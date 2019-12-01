Чистая вода без лишних усилий

Благодаря многоступенчатой системе микрофильтрации этот фильтр для воды снижает концентрацию ЛОС и пестицидов, а также задерживает до 99 % хлора и свинца, чтобы вы могли пить чистую и вкусную воду*. Он также делает воду менее жесткой.