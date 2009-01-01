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  • Стильные радиочасы с голосовыми сообщениями Стильные радиочасы с голосовыми сообщениями Стильные радиочасы с голосовыми сообщениями

    Радиочасы

    AJL305/12

    Стильные радиочасы с голосовыми сообщениями

    Ваш разумный помощник позволит оставить голосовые сообщения для членов семьи на персональные почтовые ящики. Настольные/настенные радиочасы Philips обладают также функциями часов, радио и фото слайд-шоу.

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    Радиочасы

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    Стильные радиочасы с голосовыми сообщениями

    плюс цветной дисплей

    Цифровая настройка FM для предустановленных радиостанций

    Цифровая настройка FM для предустановленных радиостанций

    Плеер Philips оснащен цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

    "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

    Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

    Стильный тонкий дизайн сочетается с подставкой и позволяет крепить устройство на стену

    Стильный тонкий дизайн сочетается с подставкой и позволяет крепить устройство на стену

    Благодаря стильному тонкому корпусу и продуманному дизайну аудиосистема Philips будет идеально сочетаться с интерьером вашей квартиры. Аудиосистема надежно крепится на подставке и будет отлично смотреться на любой полке или в шкафу, а настенный кронштейн обеспечивает такую же подвижность, как и отдельная подставка.

    Простое подключение к любому компьютеру через стандартный порт USB

    Простое подключение мыши к любому компьютеру через стандартный порт USB.

    • Звук

      Регулировка громкости
      поворотная (аналоговая)
      Звуковая система
      стерео

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM
      Диапазоны тюнера
      FM
      Сохранение радиостанций
      20
      Улучшения тюнера
      автоматическая цифровая настройка

    • Комфорт

      Будильники
      • звуковой радиосигнал
      • звуковой сигнал
      Цвет подсветки
      белый
      Часы
      • Цифровые
      • таймер отключения

    • Питание

      Тип питания
      Входной разъем питания переменного тока

    • Аксессуары

      Прочее
      • CD-ROM
      • Программное обеспечение Диспетчер фотографий
      • Краткое руководство пользователя
      • Инструкция по эксплуатации
      • Комплект для настенного монтажа
      Кабели/подключение
      • Адаптер перем./пост. тока
      • Кабель USB
      Гарантия
      Гарантийный сертификат

    • Размеры

      Вес брутто
      0,87  кг
      Количество в упаковке
      4
      Тип упаковки
      D-бокс
      Глубина основного устройства
      51,5  миллиметра
      Глубина коробки
      37.4  миллиметра
      Вес коробки
      3.8  кг
      Высота основного устройства
      70  миллиметра
      Высота коробки
      15.6  миллиметра
      Вес
      0.66  кг
      Ширина основного устройства
      244  миллиметра
      Ширина коробки
      26,3  миллиметра
      Высота упаковки
      14,3  миллиметра
      Ширина упаковки
      25,6  миллиметра
      Глубина упаковки
      9,1  миллиметра

    • Изображение/дисплей

      Размер экрана по диагонали (в дюймах)
      1.5  (дюймы)
      Тип экрана дисплея
      ЖК-дисплей CSTN
      Разрешение
      128 x 128 пикселей

    • Воспроизведение цифровых фотографий

      Слайд-шоу
      Да

    • Аудиозапись

      Диктофон
      Да

    • Медианосители

      Емкость голосовой записи
      2  мин
      Емкость памяти изображений
      20

    Badge-D2C

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