Быстрая и простая установка

Не нужно быть экспертом в технике, чтобы настроить беспроводную АС Fidelio Hi-Fi — ваша система заработает уже через 5 минут после извлечения из коробки. Нам бы хотелось, чтобы вы как можно скорее насладились звучанием АС Fidelio, поэтому мы приложили все усилия, чтобы вы могли настроить систему в несколько простых этапов. К тому же, система Fidelio сама в понятной форме подскажет вам, что нужно сделать.