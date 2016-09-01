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Проснись и смотри!
Каждый день уникален, поэтому радиочасы Philips составят вам утром приятную компанию. Особая функция обеспечивает проекцию времени на любой поверхности — проснитесь, откройте глаза, и вы сразу увидите время! Пусть каждое утро будет для вас добрым! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Проснись и смотри!
Каждый день уникален, поэтому радиочасы Philips составят вам утром приятную компанию. Особая функция обеспечивает проекцию времени на любой поверхности — проснитесь, откройте глаза, и вы сразу увидите время! Пусть каждое утро будет для вас добрым! Узнать обо всех преимуществах
Проснись и смотри!
Каждый день уникален, поэтому радиочасы Philips составят вам утром приятную компанию. Особая функция обеспечивает проекцию времени на любой поверхности — проснитесь, откройте глаза, и вы сразу увидите время! Пусть каждое утро будет для вас добрым! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Проснись и смотри!
Каждый день уникален, поэтому радиочасы Philips составят вам утром приятную компанию. Особая функция обеспечивает проекцию времени на любой поверхности — проснитесь, откройте глаза, и вы сразу увидите время! Пусть каждое утро будет для вас добрым! Узнать обо всех преимуществах
Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра и управления при слабом освещении позволяет получить четкую информацию с первого взгляда.
Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.
Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 1 часа) и выберите станцию для прослушивания. Радиоприемник Philips будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.
Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.
Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.
Режим "Проекция времени" позволяет проецировать значение времени на любую поверхность и под любым углом. Новейшая проекционная система гарантирует, что проецируемое значение времени всегда будет правильно направлено и сориентировано. В отличие от обычных ЖК-дисплеев, негативный ЖК-дисплей пропускает свет без значительных искажений. Мощный LED-индикатор ярко освещает негативный ЖК-дисплей для проецирования света на определенное расстояние. Точная линза часов проецирует изображение и даже регулирует фокус по вашему вкусу. Теперь не нужно вставать и проверять время — просто откройте глаза!
Встроенное радио FM позволяет ежедневно прослушивать любимые музыкальные композиции или новости по вашей радиостанции. Просто настройте радиостанцию для вещания.
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Питание
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