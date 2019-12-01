Ключевые слова для поиска

  • Чистая вода без лишних усилий Чистая вода без лишних усилий Чистая вода без лишних усилий

    Картридж фильтра

    AWP201/10

    Чистая вода без лишних усилий

    Благодаря многоступенчатой системе микрофильтрации этот фильтр для воды снижает концентрацию ЛОС и пестицидов, а также задерживает до 99 % хлора и свинца, чтобы вы могли пить чистую и вкусную воду*. Он также делает воду менее жесткой.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Картридж фильтра

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Чистая вода без лишних усилий

    Система микрофильтрации уменьшает содержание свинца и хлора

    Просто утилизируйте цельный фильтр после использования

    Удобство и безопасность — утилизируйте цельный фильтр после использования, чтобы избежать вторичного загрязнения.

    Эффективно задерживает свинец, пестициды, ЛОС и хлор

    4-этапная система фильтрации состоит из 2 слоев нетканого материала, слоя гранулированного активированного угля (ГАУ) и слоя смолы — система эффективно задерживает пестициды, химические соединения, частицы пластика и до 99 % свинца* и хлора, чтобы вы могли пить чистую и вкусную воду. Она также делает воду менее жесткой.

    • Действие фильтра

      Уменьшение содержания растворимого свинца
      Да, до 99 %*
      Задержание хлора
      Да, до 99 %*
      Уничтожение бактерий
      --
      Снижение жесткости воды
      Да

    • Технические характеристики фильтра

      Материал основного фильтра
      • Гранулированный активированный уголь (ГАУ)
      • Ионообменная смола
      Ресурс фильтра
      200 л

    • Условия подачи воды

      Давление воды на входе
      (атмосферное) 0–1  бар
      Качество воды на входе
      Городская водопроводная вода
      Температура воды на входе
      5–38  °C

    • Общие характеристики

      Совместимые модели
      • AWP2900
      • AWP2915
      • AWP2918
      • AWP2920
      • AWP2921
      • AWP2922

    • Страна изготовления

      Фильтр
      Китай

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    • *Основано на результатах тестов, проведенных международным сертификационным агентством BV в лабораторных условиях. По истечении срока службы фильтра он все еще задерживает 88 % растворимого свинца.

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.