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  • Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов. Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов. Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов.

    Philips Fidelio Беспроводная АС Hi-Fi A5

    AW5000/10

    Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов.

    Слушайте свою музыкальную коллекцию в Hi-Fi-качестве на беспроводной АС Philips Fidelio Hi-Fi. Передавайте музыку на АС, оснащенную 4 Hi-Fi-излучателями, и ощутите полное погружение в мощный звук.

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    Philips Fidelio Беспроводная АС Hi-Fi A5

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    Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов.

    Одержимые звуком

    • Стереозвук высокой четкости
    • 60 Вт, 4 Hi-Fi-излучателя
    • Аналоговый вход
    Приложение AirStudio+ Lite для управления воспроизведением музыки с мобильного устройства

    Приложение AirStudio+ Lite для управления воспроизведением музыки с мобильного устройства

    Приложение доступно для загрузки в Apple App Store и Google Play. Оно автоматически распознает мобильное или другое совместимое устройство, подключенное к домашней сети Wi-Fi, и мгновенно готово к работе. Управляйте воспроизведением, регулируйте громкость и звуковые настройки, а также пользуйтесь музыкальными интернет-службами или слушайте интернет-радио с любого устройства и в любой комнате.

    АС с расположенными под разным углом излучателями для панорамного стереозвучания

    АС с расположенными под разным углом излучателями для панорамного стереозвучания

    АС оснащена расположенными под особым углом Hi-Fi-излучателями, которые охватывают широкую площадь, формируя панорамное, заполняющее пространство звучание. Особое положение излучателей обеспечивает непревзойденное динамичное звучание независимо от расположения слушателя в комнате. Благодаря уникальному дизайну АС великолепно впишутся в ваш интерьер.

    Линейный аудиовход

    Линейный аудиовход

    Помимо беспроводного подключения к системе Philips через дополнительный линейный вход, можно подключать внешние аудиоисточники. Подключите АС через линейный вход, аудиовыход или разъем для наушников любого медиаплеера — это может быть проигрыватель CD/DVD, ТВ или MP3-плеер

    Подлинное звучание благодаря 4 первоклассным излучателям

    Подлинное звучание благодаря 4 первоклассным излучателям

    АС оснащена двумя излучателями высоких частот и двумя Hi-Fi-излучателями средних частот. Эти первоклассные компоненты идеально расположены для воспроизведения динамичного объемного звучания.

    Огромный мир музыкальных интернет-служб

    Огромный мир музыкальных интернет-служб

    Подписывайтесь на музыкальные интернет-службы и получайте доступ к разнообразной музыке и самым новым релизам. Музыка будет всегда с вами, если работает Интернет. С беспроводной системой Philips Hi-Fi вам даже не придется включать компьютер, чтобы наслаждаться возможностями музыкальных интернет-служб.

    Доступ к тысячам интернет-радиостанций

    Доступ к тысячам интернет-радиостанций

    Беспроводная система Fidelio Hi-Fi открывает вам доступ к более чем 30 000 интернет-радиостанций всего мира. Раздвиньте свои музыкальные горизонты — выбирайте разнообразные станции по жанру или стране или выберите любимую станцию из огромного списка. Все эти возможности очень просты в использовании — беспроводная система Fidelio Hi-Fi оснащена клавишами прямого доступа к любой радиостанции.

    Универсальность размещения в любом доме

    Универсальность размещения в любом доме

    Беспроводная АС Hi-Fi отличается продуманным дизайном, который отлично впишется в любой интерьер. Алюминиевая верхняя панель обеспечивает прочность и изящность конструкции, а излучатель оформлен качественным текстильным материалом.

    Быстрая и простая установка

    Не нужно быть экспертом в технике, чтобы настроить беспроводную АС Fidelio Hi-Fi — ваша система заработает уже через 5 минут после извлечения из коробки. Нам бы хотелось, чтобы вы как можно скорее насладились звучанием АС Fidelio, поэтому мы приложили все усилия, чтобы вы могли настроить систему в несколько простых этапов. К тому же, система Fidelio сама в понятной форме подскажет вам, что нужно сделать.

    • Звук

      Улучшение звука
      • FullSound
      • Регулировка ВЧ и НЧ
      Регулятор громкости
      вверх/вниз

    • Громкоговорители

      Встроенные АС
      4
      Типы громкоговорителей
      Встроенная
      АС с технологией разнонаправленных излучателей
      Да
      Излучатели
      • 2 купольных ВЧ-излучателя
      • 2 НЧ-излучателя 4,25"

    • Подключения

      Аудиоподключения
      Линейный стереовход 3,5 мм (функция MP3 Link)
      Проводная локальная сеть
      Кабель Ethernet (разъем RJ 45), 1 шт.
      Кодирование/безопасность
      • WEP 128 бит
      • WEP 64 бит
      • WPA
      • WPS-PBC
      • WPS-PIN
      • WPA2
      Беспроводное соединение
      • Беспроводная локальная сеть (802.11n)
      • Беспроводная локальная сеть (802.11g)
      • Беспроводная локальная сеть (802.11b)
      Беспроводное универсальное Plug & Play
      Клиент UPnP

    • Комфорт

      Крепление на стене
      Да
      Клавиши сохраненных интернет-радиостанций
      Да

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Краткое руководство пользователя
      • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
      Инструкция по эксплуатации
      Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, нидерландский, норвежский, шведский, финский, португальский, датский, русский, польский (доступно через Интернет)
      Гарантийная карточка
      Гарантийная карточка

    • Размеры

      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      330 x 205 x 258 мм
      Вес брутто
      6,5  фунта
      Размеры упаковки (ШxГxВ)
      360 x 249 x 317 мм
      Вес нетто
      5  кг

    • Аудиовоспроизведение

      Формат сжатия
      • MP3
      • WMA
      • без DRM AAC (m4A)
      • eAAC+
      • FLAC
      Поддержка меток ID3
      Да
      Скорость передачи данных для MP3
      8—320 кбит/с и переменный битрейт
      Частоты дискретизации
      8 — 48 кГц (MP3)
      Потоковая передача музыки
      • Интернет-радио
      • Музыкальные службы
      • ПК/MAC

    • Приложение для смартфонов/планшетных ПК

      Название приложения
      AirStudio+ Lite, бесплатная загрузка из Apple App Store/Google Play

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Шнур питания сети переменного тока
    • Краткое руководство пользователя
    • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
    Badge-D2C

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    • Napster доступна только в Германии и Великобритании.

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