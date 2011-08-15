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  • Начинайте день по-своему! Начинайте день по-своему! Начинайте день по-своему!

    Радиочасы с цифровой настройкой

    AJ7000/12

    Начинайте день по-своему!

    Эти стильные радиочасы Philips имеют симпатичный вид и будут будить вас вовремя. Благодаря встроенному радио с диапазонами FM/MW вы можете либо просыпаться под вашу любимую радиостанцию, либо под звук зуммера.

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    Радиочасы с цифровой настройкой

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    Начинайте день по-своему!

    просыпайтесь под музыку любимой радиостанции

    • FM, цифровая настройка
    • 20 предустановок
    • Двойной будильник
    • Подключение и настройка
    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    Настройка яркости дисплея для удобства просмотра

    Настройка яркости дисплея для удобства просмотра

    Время воспроизведения радиоприемника Philips можно с легкостью настроить, установив необходимое количество минут на цифровом таймере. Таймер выполнит обратный отсчет времени и автоматически выключит радиоприемник в конце сеанса работы.

    Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

    Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

    Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 2 часов) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания. Устройство будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под музыку с любимого компакт-диска или под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

    Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

    Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

    Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.

    Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

    Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

    Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

    Алюминиевый корпус: отличный дизайн и высокое качество

    Алюминиевый корпус: отличный дизайн и высокое качество

    Корпус из литого алюминия легок и может выдерживать более высокие внешние температуры. Помимо отличных антикоррозионных характеристик, корпус прочен и надежен.

    Сохранение данных времени и будильника для своевременного пробуждения даже при отключении питания

    В случае сбоя питания эти удобные часы продолжат работу и сохранят точные установки времени и пользовательские настройки. Установленный будильник останется включенным даже при выключенном дисплее — все это благодаря предварительно установленной батарее. При возобновлении питания повторная установка времени и настроек не требуется. Более того, даже если питание не восстановлено, заряда батареи достаточно, чтобы звуковой сигнал сработал в установленное время — значит, вы всегда будете просыпаться вовремя.

    Подключение и автоматическая настройка времени

    Извлеките часы из упаковки, подключите их, и настройка времени будет выполнена автоматически. Удобные часы считывают запрограммированные данные и устанавливают правильное время в соответствии с часовым поясом по умолчанию. Если вы находитесь за пределами установленного по умолчанию часового пояса, просто нажмите кнопку "Time zone" (Часовой пояс), после чего часы выполнят сброс настроек времени. Больше не нужно тратить время на чтение руководства пользователя и на попытки разобраться с кнопками.

    "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

    Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

    • Звук

      Звуковая система
      Моно
      Регулятор громкости
      поворотный

    • Тюнер/прием/передача

      Диапазоны тюнера
      FM, СВ, Цифровая настройка

    • Комфорт

      Будильники
      Звуковой сигнал-зуммер, Звуковой сигнал с радио, Таймер отключения, двойной будильник, Отлож. сигнал
      Тип дисплея
      ЖК

    • Питание

      Тип элемента питания
      CR2032 (для резервного питания)
      Электропитание
      Адаптер перем. тока, входное напряжение 220—240 В
      Количество аккумуляторов
      1

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      Инструкция по эксплуатации, Гарантийный сертификат, Адаптер питания перем. тока

    • Размеры

      Вес, включая упаковку
      0,5 кг

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Инструкция по эксплуатации
    • Гарантийный сертификат
    • Адаптер питания перем. тока
    Badge-D2C

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