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  • Передавайте музыку и заряжайте телефон Android Передавайте музыку и заряжайте телефон Android Передавайте музыку и заряжайте телефон Android

    беспроводная акустическая док-станция

    AS130/12

    Передавайте музыку и заряжайте телефон Android

    С помощью АС AS130 можно выполнять потоковую передачу музыки в высоком качестве по Bluetooth и быстро заряжать телефон Android.

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    беспроводная акустическая док-станция

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    Передавайте музыку и заряжайте телефон Android

    • Bluetooth®
    • для Android
    • 6 Вт
    Беспроводная передача звука через Bluetooth

    Беспроводная передача звука через Bluetooth

    Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

    Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

    Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

    Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

    Универсальная конструкция FlexiDock подходит для любого телефона Android

    Новая АС Philips FlexiDock оснащена разъемом micro USB, который идеально подходит для любых телефонов Android. Телефон Android легко подключить к устройству благодаря особому дизайну док-разъема. Регулируйте положение разъема: перемещайте его вправо или влево, поворачивайте в любом направлении и подключайте телефон через порт micro USB. Такая универсальность реализована впервые: можно подключать телефоны Android разных производителей, не заботясь об ограничениях стандартного расположения и ориентации разъема micro USB.

    Виджет позволяет легко выполнять Bluetooth-подключение на телефоне Android

    Виджет Philips Bluetooth Audio Connect можно бесплатно загрузить из магазина Google Play. С его помощью вы с легкостью установите сопряжение мобильного устройства с любым аудиоустройством Philips c поддержкой Bluetooth. Чтобы автоматически добавить и подключить аудиоустройство Philips c поддержкой Bluetooth, коснитесь значка виджета. После установки соединения вы сможете изменить имя и значки. Этот виджет позволит подключаться сразу к нескольким аудиоустройствам Philips и переключаться между ними. Выберите нужное аудиоустройство Philips и воспроизводите музыку в потоковом режиме.

    Неодимовые динамики для сбалансированного звучания

    Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристик и качественного сбалансированного звучания.

    • Звук

      Выходная мощность (среднеквадр.)
      6 Вт
      Звуковая система
      Стерео
      Регулятор громкости
      Регулятор громкости "вверх/вниз"

    • Громкоговорители

      Система с неодимовым магнитом
      Да

    • Подключения

      Версия Bluetooth
      2,1
      Профили Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • SPP
      Диапазон беспроводной связи Bluetooth
      10 м, прямая видимость
      Аудиовход (3,5 мм)
      Да

    • Комфорт

      Часы/версия
      • Цифровой дисплей
      • 12/24 ч.

    • Совместимость

      совместимость с
      Bluetooth версии 4.0 или ниже
      потоковая передача музыки по Bluetooth
      • iPad 1
      • iPad 2
      • новый iPad
      • iPad mini
      • iPad с дисплеем Retina
      • iPhone 3
      • iPhone 3GS
      • iPhone 4
      • iPhone 4S
      • iPhone 5
      • iPod touch 3-го поколения или выше
      • Телефоны и планшеты на базе Android
      • другое устройство с поддержкой Bluetooth
      разъем micro USB
      для зарядки любых телефонов Android

    • Питание

      Источник питания
      100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

    • Размеры

      Вес, включая упаковку
      0,65  кг
      Размеры упаковки (ШxГxВ)
      219 x 116 x 156 мм

    Badge-D2C

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