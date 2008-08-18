Слушайте музыку или радиоканалы во время просмотра фото

Слушайте музыку или радиопередачи во время просмотра фотографий. Просто выберите в меню режим "Photo with music" (просмотр фотографий с музыкальным сопровождением), устройтесь поудобнее и наслаждайтесь музыкой за просмотром фотографий. Радиочасы Philips оснащены разъемами для подключения USB-устройств и карт памяти SD, благодаря которым можно воспроизводить любимую музыку в формате MP3 и WMA, а также просматривать цифровые изображения на ЖК-дисплее.