AJL305/12
Стильные радиочасы с голосовыми сообщениями
Ваш разумный помощник позволит оставить голосовые сообщения для членов семьи на персональные почтовые ящики. Настольные/настенные радиочасы Philips обладают также функциями часов, радио и фото слайд-шоу.
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Плеер Philips оснащен цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.
Благодаря стильному тонкому корпусу и продуманному дизайну аудиосистема Philips будет идеально сочетаться с интерьером вашей квартиры. Аудиосистема надежно крепится на подставке и будет отлично смотреться на любой полке или в шкафу, а настенный кронштейн обеспечивает такую же подвижность, как и отдельная подставка.
Простое подключение мыши к любому компьютеру через стандартный порт USB.
Звук
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Питание
Аксессуары
Размеры
Изображение/дисплей
Воспроизведение цифровых фотографий
Аудиозапись
Медианосители
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