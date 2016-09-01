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  • Проснись и смотри! Проснись и смотри! Проснись и смотри!

    Радиочасы

    AJ4800/12

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Проснись и смотри!

    Каждый день уникален, поэтому радиочасы Philips составят вам утром приятную компанию. Особая функция обеспечивает проекцию времени на любой поверхности — проснитесь, откройте глаза, и вы сразу увидите время! Пусть каждое утро будет для вас добрым!

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    Радиочасы

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    Проснись и смотри!

    с функцией проекции времени

    • Проекция времени
    • FM, цифровая настройка
    • Двойной будильник
    • Работа от батареи или сети перем. тока
    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении

    Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении

    ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра и управления при слабом освещении позволяет получить четкую информацию с первого взгляда.

    "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

    "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

    Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

    Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

    Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

    Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 1 часа) и выберите станцию для прослушивания. Радиоприемник Philips будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

    Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

    Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

    Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.

    Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

    Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

    Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

    Режим Проекция времени позволяет узнать время, открыв глаза

    Режим "Проекция времени" позволяет проецировать значение времени на любую поверхность и под любым углом. Новейшая проекционная система гарантирует, что проецируемое значение времени всегда будет правильно направлено и сориентировано. В отличие от обычных ЖК-дисплеев, негативный ЖК-дисплей пропускает свет без значительных искажений. Мощный LED-индикатор ярко освещает негативный ЖК-дисплей для проецирования света на определенное расстояние. Точная линза часов проецирует изображение и даже регулирует фокус по вашему вкусу. Теперь не нужно вставать и проверять время — просто откройте глаза!

    Радио FM для прослушивания радиостанций

    Встроенное радио FM позволяет ежедневно прослушивать любимые музыкальные композиции или новости по вашей радиостанции. Просто настройте радиостанцию для вещания.

    • Громкоговорители

      Встроенные АС
      1

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM
      Частотный диапазон
      87,5–108  МГц
      Диапазоны тюнера
      • Цифровая настройка
      • FM
      Количество предустановок радиостанций
      20

    • Комфорт

      Будильники
      • Звуковой сигнал-зуммер
      • Звуковой сигнал с радио
      • Время двойного будильника
      • Повтор сигнала (после пробуждения)
      • "Мягкий" будильник
      Цвет подсветки
      белый
      Регулировка громкости
      Вверх/вниз
      Улучшения часов
      Проекция времени
      Таймер отключения
      Да
      Яркость дисплея
      Высокий/средний/низкий уровень / выкл.

    • Питание

      Тип элемента питания
      AA (LR6)
      Напряжение батареи
      1.5  В
      Источник питания
      100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
      Количество аккумуляторов
      4
      Тип питания
      Входной разъем питания переменного тока, работа от батарей

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      • Адаптер перем./пост. тока
      • Краткое руководство пользователя
      • Инструкция по эксплуатации
      • Гарантийный сертификат

    • Размеры

      Вес брутто
      0,363  кг
      Тип упаковки
      D-бокс
      Вес нетто
      0,27  кг
      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      76,4 x 100 x 103,5  миллиметра
      Размеры упаковки (ШxГxВ)
      210 x 131 x 98 мм

    • Будильник

      Кол-во сигналов будильника
      2
      Таймер отключения
      15 / 30 / 60 / 90 / 120 мин.
      Отложенный сигнал (повтор будильника)
      Да, 9 мин.

    • Часы

      Дисплей
      ЖК
      Тип
      Цифровой дисплей
      Формат времени
      • 12 ч
      • 24 ч

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Адаптер перем./пост. тока
    • Краткое руководство пользователя
    • Инструкция по эксплуатации
    • Гарантийный сертификат
    Badge-D2C

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