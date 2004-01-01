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AS120/12

AS120/12
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    AS120/12

    AS120/12

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    AS120/12

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    AS120/12

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      Открывайте для себя новые функции и музыку и обменивайтесь ими через приложение DockStudio

      С приложением Philips DockStudio у акустической док-станции появится множество уникальных возможностей. Можно слушать тысячи интернет-радиостанций из разных уголков мира, просматривать свою музыкальную коллекцию, сообщать друзьям в Facebook, что вы сейчас слушаете, или загружать фотографии исполнителя на Flickr. Приложение включает музыкальную программу Songbird, которая позволяет без труда искать, воспроизводить и синхронизировать медиафайлы между компьютером и устройством Android. В режиме часов можно устанавливать несколько будильников с любимой музыкой, а также просматривать информацию о погоде. Приложение совершенно бесплатно можно загрузить из Google Play.

      Автоматическая синхронизация часов с телефоном Android

      Просто подключите телефон Android, и акустическая док-станция автоматически синхронизирует свои часы с телефоном.

      Потоковая передача музыки с устройства Android через Bluetooth

      Слушайте любимые песни в великолепном качестве на АС. Эта акустическая док-станция Philips воспроизводит музыку с устройств Android через Bluetooth. Просто загрузите бесплатное приложение Philips DockStudio и, когда вы установите устройство на док-станцию, связь Bluetooth включится и начнет передачу автоматически. Наслаждайтесь превосходным мощным звучанием с непревзойденным удобством. Звучит отлично, согласитесь?

      Songbird позволяет искать, слушать и синхронизировать музыку между компьютером и Android

      Songbird — это простая программа для ПК и приложение для Android. С ее помощью можно искать и воспроизводить все медиафайлы и с легкостью синхронизировать их с компьютером. Ее интуитивно понятные и мощные функции организации музыкальной коллекции помогают находить новых исполнителей и музыкальные стили непосредственно в программе, которая сканирует музыкальные и мультимедийные магазины, сервисы и сайты. Слушайте собственную подборку и медиаматериалы из Интернета и с легкостью синхронизируйте их с компьютера на устройство Android.

      Универсальная конструкция FlexiDock подходит для подключения/зарядки телефона Android

      Philips FlexiDock идеально подходит для телефонов Android. Ее уникальный дизайн позволяет подключать практически все модели телефонов Android независимо от расположения разъема на нем — внизу, сбоку или вверху. Такая универсальность реализована впервые: можно подключать телефоны Android разных производителей, не заботясь об ограничениях стандартного расположения и ориентации разъема micro USB. Док-станция также регулируется и позволяет поворачивать телефон в горизонтальное и вертикальное положение, устанавливая телефон Android в центре АС.

      Неодимовые динамики для сбалансированного звучания

      Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристик и качественного сбалансированного звучания.

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