Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android
Акустическая док-станция AS351/12 от Philips в стильном корпусе обеспечивает превосходный звук. Подключите к док-станции телефон Android и воспроизводите с него музыку, одновременно заряжая телефон или второе устройство через USB. На этой АС уже установлено ПО Songbird для удобной синхронизации с телефоном и ПК. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android
Акустическая док-станция AS351/12 от Philips в стильном корпусе обеспечивает превосходный звук. Подключите к док-станции телефон Android и воспроизводите с него музыку, одновременно заряжая телефон или второе устройство через USB. На этой АС уже установлено ПО Songbird для удобной синхронизации с телефоном и ПК. Узнать обо всех преимуществах
Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android
Акустическая док-станция AS351/12 от Philips в стильном корпусе обеспечивает превосходный звук. Подключите к док-станции телефон Android и воспроизводите с него музыку, одновременно заряжая телефон или второе устройство через USB. На этой АС уже установлено ПО Songbird для удобной синхронизации с телефоном и ПК. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android
Акустическая док-станция AS351/12 от Philips в стильном корпусе обеспечивает превосходный звук. Подключите к док-станции телефон Android и воспроизводите с него музыку, одновременно заряжая телефон или второе устройство через USB. На этой АС уже установлено ПО Songbird для удобной синхронизации с телефоном и ПК. Узнать обо всех преимуществах
Philips FlexiDock идеально подходит для телефонов Android. Ее уникальный дизайн позволяет подключать практически все модели телефонов Android независимо от расположения разъема на нем — внизу, сбоку или вверху. Такая универсальность реализована впервые: можно подключать телефоны Android разных производителей, не заботясь об ограничениях стандартного расположения и ориентации разъема micro USB. Док-станция также регулируется и позволяет поворачивать телефон в горизонтальное и вертикальное положение, устанавливая телефон Android в центре АС.
Слушайте любимые песни в великолепном качестве на АС. Эта акустическая док-станция Philips воспроизводит музыку с устройств Android через Bluetooth. Просто загрузите бесплатное приложение Philips DockStudio и, когда вы установите устройство на док-станцию, связь Bluetooth включится и начнет передачу автоматически. Наслаждайтесь превосходным мощным звучанием с непревзойденным удобством. Звучит отлично, согласитесь?
Роскошная акустика объемом 3 литра для каждого НЧ-динамика идеально сочетается с точно настроенными тыловыми фазоинверторами, обеспечивая поистине впечатляющее и насыщенное звучание басов из таких компактных АС. В результате — исключительная реалистичность и великолепное качество звучания..
С приложением Philips DockStudio у акустической док-станции появится множество уникальных возможностей. Можно слушать тысячи интернет-радиостанций из разных уголков мира, просматривать свою музыкальную коллекцию, сообщать друзьям в Facebook, что вы сейчас слушаете, или загружать фотографии исполнителя на Flickr. Приложение включает музыкальную программу Songbird, которая позволяет без труда искать, воспроизводить и синхронизировать медиафайлы между компьютером и устройством Android. В режиме часов можно устанавливать несколько будильников с любимой музыкой, а также просматривать информацию о погоде. Приложение совершенно бесплатно можно загрузить из Google Play.
Songbird — это простая программа для ПК и приложение для Android. С ее помощью можно искать и воспроизводить все медиафайлы и с легкостью синхронизировать их с компьютером. Ее интуитивно понятные и мощные функции организации музыкальной коллекции помогают находить новых исполнителей и музыкальные стили непосредственно в программе, которая сканирует музыкальные и мультимедийные магазины, сервисы и сайты. Слушайте собственную подборку и медиаматериалы из Интернета и с легкостью синхронизируйте их с компьютера на устройство Android.
Впечатления от игры были бы неполными без великолепных звуковых эффектов. Теперь игры на смартфоне или любом портативном устройстве станут еще более захватывающими благодаря акустической док-станции от Philips, оживляющей любое звучание. Чистый и громкий звук, усиливающий впечатление. Кроме того, это необыкновенно удобно благодаря Bluetooth. Просто установите беспроводное подключение Bluetooth между портативным устройством и акустической док-станцией и погружайтесь в мир игр.
Совместимость с устройствами на базе Android
Приложение DockStudio для Android
Звук
Аудиовоспроизведение
Громкоговорители
Подключения
Аксессуары
Размеры
Питание
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