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- Инструкция по эксплуатации
AJL308/12
Просыпайтесь и смотрите на фотографию близких
Попробуйте разнообразить обычный распорядок любимой фотографией или песней. Радиочасы с 7" цветным дисплеем и удобным слотом USB/SD помогут вам правильно начать день.
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
Благодаря универсальной возможности переноса файлов, доступ через слот USB и слот карт памяти SD к многочисленным музыкальным файлам, видеозаписям и фотографиям становится простым и удобным.
Слушайте музыку или радиопередачи во время просмотра фотографий. Просто выберите в меню режим "Photo with music" (просмотр фотографий с музыкальным сопровождением), устройтесь поудобнее и наслаждайтесь музыкой за просмотром фотографий. Радиочасы Philips оснащены разъемами для подключения USB-устройств и карт памяти SD, благодаря которым можно воспроизводить любимую музыку в формате MP3 и WMA, а также просматривать цифровые изображения на ЖК-дисплее.
Отдыхайте или засыпайте под расслабляющую музыку. В радиочасах Philips записан целый ряд спокойных музыкальных композиций. Просто выберите звуки дождя, шум океана, spa-музыку или любую другую мелодию и отдыхайте в атмосфере комфорта и спокойствия.
Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.
Для удобства ЖК дисплей радиочасов Philips имеет большую область просмотра, позволяя без труда увидеть показания часов и будильника даже на расстоянии, что идеально для людей преклонного возраста и людей со слабым зрением.
Во многих часах предусмотрено несколько вариантов сигнала будильника. Что особенного в наших часах? Радиочасы Philips разбудят вас звуками природы, мелодией с радио или традиционным сигналом будильника. Вам хотелось бы проснуться под шум океана или под любимую мелодию? С этими радиочасами возможно все!
Благодаря возможности переноса файлов можно без труда воспроизводить цифровые фотографии с помощью карт памяти SD. Просто вставьте карту памяти в специальный разъем на радиочасах Philips, и цифровые фотографии будут выводиться прямо на устройство. Оживите воспоминания с семьей, поставив фотографию рядом с кроватью!
Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.
Звук
Громкоговорители
Аудиовоспроизведение
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Питание
Аксессуары
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