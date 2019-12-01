AWP201/10
Чистая вода без лишних усилий
Благодаря многоступенчатой системе микрофильтрации этот фильтр для воды снижает концентрацию ЛОС и пестицидов, а также задерживает до 99 % хлора и свинца, чтобы вы могли пить чистую и вкусную воду*. Он также делает воду менее жесткой.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удобство и безопасность — утилизируйте цельный фильтр после использования, чтобы избежать вторичного загрязнения.
4-этапная система фильтрации состоит из 2 слоев нетканого материала, слоя гранулированного активированного угля (ГАУ) и слоя смолы — система эффективно задерживает пестициды, химические соединения, частицы пластика и до 99 % свинца* и хлора, чтобы вы могли пить чистую и вкусную воду. Она также делает воду менее жесткой.
Действие фильтра
Технические характеристики фильтра
Условия подачи воды
Общие характеристики
Страна изготовления
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