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  • Проснись и смотри! Проснись и смотри! Проснись и смотри!

    Радиочасы

    AJ5030/12

    Проснись и смотри!

    Оцените удобство проекции времени на любую поверхность. Увеличьте резкость или поверните изображение, чтобы его можно было с легкостью различить на стене или потолке. В часах предусмотрена автоматическая настройка времени и использование мелодии, радиостанции или звукового сигнала в качестве сигнала будильника.

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    Радиочасы

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    Проснись и смотри!

    с проекцией времени

    • Проекция времени
    • FM, цифровая настройка
    • Двойной будильник
    • Резервное сохранение времени/будильника
    Просыпайтесь под мелодию, радио или по сигналу

    Просыпайтесь под мелодию, радио или по сигналу

    Начало дня всегда будет отличным с выбранным сигналом пробуждения. Просыпайтесь под звуковой сигнал или мелодию — или выберите для пробуждения любимую радиостанцию.

    "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

    "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

    Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

    Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

    Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

    Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

    Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

    Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.

    Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

    Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

    Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 1 часа) и выберите станцию для прослушивания. Радиоприемник Philips будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

    Широкий угол проецирования для просмотра из любой точки

    Создайте свой распорядок дня с часами, которые благодаря проекционной трубке с универсальным углом распределения показывают время там, где вы хотите. Трубку можно установить горизонтально или вертикально с помощью регуляторов для точной настройки и отобразить изображение времени в строго определенном месте — на стене, потолке или мебели. Узнать время можно не поворачивая головы — при этом изображение выглядит великолепно.

    Настраиваемый фокус для четкости проекции времени

    Сделайте проецируемые изображения времени четкими благодаря удобному регулятору фокуса. В результате настройки регулятора фокуса диапазон четкого проецируемого изображения может составлять от 1 до 2,5 м. Наслаждайтесь чистыми и четкими изображениями и всегда знайте точное время!

    Переворот для изменения направления проецируемого изображения

    Для удобства просмотра радиочасы проецируют время на стену или потолок. Функция поворота позволяет мгновенно повернуть проецируемое значение времени на 180 градусов для более удобного просмотра из любой точки в комнате.

    Подключение и автоматическая настройка времени

    Извлеките часы из упаковки, подключите их, и настройка времени будет выполнена автоматически. Удобные часы считывают запрограммированные данные и устанавливают правильное время в соответствии с часовым поясом по умолчанию. Если вы находитесь за пределами установленного по умолчанию часового пояса, просто нажмите кнопку "Time zone" (Часовой пояс), после чего часы выполнят сброс настроек времени. Больше не нужно тратить время на чтение руководства пользователя и на попытки разобраться с кнопками.

    Сохранение данных времени и будильника для своевременного пробуждения даже при отключении питания

    В случае сбоя питания эти удобные часы продолжат работу и сохранят точные установки времени и пользовательские настройки. Установленный будильник останется включенным даже при выключенном дисплее — все это благодаря предварительно установленной батарее. При возобновлении питания повторная установка времени и настроек не требуется. Более того, даже если питание не восстановлено, заряда батареи достаточно, чтобы звуковой сигнал сработал в установленное время — значит, вы всегда будете просыпаться вовремя.

    Настройка яркости дисплея для удобства просмотра

    Регулируемая яркость дисплея позволяет настраивать дисплей в соответствии с необходимостью.

    • Звук

      Выходная мощность (среднеквадр.)
      600 мВт
      Звуковая система
      Моно
      Регулятор громкости
      поворотный

    • Тюнер/прием/передача

      Диапазоны тюнера
      FM

    • Комфорт

      Будильники
      • Повтор будильника через 24 часа
      • Звуковой сигнал-зуммер
      • Звуковой сигнал с радио
      • Повтор сигнала (после пробуждения)
      • Таймер отключения
      Тип дисплея
      4-х знаковый дисплей
      Расширенные функции часов
      Резервное питание часов
      Часы/версия
      Цифровой дисплей

    • Питание

      Источник питания
      110-240 В
      Количество аккумуляторов
      1
      Запасная батарея
      CR2032 (в комплекте)

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Инструкция по эксплуатации
      • Гарантийный сертификат

    • Размеры

      Вес брутто
      0,6  кг
      Глубина упаковки
      94  миллиметра
      Глубина продукта
      136  миллиметра
      Высота упаковки
      159  миллиметра
      Тип упаковки
      D-бокс
      Ширина упаковки
      215  миллиметра
      Ширина продукта
      136  миллиметра
      Высота продукта
      66  миллиметра

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Шнур питания сети переменного тока
    • Инструкция по эксплуатации
    • Гарантийный сертификат
    Badge-D2C

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