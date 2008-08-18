Проснитесь под звуки природы и начните новый день

Во многих часах предусмотрено несколько вариантов сигнала будильника. Что особенного в наших часах? Радиочасы Philips разбудят вас звуками природы, мелодией с радио или традиционным сигналом будильника. Вам хотелось бы проснуться под шум океана или под любимую мелодию? С этими радиочасами возможно все!