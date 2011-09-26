Ключевые слова для поиска

  • Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android
  • Play Pause

    акустическая док-станция с Bluetooth®

    AS351/12

    Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android

    Акустическая док-станция AS351/12 от Philips в стильном корпусе обеспечивает превосходный звук. Подключите к док-станции телефон Android и воспроизводите с него музыку, одновременно заряжая телефон или второе устройство через USB. На этой АС уже установлено ПО Songbird для удобной синхронизации с телефоном и ПК.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    акустическая док-станция с Bluetooth®

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android

    благодаря этой акустической док-станции

    • для Android
    Универсальная конструкция FlexiDock подходит для подключения/зарядки телефона Android

    Универсальная конструкция FlexiDock подходит для подключения/зарядки телефона Android

    Philips FlexiDock идеально подходит для телефонов Android. Ее уникальный дизайн позволяет подключать практически все модели телефонов Android независимо от расположения разъема на нем — внизу, сбоку или вверху. Такая универсальность реализована впервые: можно подключать телефоны Android разных производителей, не заботясь об ограничениях стандартного расположения и ориентации разъема micro USB. Док-станция также регулируется и позволяет поворачивать телефон в горизонтальное и вертикальное положение, устанавливая телефон Android в центре АС.

    Открывайте для себя новые функции и музыку и обменивайтесь ими через приложение DockStudio

    Открывайте для себя новые функции и музыку и обменивайтесь ими через приложение DockStudio

    С приложением Philips DockStudio у акустической док-станции появится множество уникальных возможностей. Можно слушать тысячи интернет-радиостанций из разных уголков мира, просматривать свою музыкальную коллекцию, сообщать друзьям в Facebook, что вы сейчас слушаете, или загружать фотографии исполнителя на Flickr. Приложение включает музыкальную программу Songbird, которая позволяет без труда искать, воспроизводить и синхронизировать медиафайлы между компьютером и устройством Android. В режиме часов можно устанавливать несколько будильников с любимой музыкой, а также просматривать информацию о погоде. Приложение совершенно бесплатно можно загрузить из Google Play.

    Songbird позволяет искать, слушать и синхронизировать музыку между компьютером и Android

    Songbird позволяет искать, слушать и синхронизировать музыку между компьютером и Android

    Songbird — это простая программа для ПК и приложение для Android. С ее помощью можно искать и воспроизводить все медиафайлы и с легкостью синхронизировать их с компьютером. Ее интуитивно понятные и мощные функции организации музыкальной коллекции помогают находить новых исполнителей и музыкальные стили непосредственно в программе, которая сканирует музыкальные и мультимедийные магазины, сервисы и сайты. Слушайте собственную подборку и медиаматериалы из Интернета и с легкостью синхронизируйте их с компьютера на устройство Android.

    Потоковая передача музыки с устройства Android через Bluetooth

    Потоковая передача музыки с устройства Android через Bluetooth

    Слушайте любимые песни в великолепном качестве на АС. Эта акустическая док-станция Philips воспроизводит музыку с устройств Android через Bluetooth. Просто загрузите бесплатное приложение Philips DockStudio и, когда вы установите устройство на док-станцию, связь Bluetooth включится и начнет передачу автоматически. Наслаждайтесь превосходным мощным звучанием с непревзойденным удобством. Звучит отлично, согласитесь?

    Точно настроенные фазоинверторы для воспроизведения глубокого, плотного баса

    Точно настроенные фазоинверторы для воспроизведения глубокого, плотного баса

    Роскошная акустика объемом 3 литра для каждого НЧ-динамика идеально сочетается с точно настроенными тыловыми фазоинверторами, обеспечивая поистине впечатляющее и насыщенное звучание басов из таких компактных АС. В результате — исключительная реалистичность и великолепное качество звучания..

    Превосходные игровые звуковые эффекты через Bluetooth

    Впечатления от игры были бы неполными без великолепных звуковых эффектов. Теперь игры на смартфоне или любом портативном устройстве станут еще более захватывающими благодаря акустической док-станции от Philips, оживляющей любое звучание. Чистый и громкий звук, усиливающий впечатление. Кроме того, это необыкновенно удобно благодаря Bluetooth. Просто установите беспроводное подключение Bluetooth между портативным устройством и акустической док-станцией и погружайтесь в мир игр.

    • Звук

      Выходная мощность (среднеквадр.)
      10 Вт
      Улучшение звука
      Динамическое усиление басов
      Звуковая система
      Стерео
      Регулятор громкости
      Регулятор громкости "вверх/вниз"

    • Громкоговорители

      Излучатели
      Широкополосные излучатели 3" — 2 шт.

    • Подключения

      Версия Bluetooth
      2,1
      Профили Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • SPP
      Диапазон беспроводной связи Bluetooth
      10 м, прямая видимость
      Вход Aux
      Да

    • Питание

      Тип элемента питания
      Тип AA / щелочная LR6
      Источник питания
      • 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
      • Элемент питания
      Количество аккумуляторов
      4
      Время работы от батарей
      8  часов

    • Аксессуары

      Кабели
      Вход AUX 3,5 мм

    • Размеры

      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      271 x 130 x 90 мм

    • Аудиовоспроизведение

      Режим воспроизведения в док-станции
      • Воспроизведение и пауза
      • Следующая и предыдущая дорожка
      • Зарядка телефона Android

    • Совместимость с устройствами на базе Android

      Операционная система Android версии 2.1 или выше
      Да
      Bluetooth версии 2.1 или выше
      Да
      Micro USB
      Да
      Дополнительную информацию
      и актуальные сведения о совместимости см. на www.philips.com/FlexiDock

    • Приложение DockStudio для Android

      Совместимость
      Акустическая док-станция Philips для Android
      Воспроизведение музыки
      Приложение Songbird для Android
      Соединение Bluetooth
      между телефоном Android и акустической док-станцией. Полностью автоматическое соединение при установке на док-станцию
      Интернет-радио
      TuneIn с более чем 7000 станций
      Часы
      • Аналоговый дисплей
      • Цифровой дисплей
      Будильник
      • Несколько сигналов будильника
      • Таймер отключения
      • Просыпайтесь под музыку
      • Просыпайтесь под звуки природы
      • Просыпайтесь под фотографии
      Название приложения
      DockStudio, бесплатная загрузка через Android Market

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.