0,5 кг

    • Будильник

      Источник будильника
      Звуковой сигнал, FM-радио
      Кол-во сигналов будильника
      2
      Таймер отключения
      15 / 30 / 60 / 90 / 120 мин.
      Отложенный сигнал (повтор будильника)
      Да, 9 мин.

    • Часы

      Дисплей
      светодиодный
      Тип
      Цифровой дисплей
      Формат времени
      12 ч, 24 ч

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Инструкция по эксплуатации
    • Гарантийный сертификат
    Badge-D2C

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