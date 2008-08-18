Ключевые слова для поиска

  • Просыпайтесь и смотрите на фотографию близких Просыпайтесь и смотрите на фотографию близких Просыпайтесь и смотрите на фотографию близких

    Радиочасы

    AJL308/12

    Просыпайтесь и смотрите на фотографию близких

    Попробуйте разнообразить обычный распорядок любимой фотографией или песней. Радиочасы с 7" цветным дисплеем и удобным слотом USB/SD помогут вам правильно начать день.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Радиочасы

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Просыпайтесь и смотрите на фотографию близких

    Цифровая настройка FM с предустановками

    Цифровая настройка FM с предустановками

    Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    Слот для USB и карт памяти SD для музыки и фото

    Слот для USB и карт памяти SD для музыки и фото

    Благодаря универсальной возможности переноса файлов, доступ через слот USB и слот карт памяти SD к многочисленным музыкальным файлам, видеозаписям и фотографиям становится простым и удобным.

    Слушайте музыку или радиоканалы во время просмотра фото

    Слушайте музыку или радиоканалы во время просмотра фото

    Слушайте музыку или радиопередачи во время просмотра фотографий. Просто выберите в меню режим "Photo with music" (просмотр фотографий с музыкальным сопровождением), устройтесь поудобнее и наслаждайтесь музыкой за просмотром фотографий. Радиочасы Philips оснащены разъемами для подключения USB-устройств и карт памяти SD, благодаря которым можно воспроизводить любимую музыку в формате MP3 и WMA, а также просматривать цифровые изображения на ЖК-дисплее.

    Записи расслабляющей музыки для спокойного сна

    Записи расслабляющей музыки для спокойного сна

    Отдыхайте или засыпайте под расслабляющую музыку. В радиочасах Philips записан целый ряд спокойных музыкальных композиций. Просто выберите звуки дождя, шум океана, spa-музыку или любую другую мелодию и отдыхайте в атмосфере комфорта и спокойствия.

    Время двойного будильника

    Время двойного будильника

    Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

    7" цветной дисплей для удобства считывания показаний часов, радио и календаря

    7" цветной дисплей для удобства считывания показаний часов, радио и календаря

    Для удобства ЖК дисплей радиочасов Philips имеет большую область просмотра, позволяя без труда увидеть показания часов и будильника даже на расстоянии, что идеально для людей преклонного возраста и людей со слабым зрением.

    Проснитесь под звуки природы и начните новый день

    Проснитесь под звуки природы и начните новый день

    Во многих часах предусмотрено несколько вариантов сигнала будильника. Что особенного в наших часах? Радиочасы Philips разбудят вас звуками природы, мелодией с радио или традиционным сигналом будильника. Вам хотелось бы проснуться под шум океана или под любимую мелодию? С этими радиочасами возможно все!

    Любимая фотография или картинка рядом с кроватью

    Любимая фотография или картинка рядом с кроватью

    Благодаря возможности переноса файлов можно без труда воспроизводить цифровые фотографии с помощью карт памяти SD. Просто вставьте карту памяти в специальный разъем на радиочасах Philips, и цифровые фотографии будут выводиться прямо на устройство. Оживите воспоминания с семьей, поставив фотографию рядом с кроватью!

    "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

    Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

    • Звук

      Регулировка громкости
      вверх/вниз
      Звуковая система
      стерео

    • Громкоговорители

      Улучшения АС
      Акустические системы Bass Reflex

    • Аудиовоспроизведение

      Поддерживаемые медианосители
      Карта памяти SD/MMC, Флэш-накопитель USB

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM
      Диапазоны тюнера
      FM
      Сохранение радиостанций
      20
      Улучшения тюнера
      автоматическая цифровая настройка

    • Комфорт

      Будильники
      звуковой сигнал, двойной будильник
      Цвет подсветки
      белый
      Часы
      Цифровой дисплей

    • Питание

      Тип питания
      Входной разъем питания переменного тока

    • Аксессуары

      Прочее
      Краткое руководство пользователя, Инструкция по эксплуатации
      Кабели/подключение
      Адаптер перем./пост. тока
      Гарантия
      Гарантийный сертификат

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Руководство по быстрой установке
    • Гарантийный сертификат
    • Адаптер перем./пост. тока
    • Инструкция по эксплуатации
    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.